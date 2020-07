(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse ce matin dans le sillage de la belle progression de Wall Street. L'optimisme des marchés est notamment alimenté par la récente multiplication des nouvelles, dont la dernière provient de la biotech Moderna, concernant les avancées de plusieurs vaccins anti-covid. Reléguant ainsi en arrière plan le risque d'une seconde vague pandémique et le retour des tensions entre la Chine et le pays de l'Oncle Sam. Au chapitre des valeurs, Eurobio Scientific a annoncé l'acquisition du spécialiste des tests de diagnostic in vitro TECOmedical AG.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une seconde bougie blanche avec une clôture au plus haut de la séance et une mèche basse. Les volumes sont toujours limités à 3 milliards d'euros, mais ils progressent au fur et à mesure que les cours se rapprochent du support à 4 851 points. Cela signifie que les acheteurs défendent le support avec succès, la tendance haussière. De nouveaux plus hauts sont donc probables en direction de la résistance à 5 197 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

EUROBIO SCIENTIFIC

Eurobio Scientific a annoncé l'acquisition de 100% du capital de TECOmedical AG, société mère d'un groupe suisse spécialisé dans le développement et la distribution de tests de diagnostic in vitro en Europe, présent en Suisse, en Allemagne, en Autriche et au Benelux. Eurobio Scientific précise que l'acquisition, dont les conditions financières ne sont pas communiquées, a été payée en numéraire.

MECELEC COMPOSITES

Mecelec Composites publiera ce soir son chiffre d'affaires du premier semestre. Au premier trimestre 2020, le spécialiste de la transformation des matériaux composites a réalisé un chiffre d'affaires en recul de 11,4% à 6,95 millions d'euros. Le carnet de commandes restait robuste et en progression de 15% par rapport au premier trimestre 2019. Pour faire face à la crise du coronavirus, le groupe a dû se résoudre à réduire très nettement dès le 16 mars la production de ses usines.

CATANA GROUP

Catana Group dévoilera ce soir son chiffre d'affaires du troisième trimestre. Début juin, Le spécialiste des navires de plaisance avait indiqué qu'alors que le carnet de commandes au 28 février était en ligne avec la croissance du chiffre d'affaires espérée entre 35 et 40 % pour l'exercice 2019-2020, l'arrêt de la fabrication des bateaux pendant près de 8 semaines allait effacer l'essentiel de cette croissance. Dans ce contexte, Catana s'attend à réaliser un chiffre d'affaires annuel légèrement supérieur à celui de l'année dernière, soit autour de 80 millions d'euros.

STMICROELECTRONICS

Sans surprise, mardi, les valeurs technologiques ont tiré vers le bas le CAC 40. STMicroelectronics a cédé 4,18% à 24,78 euros tandis que Dassault Systèmes a abandonné 3,51% à 152,40 euros. De son côté, Worldline a perdu 3,75% à 74,88 euros. Ce secteur, l'un des moteurs du "rally du coronavirus" des derniers mois, est pénalisé par les prises de bénéfices enregistrées sur le Nasdaq. Depuis lundi, l'indice phare est affecté notamment par les nouvelles mesures de confinement instaurées en Californie, "berceau de la tech".

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, le Prix des importations au mois de juin ainsi que l'Indice manufacturier de la Fed de New York en juillet seront dévoilés à 14h30. Les investisseurs attendent également la Production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en juin (15h15). Comme chaque mercredi, l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera publiée à 16h30. Enfin, les marchés prendront connaissance Livre Beige de la Fed sur la santé de l'économie à 20h.

Vers 8h20, l'euro grappille 0,04% à 1,1407 dollar.

Hier à Paris

Les principaux marchés actions européens sont repartis à la baisse alors que la résurgence du Covid-19 se confirme partout dans le monde, et notamment aux Etats-Unis, où la Californie, l'une des locomotives de l'économie américaine, a instauré de nouvelles mesures de confinement sévères. Par ailleurs, les tensions entre les Etats-Unis et la Chine reviennent au premier plan. Enfin, les premières banques américaines (JPMorgan, Citi et Wells Fargo) ont dévoilé des résultats contrastés. Le CAC 40 a cédé 0,96% à 5 007,46 points. L'Euro Stoxx 50 a perdu 1,08% à 3 313,76 points.

Hier à Wall Street

Les Bourses américaines ont finalement toutes terminées en hausse mardi. Les investisseurs ont notamment eu de l'intérêt pour les valeurs des matières premières à la faveur d'une hausse du pétrole. Le secteur bancaire a également suscité de l'intérêt avec les résultats, diversement appréciés, de JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo. Les marchés ont ainsi une nouvelle fois relégué au second plan le risque d'une deuxième vague pandémique alors que la Californie durcit ses mesures de confinement. Le Dow Jones a bondi de 2,13% à 26 642,59 points et le Nasdaq a progressé de 0,94% à 10 488,58 points.