Morning meeting AOF France / Europe - Les Bourses européennes devraient ouvrir sur une note favorable

(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir nettement dans le vert ce mardi. Les investisseurs espèrent que les négociations reprennent entre la Maison Blanche et le Congrès concernant le plan de relance américain. En parallèle, ils seront également attentifs à l'évolution des tensions sino-américaines alors que le ton est monté dernièrement entre les deux grandes puissances économiques. L'indice Zew sera aussi un élément de l'équation du jour. Au chapitre des valeurs, Vivendi et Amber Capital ont conclu un pacte concernant Lagardère.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe un doji d'équilibre, bougie quasiment sans corps réalisée dans des volumes toujours faibles à 2,1 milliards d'euros. La consolidation entamée sous la résistance à 4 980 points se poursuit donc, sans donner de signe de fin à ce jour. Pour qu'une tendance reprenne, il faudrait franchir en clôture la résistance à 4 980 points, avec un gap haussier de préférence.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

LAGARDERE/VIVENDI

Malgré leurs divergences, et à la suite des très mauvais résultats annoncés par Lagardère il y a quelques jours, Amber Capital et Vivendi ont décidé de signer un pacte. Vivendi et Amber Capital, qui sont respectivement les premier et deuxième actionnaire de Lagardère avec 23,5 % et 20 % du capital, vont dans ce cadre entamer auprès de Lagardère des démarches afin d'avoir, chacun, au conseil de surveillance une représentation minoritaire, de trois membres pour Amber Capital et un membre pour Vivendi.

TOUAX

Touax SCA a annoncé lundi soir que sa filiale Touax Rail Limited a signé un accord d'augmentation de capital de 81,9 millions d'euros avec DIF Capital Partners afin d'accélérer le développement de ses activités de location long terme de wagons de fret en Europe et en Asie. Touax SCA restera l'actionnaire majoritaire, avec 51 % du capital et 49 % sera détenu par son nouveau partenaire DIF Capital Partners, via son véhicule DIF Core Infrastructure Fund II.

SAFE ORTHOPAEDICS

Safe Orthopaedics, société spécialisée dans la conception et commercialisation de technologies prêtes-à-l'emploi pour la chirurgie du dos, a annoncé l'obtention de l'homologation de la Food and Drug Administration (FDA), agence de régulation américaine, pour la commercialisation de SteriSpine PS 2ème génération sur le territoire américain. Il s'agit d'une technologie de vis pédiculaires associées à une instrumentation prête-à-l'emploi qui permet au chirurgien d'intervenir de manière encore plus mini-invasive et d'être utilisée sur un plus grand nombre de pathologies du dos.

GENOMIC VISION

Genomic Vision a annoncé lundi soir que l'assemblée générale mixte a voté l'ensemble des résolutions présentées dans le sens des recommandations du Directoire. L'assemblée a notamment approuvé la mise en place d'une ligne de financement avec Winance, partenaire financier de la société, par émission réservée d'OCABSA pour un montant maximum de 12 millions d'euros afin de sécuriser les besoins éventuels de la société sur les 2 ou 3 prochaines années, en termes d'investissement et de financement de la croissance.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs prendront connaissance à 11h en Allemagne de l'indice ZEW du sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques en août. Suivra à 14h30, aux Etats-Unis, l'indice des prix à la production en juillet.

Vers 8h20, l'euro grappille 0,03% à 1,1743 dollar.

Hier à Paris

Au terme d'une journée très calme du côté des publications, les Bourses européennes ont clôturé dans le vert, portées essentiellement par le plan de relance américain, dont les principales mesures ont été décrétées par Donald Trump ce week-end faute d'accord au Congrès. L'ardeur des investisseurs a toutefois été calmée par les tensions sino-américaines suite aux sanctions de diplomates des deux camps, pendant que les tractations autour de TikTok pénalisaient les valeurs technologiques. Le CAC 40 a fini en hausse de 0,41% à 4 909,51 points, et l'EuroStoxx a gagné 0,15% à 3 257,39 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé lundi. Faute d'accord avec les élus démocrates sur un plan de relance, Donald Trump a passé plusieurs décrets pour soutenir l'économie, dont une hausse de 400 dollars de l'allocation hebdomadaire des chômeurs. Les valeurs cycliques ont en profité. En revanche, l'offensive américaine sur TikTok pèse toujours sur les valeurs technologiques. Les relations diplomatiques continuent de s'envenimer entre Pékin et Washington. Au son de la cloche, le Dow Jones a gagné 1,30% à 27 791,44 points tandis que le Nasdaq a cédé 0,39% à 10 968,36 points.