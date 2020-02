Morning meeting AOF France / Europe - Les Bourses européennes devraient rebondir à l'ouverture

(AOF) - Les marchés actions européens devraient tenter de rebondir ce mercredi. L'avertissement lancé par Apple devrait néanmoins toujours occupé l'esprit des investisseurs : quel sera l'impact réel de l'épidémie de coronavirus ? Le dernier bilan en date fait état de plus de 2 000 morts et de plus de 74 000 personnes contaminées. L'épidémie progresse moins vite toutefois. Côté valeurs, les résultats d'Atos et d'Alten seront passés au crible. Sur le front des statistiques, c'est vers les Etats-Unis qu'il faudra se tourner avec notamment les prix à la production de janvier en début d'après-midi.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie blanche avec une mèche haute dans des volumes plutôt réduits à 3,35 milliards d'euros. Les acheteurs ne parviennent toujours pas à reprendre la main sur la tendance, en raison notamment du manque de perspective sur les conséquences économiques du coronavirus. Néanmoins, tant que le gap haussier et le support à 5 993,91 points ne sont pas enfoncés, la dynamique générale restera haussière.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ATOS

Atos a levé le voile sur ses résultats 2019 ce mercredi. Ainsi, l'entreprise de services du numérique a enregistré un résultat net normalisé avant éléments inhabituels, anormaux et non-récurrents, nets d'impôt, de 834 millions d'euros (soit 7,2% du chiffre d'affaires) l'an dernier, contre 803 millions d'euros ( soit 7,5% du chiffre d'affaires) en 2018. De son côté, la marge opérationnelle a atteint 1,19 milliard d'euros, représentant 10,3% du chiffre d'affaires, comparé à 9,8% en 2018 à périmètre et taux de change constants.

ALTEN

Alten a publié un résultat net part du groupe 2019 en hausse de 4% à 164,2 millions d'euros. La marge opérationnelle d'activité pour l'exercice est stable à 9,9% des revenus. Elle a atteint 10,4% au second semestre 2019. Le résultat opérationnel d'activité est de 260,8 millions, en progression de 16,4% par rapport à l'exercice 2018. Le spécialiste de l'ingénierie et du conseils précise qu'après deux années de progression organique supérieures à 10% il s'attend à ce que la croissance redevienne plus normative en 2020, et ce, dans la continuité de la tendance établie au second semestre 2019.

CAPGEMINI

Capgemini a annoncé la signature d'un accord pour l'acquisition d'Advectas, un des leaders de la Business Intelligence et de la science des données en Scandinavie. Les 200 collaborateurs de la société rejoindront la ligne d'activités Insights & Data du français. Fondée en Suède en 2006, Advectas possède aujourd'hui des bureaux à Stockholm, Copenhague, Göteborg et Malmö. Le montant de la transaction n'a pas été précisée, ni la date de sa consolidation dans les comptes.

NEOEN

Neoen a réalisé mardi soir son point d'activité 2019. L'an dernier, le producteur d'énergie renouvelable a enregistré un chiffre d'affaires de 253,2 millions d'euros, en progression de 22% hors activité biomasse. A taux de change constants, il augmente de 23% sur un an. Neoen indique que la croissance est portée par l'ensemble des activités et des zones géographiques.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des mises en chantier et permis de construire de janvier, ainsi que des prix à la production de janvier.

Vers 8h20, l'euro grappille 0,04% à 1,0799 dollar.

Hier à Paris

Les bourses européennes ont fini dans le rouge ce mardi. La faute à Apple, qui a annoncé lundi soir qu'il n'atteindrait pas ses objectifs trimestriels en raison du coronavirus. Dans le même temps, les marchés ont ignoré l'annonce par Pékin de ne pas taxer davantage certains produits américains, et le fait que le nombre de nouveaux infectés au covid-19 ralentisse. L'épidémie a d'ailleurs plombé le sentiment des investisseurs en Allemagne, l'indice ZEW ressortant en chute libre. A la clôture, le CAC 40 perd 0,48% à 6 056,82 points, et l'EuroStoxx50 recule de 0,49% à 3 834,38 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en ordre dispersé mardi. Les indices ont été alourdis par l'avertissement sur ses ventes lancé par Apple. La firme à la pomme n'atteindra pas ses objectifs trimestriels à cause du coronavirus, ravivant la crainte d'un impact non négligeable de l'épidémie sur les chaînes d'approvisionnement manufacturières. Cela a relégué en arrière-plan l'annonce faite par Pékin de ne pas taxer davantage certains produits américains. Au son de la cloche, le Dow Jones a cédé 0,56% à 29 232,19 points tandis que le Nasdaq Composite a grappillé 0,02% à 9 732,74 points.