Morning meeting AOF France / Europe - Les bourses européennes attendues en repli

Les marchés actions américains ont terminé la séance dans le vert. Le mouvement est resté haussier après la publication des prix à la production qui ont augmenté moins rapidement qu'attendu en octobre. Dopant les indices, ils ont rassuré sur les perspectives d'inflation aux Etats-Unis, une inflation repassée sous les 8% en rythme annuel le mois dernier. Coté valeurs, Walmart a occupé la tête du Dow Jones à la faveur de ses solides résultats trimestriels. Le Dow Jones a grappillé 0,17% à 33 592 points et le Nasdaq a gagné 1,45% à 11 358 points.

Les marchés européens ont clôturé en légère hausse dans le sillage des performances à Wall Street. Parmi les indicateurs publiés ce jour, la hausse moins forte que prévu des prix à la production aux Etats-Unis a été favorablement accueillie par les investisseurs. Côté valeurs, Teleperformance poursuit son rebond en s'invitant pour la troisième séance consécutive à la première place de l'indice phare de la place parisienne. La journée aura été en revanche plus compliquée pour Orpea. Le CAC 40 a progressé de 0,49% à 6 641points et l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,50% à 3 906 points.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail en octobre sont attendues à 14h30, la production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en octobre à 15h15 et l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en novembre à 16h00.

L'inflation a accéléré plus que prévu en octobre au Royaume-Uni, selon les données de l'Office national de la statistique. Les prix ont bondi de 11,1% en rythme annuel alors qu'ils avaient progressé de 10,1% en septembre. Ils étaient attendus en hausse de 10,7%, selon le consensus Reuters. L'énergie et l'alimentation ont en particulier contribué à l'accélération de la croissance.

Le groupe Parot, spécialiste de la distribution automobile, a publié un chiffre d'affaires en baisse de 3,6 % à 82,2 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2022. Côté perspectives, le spécialiste de la distribution automobile considère que "les volumes et les délais devraient s'améliorer dans les mois à venir, même si à ce jour la visibilité reste imparfaite sur les livraisons de véhicules neufs des prochains mois." L'entreprise reste confiante sur son niveau d'activité et l'atteinte de ses objectifs de rentabilité pour l'exercice 2022.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre d'Ober s'élève à 9,1 millions d'euros, en progression de 24,9% par rapport à " une base de comparaison favorable en 2021 ". Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires du spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur a atteint 29,1 millions d'euros, affichant une croissance de 22,5%.

Au cours du premier semestre 2022/23 (du 1er avril au 30 septembre 2022), Alstom a enregistré 10,1 milliards d'euros de commandes. Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 5% en organique à 8 milliards d'euros, en ligne avec la trajectoire visée, le ratio " commandes sur chiffre d'affaires " s'établissant à un solide niveau de 1,25. Le carnet de commandes a atteint 85,9 milliards d'euros, offrant une forte visibilité sur les ventes futures. Le résultat d'exploitation ajusté d'Alstom a augmenté de 18% 397 millions d'euros, équivalent à une marge de 4,9 % contre 4,5%, un an auparavant .

