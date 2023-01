Morning meeting AOF France / Europe - Les bourses européennes devraient repartir dans le rouge

(AOF) - En hausse hier à la clôture, les principales bourses européennes devraient s'orienter vers une baisse à l'ouverture ce mardi face aux inquiétudes incessantes liées au risque de récession. La veille, lors de la première séance de 2023, les marchés actions européens ont été dopées par l'amélioration de l'activité manufacturière en zone euro selon le S&P Global. Les investisseurs constateront l'impact des mesures de politique monétaire prises par les banques centrales sur l'économie mondiale. D'après les premières indications, le Cac 40 reculerait de 0,60% et l'EuroStoxx 50 de 0,72%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

GTT

A la suite d'une analyse approfondie des trains de sanctions européens N°8 et 9 interdisant notamment les prestations d'ingénierie au bénéfice de sociétés russes, le Groupe GTT annonce qu'il arrête ses activités en Russie. A compter du 8 janvier 2023, le contrat avec Zvezda sera suspendu et les interventions de GTT se limiteront, sur les deux méthaniers les plus avancés, à assurer la sécurité des projets et l'intégrité de la technologie, dans le respect des sanctions internationales en vigueur. S'agissant des projets de GBS, les modalités de départ de GTT sont en cours de finalisation.

Orpea

Orpea annonce avoir effectué deux nouveaux tirages à hauteur de 205 millions d'euros fin décembre 2022, au titre de l'accord de financement de 3,2 milliards d'euros conclu avec ses principaux partenaires bancaires en juin dernier. Le groupe de prise en charge de la dépendance rappelle par ailleurs être engagé dans la négociation d'une restructuration financière, visant à financer son plan de refondation et à sécuriser les liquidités nécessaires à la poursuite de son activité.

Veolia

Par courrier reçu le 2 janvier 2023, la société BlackRock, Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 30 décembre 2022, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Veolia Environnement et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 34 995 230 actions Veolia Environnement représentant autant de droits de vote, soit 4,90% du capital et 4,80% des droits de vote de cette société.

Vergnet

Le site de production de Vergnet, expert en production d'énergies renouvelables, à Servian (près de Béziers) vient de conclure un contrat avec le chantier Outremer situé à La Grande Motte et spécialisé dans la construction de catamarans de croisière en composite de 45 à 60 pieds. Outremer fait partie du groupe Grand Large Yachting et compte aujourd'hui près de 400 catamarans issus du chantier qui flottent à travers le monde.

Les chiffres macroéconomiques

Le taux de chômage en Allemagne est attendu à 10h.

L'Indice PMI américain final est attendue à 15h45.

Vers 8h30, l'euro perd 0,10% à 1,0655 dollar.

Hier à Paris

Alors que les marchés chinois, japonais, britanniques et américains ont été fermés ce lundi, les marchés actions européens ont clôturé la première séance de 2023 au vert. Atos a brillé en bourse. L'entreprise de services du numérique a gagné 20% au SBF 120 et sur le marché SRD. Airbus pourrait prendre une participation minoritaire dans Evidian, la branche cybersécurité d'Atos. Le titre de la banque Société Générale s’est adjugé 2,5% après sa fusion avec Crédit du Nord. Le CAC 40 et l'Eurostoxx ont gagné respectivement 1,87% et 1,77% à 6 594 points et 3 860 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en baisse pour la dernière séance d'une année 2022 marquée par de fortes pertes liées aux relèvements agressifs des taux d'intérêt afin de lutter contre l'inflation, le conflit ukrainien ou encore l'inquiétude quant à la situation sanitaire en Chine. Les trois principaux indices de Wall Street ont enregistré leur première baisse annuelle depuis 2018. Le Dow Jones a cédé 0,22% à 33 147 points tandis que le Nasdaq a perdu 0,11% à 10 466 points.