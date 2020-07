Morning meeting AOF France / Europe - Les Européens rassurent les marchés

(AOF) - Les principaux marchés actions européens pourraient débuter la semaine sur une note favorable. Les pays de l'Union européenne ont fini par trouvé un compromis sur le plan de relance de 750 milliards d'euros. Ce plan, qui se compose de subventions et prêts, semble globalement équilibré. Emmanuel Macron a salué l'aspect "historique" de l'accord et assuré qu'il permettra de répondre aux défis qu'affrontent le Vieux Continent. Au chapitre des valeurs, Rémy Cointreau vient de dévoiler un premier trimestre supérieur aux attentes. Surtout, le groupe a relevé ses prévisions semestrielles.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie blanche avec une mèche basse ayant partiellement comblé le gap haussier. Les volumes sont toujours aussi réduits avec 2,4 milliards d'euros échangés. Mais l'adoption du plan de relance européen ce matin devrait permettre de soulager les investisseurs et de les faire revenir sur le marché. Un test de la résistance à 5 197 points est toujours attendu.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ICADE

Icade et Orpea ont signé des promesses portant sur l'acquisition d'un portefeuille immobilier de 9 maisons de retraite, dont 8 en Allemagne et 1 en France pour un montant total de 145 millions d'euros droits inclus. L'acquisition de ce portefeuille immobilier, constitué de 8 actifs de maisons médicalisées pour personnes âgées en Allemagne et d'1 Ehpad à Marseille (France), s'inscrit dans une opération de Sale and Lease back. Orpea, qui a assuré le développement de la plupart de ces immeubles, deviendra locataire et continuera d'assurer l'exploitation de ces établissements.

KAUFMAN ET BROAD

Le Conseil d'administration de Kaufman & Broad s'est réuni vendredi dernier. Il a constaté que Promogim Groupe SAS a déclaré détenir 13,41 % du capital, s'approchant ainsi du niveau de la participation du management et des collaborateurs de Kaufman & Broad. Dans ce contexte, le Conseil d'administration tient à informer les actionnaires du caractère « non sollicité et non concerté de cette démarche » qui pose, en outre, « un problème de conflits d'intérêts compte tenu de l'activité de Promogim, promoteur résidentiel directement concurrent de Kaufman & Broad ».

MAUNA KEA

Mauna Kea a publié un chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2020 en repli de 72% par rapport à la même période en 2019. Celui-ci atteint désormais 600 000 euros, contre 2,2 millions un an auparavant. Sur le semestre, l'activité recule de 47% et le chiffre d'affaire s'établit à 2,1 millions d'euros. Les ventes de produits consommables ont diminué 52% au cours des six premiers mois de l'année, celles de systèmes de 59%, alors que les ventes de services ont augmenté de 7%. Sur le seul second trimestre, Mauna Kea n'a enregistré aucune vente de systèmes.

VIRBAC

Virbac a réalisé lundi soir son point d'activité pour le deuxième trimestre 2020. Ainsi, le spécialiste de la santé animal a publié un chiffre d'affaires de 230,6 millions d'euros sur la période, en repli de 6,4% par rapport à la même période de 2019. À parités constantes, le retrait se limite à 3,3%, la dépréciation de certaines devises notamment le réal brésilien, le peso mexicain, le rand sud-africain et la roupie, ayant fortement pesé sur la performance du trimestre.

Les chiffres macroéconomiques

Aucun indicateur n'est attendu.

Vers 8h30, l'euro est stable à 1,1445 dollar.

Hier à Paris

Après un début de séance morose, les Bourses européennes ont finalement clôturé dans le vert, dans l'espoir qu'un compromis soit trouvé entre les dirigeants des pays de l'Union européenne sur un vaste plan de relance de 750 milliards d'euros. Prévu pour deux jours, ce sommet européen s'étale déjà sur quatre jours. Il oppose les pays dits « frugaux », notamment les Pays-Bas et la Suède, aux autres, dont la France et l'Allemagne. Au son de la cloche, le CAC 40 a gagné 0,47% à 5 093,18 points et l'EuroStoxx 50 a avancé de 0,68% à 3 388,34 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a choisi lundi le chemin de la hausse alors que débute une semaine riche en résultats d'entreprises. L'enjeu est d'importance alors que dans le même temps, la situation inquiétante du Covid-19 dans certains Etats divise sur les mesures à prendre.Le Nasdaq a, une nouvelle fois, tiré son épingle du jeu grâce aux géants Amazon (+7,93%) et Microsoft (+4,3%). Le Dow Jones a finalement gagné 0,03% à 26 680,87 points. Le Nasdaq a grimpé, lui, de 2,51% à 10 767,09 points.