Morning meeting AOF France / Europe - Les Bourses européennes sont attendues en forte hausse

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus dans le vert ce mardi. L'optimisme des investisseurs, qui avait disparu dans les derniers jours suite à la possibilité d'une émergence d'une seconde vague épidémique, a été alimenté par les propos de la Fed concernant, notamment, le lancement de ses achats de dettes d'obligations d'entreprises sur le marché secondaire américain dés aujourd'hui. Dans la zone euro, les investisseurs prendront connaissance de l'indice ZEW allemand au mois de juin. Côté valeurs, Medincell a annoncé le succès de son augmentation de capital.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie blanche avec une clôture forte dans des volumes en baisse à 3,8 milliards d'euros. L'indice a ouvert sur le support à 4 693 points avant que les acheteurs ne reviennent en force sur le marché. Avec l'aide des marchés américains, soutenus par les nouvelles mesures de la Fed, la tendance haussière peut reprendre. Le gap baissier est à combler dans un premier temps avant de viser les récents sommets.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ABIVAX

Abivax, société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans les traitements contre les maladies inflammatoires, le cancer et les maladies virales, a annoncé l'obtention d'un financement non-dilutif de 5 millions d'euros de la Société Générale sous forme d'un prêt garanti par l'Etat français (PGE). D'une maturité initiale de 12 mois au taux de 0,25%, il comprend une option d'extension de 5 ans. Ce prêt non-dilutif étend la trésorerie d'Abivax jusqu'au début de 2021.

UMICORE

Umicore a annoncé le lancement d'une offre d'obligations convertibles non garanties et de rang non subordonnées, à échéance 2025, dans le cadre du capital autorisé, pour un montant nominal agrégé de 500 millions d'euros. Le produit net de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux de la Société et pour financer le développement stratégique d'Umicore dans les matériaux de mobilité propre et dans le recyclage.

MEDINCELL

Medincell a annoncé le succès de son augmentation de capital d'un montant définitif de 15,6 millions d'euros auprès d'investisseurs qualifiés dans le cadre d'un placement privé d'actions nouvelles par construction accélérée d'un livre d'ordres (l'" Offre "). orte d'une très bonne dynamique dans la construction du livre d'ordres, l'opération, sensiblement supérieure à la taille envisagée initialement de 11 millions d'euros, fait ressortir une décote limitée de 8,4% par rapport au cours de clôture de l'action de la société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris le 15 juin 2020.

ALBIOMA

À la suite de la révision trimestrielle des indices d'Euronext Paris, le conseil scientifique des Indices a pris la décision d'inclure Albioma dans les indices SBF 120 et CAC Mid 60. Cette décision prendra effet à compter du 19 juin 2020, après clôture du marché. Le producteur d'énergie renouvelable indépendant pourra bénéficier des effets positifs liés à une visibilité accrue auprès de la communauté financière.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, a été publiée l'inflation du mois de mai (à suivre).

L'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques en juin sera dévoilé à 11h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance des Ventes au détail en mai (14h30), de la Production ainsi que du taux d'utilisation des capacités de production en mai (15h15), des Stocks des entreprises en avril ainsi que de l'Indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en juin à 16h.

Vers 8h15, l'euro grappille 0,08% à 1,1335 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont débuté la semaine dans le rouge en raison des craintes à propos d'une possible deuxième vague de Covid-19. En Chine, un "cluster" a été détecté à Pékin où des mesures de confinement ont été ordonnées. Aux Etats-Unis, les chiffres de la pandémie restent désespérément élevés. A Paris, faute d'actualités d'entreprises de premier plan, les broker ont fait la loi. L'indice CAC 40 a limité ses pertes en cours de séance pour finir en repli de 0,49% à 4 815,72 points. L'EuroStoxx50 a cédé 0,45% à 3 139,48 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont finalement clôturé dans le vert lundi. Si l'apparition de nouveaux nids de contamination aux Covid-19 ont émergé à Pékin et l'enregistrement d'une recrudescence des cas aux Etats-Unis ont inquiété les investisseurs ces derniers jours, ils ont été rassurés par l'annonce de la Réserve fédérale en ce qui concerne son programme de rachat de dette corporate. Au son de la cloche, le Dow Jones a gagné 0,62% à 25 763,16 points et le Nasdaq Composite a progressé de 1,43% à 9 726,02 points.