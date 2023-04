Morning meeting AOF France / Europe - Les indices attendus en légère hausse

(AOF) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse pour cette séance de mardi. Elle sera rythmée par les chiffres de la croissance chinoise et les publications de résultats d'entreprises. Le produit intérieur brut de la Chine a progressé sur un an de 4,5% en mars, selon les chiffres officiels du Bureau national des statistiques. Les investisseurs réagiront à l'ouverture des marchés aux résultats de Lagardère. Le groupe de médias a réalisé un chiffre d’affaires de 1,67 milliard d'euros au premier trimestre 2023. Le CAC 40 devrait gagner en début de séance 0,25%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Air France-KLM

Air France-KLM, Air France et KLM ont signé deux lignes de crédit renouvelables liées au développement durable avec un pool d'institutions financières internationales, pour un montant total de 2,2 milliards d'euros. Pour chaque ligne de crédit, un ensemble d'indicateurs de performance en matière de développement durable a été intégré au coût de financement. Ceux-ci sont conformes à l'engagement d'Air France-KLM et de ses compagnies aériennes en faveur du développement durable et d'une décarbonation progressive de leurs activités.

Catana

Catana Group, spécialiste des navires de plaisance, annonce un chiffre d’affaires au titre du premier semestre en hausse de 33% à 94,64 millions d’euros. Le chiffre d’affaires « Bateaux » s’établit à 94,6 millions d'euros contre 70,9 millions d'euros un an plus tôt, soit une croissance de 34 %, : il bénéficie d’un bon carnet de commandes, essentiellement composé de ventes de bateaux neufs. Le pôle « Services » affiche pour sa part une belle croissance de près de 14 % sur la partie de l’exercice la moins favorable.

Kalray

L'Ebitda consolidé de Kalray s'améliore très nettement mais reste négatif à hauteur de 2,67 millions d'euros au 31 décembre 2022 contre -5,77 millions d'euros au 31 décembre 2021, au-dessus des objectifs fixés par la Société d'amélioration de son Ebitda combiné. Sur l'exercice 2022, Kalray enregistre un chiffre d'affaires consolidé record de 16,4 millions d'euros contre 1,5 million d'euros au 31 décembre 2021 (+1 029%), réparti de façon équilibrée entre l'Europe pour 57% et le reste du monde pour 43% (dont 38% aux États-Unis).

Virbac

Au premier trimestre, Virbac a réalisé un chiffre d'affaires de 314,8 millions d'euros, en léger repli de 1% à taux réels et de 1,3% à taux de change constants par rapport à la même période de 2022 . Le spécialiste des solutions vétérinaires précise que cette évolution " s'explique principalement par un effet de base défavorable dans un contexte de ralentissement du marché ". Dans une moindre mesure, ce trimestre a également été impacté par des effets de stocks constatés dans la distribution fin 2022 en anticipation des augmentations de prix.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice ZEW du sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques en avril sera annoncé à 11h00 en Allemagne

Les chiffres des permis de construire et des mises en chantier en

mars seront publiés à 14h30 aux Etats-Unis.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé en baisse. Le CAC 40 a atteint un nouveau record avec 7 552 points. Côté valeurs, Renault a terminé lanterne rouge du CAC 40 alors que Faurecia (Forvia) a été bien orienté après avoir affiché une croissance organique de ses ventes de 17,6% au premier trimestre. Les prochains jours seront marqués par de nombreuses publications de résultats d’entreprises en Europe, mais surtout aux Etats-Unis. Le CAC 40 a reculé de 0,28% à 7 498,18 points et l'Eurostoxx 50 a perdu 0,5% à 4 368,89 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en légère hausse. Alors que les résultats d'entreprises seront nombreux au cours des prochains jours, State Street et Charles Schwab ont lancé les hostilités. Le premier a fortement chuté et le second a progressé. Sur le plan des statistiques, l'indice manufacturier de la Fed de New-York a progressé plus que prévu en avril. Cette donnée meilleure qu'anticipé a poussé le rendement du 10 ans à la hausse, à plus de 3,59%. Le Dow Jones a grappillé 0,30% à 33 987,18 points et le Nasdaq Composite a gagné 0,28% à 12 157,72 points.