Morning meeting AOF France / Europe - Les Bourses européennes devraient repartir de l'avant à l'ouverture

(AOF) - Les marchés actions européens devraient repartir de l'avant ce mardi à l'ouverture. Le grand rendez-vous du jour sera la publication des PMI flash de juin, qui devraient rebondir grâce à la levée progressive des mesures de confinement. En parallèle, les investisseurs suivront toujours avec attention les derniers développements de la pandémie de Covid-19 en Chine et aux Etats-Unis. L'évolution des tensions commerciales entre ces deux pays sera également suivie. Côté valeurs, Sanofi a élargi sa collaboration avec Translate Bio dans les vaccins.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe que le CAC 40 a formé une nouvelle bougie à faible amplitude de corps, surmontée de mèches haute et basse. Ce repli de l'indice français est resté contenu entre le gap baissier du 10 juin et le gap haussier du 16 juin. En outre, cette séance s'est déroulée dans des échanges relativement modestes, avec un volume total de 2,6 milliards d'euros. En dépit de cette phase d'hésitation de court terme, le CAC 40 reste inscrit dans une structure porteuse depuis trois mois, comme en témoignent les creux et sommets ascendants et l'orientation de la moyenen mobile à 50 jours.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

SANOFI

Sanofi et Translate Bio élargissent leur collaboration pour développer des vaccins à ARNm contre toutes les catégories de maladies infectieuses. Translate Bio va recevoir un paiement initial de 425 millions de dollars, incluant une participation dans son capital sous la forme d'actions ordinaires, et pourra recevoir globalement jusqu'à 1,9 milliard de dollars de paiements d'étape potentiels, ainsi que des redevances progressives sur les ventes mondiales des vaccins développés ; Sanofi obtient des droits exclusifs mondiaux.

PRISMAFLEX INTERNATIONAL

Prismaflex International a publié un Ebitda annuel 2019-2020 (clos au 31 mars) de 2,10 millions d'euros contre -0,42 million un an plus tôt. Le résultat net (part du groupe) ressort, pour sa part, à -2,47 millions après -3,25 millions lors de l'exercice précédent. En termes de perspectives, le groupe souligne que la baisse d'activité devrait être de l'ordre de 40% au premier trimestre 2020-2021. La société précise toutefois qu'il enregistre une bonne performance de ses ventes en ligne.

HERIGE

Herige a annoncé avoir obtenu de ses partenaires bancaires historiques un Prêt Garanti par l'État d'un montant de 50 millions d'euros. Ceux-ci renouvellent ainsi leur pleine confiance dans la capacité de rebond du groupe. Ce prêt, garanti à hauteur de 90% par l'État Français, est souscrit pour une durée initiale d'un an.

PARTOUCHE

Groupe Partouche a annoncé lundi la reprise de l'activité des tables de jeux de ses 38 casinos français, qui sont donc accessibles à compter de ce jour, signant le retour d'une offre complète de jeux. Le nouveau club de jeux parisien, le Club Berri, rouvrira ses portes à partir du mercredi 24 juin, suivi du casino d'Ostende en Belgique le 1er juillet. Depuis la réouverture des casinos français le 2 juin, « la reprise d'activité aux machines à sous et aux formes électroniques de jeux traditionnels est satisfaisante », a indiqué Partouche.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs prendront connaissance de l'indice des directeurs d'achat Composite (IHS Markit) pour juin en France (9h15), en Allemagne (9h30) et en zone euro (10h).

Aux Etats-Unis, seront dévoilés l'indice des directeurs d'achat Composite (IHS Markit) pour juin (15h45) et les ventes de logements neufs en mai (16h).

Vers 8h30, l'euro est quasi stable à 1,1265 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont débuté la semaine en légère baisse en raison de la crainte des investisseurs à propos de la résurgence de la pandémie de Covid-19. Un record de 183 020 personnes contaminées a été enregistré dimanche en 24 heures. Aux Etats-Unis alors même que les new-yorkais commencent à retourner aujourd'hui à leurs bureaux, le nombre de nouveaux cas ne cessent d'augmenter dans des Etats aussi importants que la Floride et le Texas. L'indice CAC 40 a perdu 0,62% à 4 948,70 points et l'EuroStoxx50 a cédé 0,84% à 3 241,69 points.

Hier à Wall Street

Après un début de séance indécis, les marchés actions américains ont finalement clôturé dans le vert lundi. Les investisseurs ont été quelque peu tiraillés entre les craintes d'un retour de l'épidémie de Covid-19 et l'espoir d'une reprise économique en V. Dimanche, l'OMS a comptabilisé le plus grand nombre d'infection en une seule journée depuis le début de la pandémie. Au son de la cloche, le Dow Jones a pris 0,59% à 26 024,96 points, le S&P 500 s'est adjugé 0,65% à 3 117,86 points et le Nasdaq Composite a gagné 1,11% à 10 056,47 points.