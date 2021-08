Morning meeting AOF France / Europe - Les Bourses européennes devraient continuer sur leur lancée

(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir sur un biais haussier ce mardi. Les investisseurs devraient toujours chercher à profiter de rachats à bon compte suite au net repli observé la semaine dernière sur certains secteurs. Leur appétit sera également soutenu par la révision à la hausse de la croissance du PIB allemand du deuxième trimestre. Aux Etats-Unis, ce seront les ventes de logements neufs qui seront au menu. Côté valeurs, Stelllantis et FIH Mobile créent une co-entreprise dans le cockpit intelligent.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Stellantis

Hon Hai Precision Industry (« Foxconn »), ainsi que sa filiale FIH Mobile (« FIH ») , et Stellantis ont annoncé avoir conclu leur accord de co-entreprise. Mobile Drive, la nouvelle entité commune, se concentrera sur la création de cockpits intelligents pour véhicules, en rupture avec les modes de conception actuels, ce qui favorisera le développement de véhicules connectés intelligents. Cette annonce intervient après la signature initiale d'un protocole d'accord (MOU) le 18 mai dernier.

Hermès

Lundi, Kering a rebondi de 2,96%, LVMH de 2,68% et Hermès de 3%. Le luxe se reprend après une semaine difficile (-17% pour Kering, -13% pour LVMH, -10% pour Hermès). Le secteur, qui était au sommet, a été pénalisé par des prises de bénéfices déclenchées par des déclarations des autorités chinoises au sujet de la redistribution des richesses. Les investisseurs ont redouté une hausse sensible du taux d'imposition pour la classe supérieure, principale consommatrice de produits de luxe.

Valneva

Lundi, Valneva s'est adjugé 5,2% à 12,9 euros. Les investisseurs ont salué l'initiation de la soumission progressive d'une AMM (autorisation de mise sur le marché) au Royaume-Uni. La biotech a initié aujourd'hui la soumission progressive du dossier de demande d'autorisation initiale de son candidat vaccin contre la Covid-19, VLA2001, auprès de l'agence de santé britannique MHRA.

OL Groupe

L'Olympique Lyonnais a confirmé le transfert du milieu de terrain international suisse de Liverpool, Xherdan Shaqiri, pour un montant de 6 millions d'euros auquel pourra s'ajouter un maximum de 5 millions d'euros de bonus. Après avoir satisfait à la visite médicale effectuée aujourd'hui à Lyon, Xherdan Shaqiri a signé un contrat de 3 ans avec l'Olympique Lyonnais, soit jusqu'au 30 juin 2024.

Les chiffres macroéconomiques

Selon une nouvelle estimation, le PIB en Allemagne a progressé de 9,8% au deuxième trimestre 2021 en rythme annuel, contre +9,6% lors de l'estimation précédente.

Aux Etats-Unis, les ventes de logements neufs pour juillet seront publiées à 16h.

Vers 8h30, l'euro s'effrite de 0,03% à 1,1745 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont débuté la semaine sous de bons auspices, les investisseurs cherchant à profiter de rachats à bon compte après plusieurs séances éprouvantes. De plus, ils ont accueilli favorablement la publication d'indices PMI d'août témoignant de la solidité de la reprise de la zone euro. Côté valeurs, le britannique Sainsbury a été soutenu par la spéculation. Valneva a grimpé dans la perspective d'une commercialisation de son vaccin au Royaume-Uni. Le CAC 40 a gagné 0,86% à 6 683,1 points. L'Euro Stoxx 500 a progressé de 0,82% à 4 181,47 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a débuté la semaine de belle manière, le Nasdaq décrochant même un nouveau record. Les investisseurs ont profité de rachats à bon compte et laissé de côté (pour le moment) les inquiétudes sur une possible réduction à venir du soutien monétaire de la Fed et l'impact du variant Delta sur la reprise économique. A cet égard, la croissance dans le secteur privé américain a marqué le coup en août, selon des données préliminaires d'IHS Markit. Au son de la cloche, le Dow Jones a pris 0,61% à 35 335,71 points et le Nasdaq Composite a gagné 1,55% à 14 942,65 points.