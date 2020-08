(AOF) - Dans le sillage de leur belle progression d'hier, les marchés actions européens devraient marquer le pas ce mardi à l'ouverture. Si la publication des indicateurs de lundi à donner un espoir aux investisseurs concernant une reprise de l'activité économique mondiale, l'inquiétude au sujet de la crise sanitaire de Covid-19 demeure. Ainsi, le nombre de cas augmente dans de nombreux pays et beaucoup ont choisi de durcir, à nouveau, leurs mesures de confinement. Côté statistiques, les prix à la production du mois de juin en zone euro seront publiés dans la matinée.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une grande bougie blanche avec des mèches haute et basse significatives, le tout dans des volumes relativement important à 3,6 milliards d'euros. Avant même de tester le support majeur à 4 693 points, les acheteurs semblent être revenus sur le marché. Mais pour confirmer ce retour en force, il faut maintenant franchir la résistance à 4 980 points. Ce signal confirmerait une nouvelle impulsion en direction de 5 205 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

VALNEVA

Valeva a une perte nette de 25,6 millions d'euros au premier semestre 2020 contre une perte de 2,4 millions un an plus tôt. L'Ebitda de la biotech ressort à -17,2 millions contre +2,4 millions au premier semestre 2019. Le chiffre d'affaires est, pour sa part, de 47,9 millions, soit une baisse de 12,1%. Les ventes de produits s'établissent à 40,9 millions d'euros, correspondant à une baisse de 33,6%.

MEDIA 6

Media 6 a annoncé la nomination de Monsieur Nicolas Le Cam, en qualité de directeur financier du groupe. Il succède ainsi à Monsieur Jean-Francois Fozzani, à compter du 1er août 2020, à la suite de son départ à la retraite. Nicolas LE CAM, 52 ans, est diplômé de l'Inseec Paris.

EUROPLASMA

Euoplasma a annoncé que, dans le cadre du contrat d'émission de bons d'émission d'obligations convertibles en actions nouvelles avec bons de souscription d'actions attachés le cas échéant conclu entre Europlasma S.A et European High Growth Opportunities Securitization Fund en date du 24 juin 2019, la société indique qu'elle a procédé, lundi 3 août, au tirage de la onzième tranche de 200 OCABSA pour un montant nominal de deux millions d'euros.

NATIXIS

Natixis a essuyé au deuxième trimestre une perte nette de 57 millions d'euros contre un bénéfice net de 346 millions d'euros, un an auparavant. Hors exceptionnels, il est ressorti à 4 millions d'euros. L'établissement a été confronté à une chute de 26% du produit net bancaire à 1,564 milliard d'euros. Selon Natixis, il est impacté par le plein effet de la dislocation des marchés de la fin du premier trimestre (principalement en Gestion d'actifs), par les mesures de confinement prises en France (principalement pour les Paiements) et par les annulations de dividende.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, les prix à la production du mois de juin seront publiés à 11h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance des commandes à l'industrie de juin à 16h.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont débuté la semaine - et le mois - en nette hausse. Les investisseurs ont salué des indices des directeurs d'achat meilleurs que prévu en juillet en Chine, Europe et aux Etats-Unis. Ils ont tous signalé une accélération de la croissance dans le secteur. A Paris, Société Générale a reculé après avoir dévoilé une nouvelle perte au deuxième trimestre. Mettant un terme à deux séances de net repli, l'indice CAC 40 a gagné 1,93% à 4 875,93 points. L'EuroStoxx a progressé de 2,33% à 3 248,28 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert lundi. Comme en Chine et en Europe pour leurs indicateurs domestiques, les investisseurs ont bien accueilli la publication d'une hausse plus importante que prévu du PMI manufacturier de l'ISM au mois de juillet. Les Bourses sont également dans l'attente d'un nouveau plan de relance. Côté valeurs, Microsoft souhaite boucler le rachat de TikTok aux États-Unis d'ici le 15 septembre. Au son de la cloche, l'indice Dow Jones a progressé de 0,89% à 26 664,40 points et le Nasdaq Composite a avancé de 1,47% à 10 902,80 points.