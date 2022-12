Morning meeting AOF France / Europe - Les bourses européennes attendues en hausse après le discours de Powell

Les bourses américaines ont terminé en nette hausse après le discours de Jerome Powell. Le président de la Fed a confirmé que " le moment de ralentir le rythme des hausses de taux pourrait arriver dès la réunion de décembre», insistant cependant sur le fait qu'" il faudra continuer ce resserrement monétaire ". Il est certain que les taux doivent rester élevés pendant un bon moment en vue de ralentir de manière durable l'inflation. Le Dow Jones a gagné 2,18% à 34 589 points tandis que le Nasdaq s'est adjugé 4,41% à 11 468 points.

Les marchés actions européens ont clôturé en hausse pour la dernière session du mois de novembre. Les investisseurs restent vigilants face à la contraction de l'activité économique chinoise qui s'est amplifiée alors que la Chine subit une nouvelle vague de protestations contre la politique zéro-Covid. L’inflation en zone euro a reculé pour la première fois depuis 17 mois, l’indice des prix à la consommation ayant augmenté de 10% en novembre, contre 10,6% en octobre. Vers 17h45, le CAC 40 a gagné 1,07% à 6 738,55 points et l'EuroStoxx50 a gagné 0,82% à 3 966,57 points.

Revenu et consommation des ménages en octobre

La Commission européenne ouvre une enquête approfondie sur le projet d'acquisition de Lagardère par Vivendi. Bruxelles craint que l'acquisition envisagée ne réduise la concurrence sur un certain nombre de marchés sur l'ensemble de la chaîne de valeur du livre dans les pays francophones de l'Espace économique européen (EEE) et dans un segment de l'édition de magazines en France.

Les spécialistes français des semi-conducteurs, STMicroelectronics et Soitec ont annoncé la prochaine étape de leur coopération relative aux substrats en carbure de silicium (SiC) avec la qualification par le premier de la technologie de production de substrats en SiC de Soitec. L'objectif de cette coopération, qui porte sur les 18 prochains mois, est l'adoption par ST de la technologie SmartSiC de Soitec pour sa fabrication future de substrats en 200 mm destinés à la production de produits et de modules, avec une production en volume prévue à moyen terme.

À l'occasion du salon AWS (Amazon Web Services), une société d'Amazon.com, Inc et Atos annoncent aujourd'hui un Accord Mondial de Transformation Stratégique. Celui-ci permettra aux clients d'Atos disposant de contrats d'externalisation d'infrastructures à grande échelle d'accélérer la migration de flux d'activité vers le cloud. Cet accord pluriannuel est présenté comme inédit dans le secteur. Il renforce la relation stratégique entre les deux sociétés, Atos choisissant AWS comme fournisseur privilégié de cloud d'entreprise.

(AOF) - Les marchés actions européens devraient poursuivre leur hausse à l'ouverture après le discours de Jerome Powell. Le président de la Fed a confirmé que " le moment de ralentir le rythme des hausses de taux pourrait arriver dès la réunion de décembre», insistant cependant sur le fait qu'" il faudra continuer ce resserrement monétaire ". Il est certain que les taux doivent rester élevés pendant un bon moment en vue de ralentir de manière durable l'inflation. Les statistiques économiques sont nombreuses aujourd’hui, dont les indices des directeurs d’achat pour le secteur manufacturier.

