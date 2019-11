Morning meeting AOF France / Europe - Les Bourses devraient faire une pause : fake news chinoise sur les négociations commerciales ?

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère baisse alors que Wall Street a perdu de son allant en seconde partie de séance. La Chine affirmait hier s'être mise d'accord avec les Etats-Unis pour lever les tarifs douaniers supplémentaires qu'ils se sont imposés mutuellement si un accord était trouvé. Peter Navarro, conseiller de Donald Trump pour le commerce international, a réfuté cette affirmation lors d'une interview sur Fox Business Network. "La seule personne qui peut prendre cette décision est le président Donald J. Trump, et c'est aussi simple que ça " a-t-il ajouté.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe la formation d'un doji, figure d'équilibre entre acheteurs et vendeurs, formée d'un petit corps et d'une longue mèche basse, dans des volumes moyens à 3,33 milliards d'euros. Cette bougie montre que le mouvement haussier a besoin d'une pause, qu'il est trop tendu à court terme pour encore accélérer après le franchissement de la résistance à 5882 points. Un pull back sur le gap haussier est possible avant une reprise de la dynamique haussière.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

EURAZEO

Eurazeo a réalisé au troisième trimestre 2019 un chiffre d'affaires économique de 1,6131 milliard d'euros, en hausse de 14,4%. A taux de change constant, la progression atteint 14,3%. Toutes les divisions ont accéléré. Eurazeo Capital (+13,9%) confirme la tendance positive dans des segments très diversifiés comme l'assurance, la détaxe touristique et les paiements, les parfums et arômes et le e-commerce aux Etats-Unis pour véhicules de loisirs.

VERALLIA

Verallia a réalisé sur les neuf premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 1,976 milliard d'euros, en croissance en données publiées de 7,2%. A taux de change et périmètre constants et hors hyperinflation en Argentine (IAS 29), le chiffre d'affaires a progressé de 10,1% sur la période. Le troisième trimestre affiche notamment une croissance organique de +10,6%. Pour sa part, l'Ebitda ajusté a atteint 478 millions d'euros, en progression de 12,9 % en données publiées et 16,9% à taux de change et périmètre constants.

NATIXIS

A l'occasion de la publication de ses résultats du troisième trimestre, Natixis a relevé son objectif de ratio de fonds propres durs de 11% à 11,2%. La banque a expliqué qu'elle donnait désormais la priorité au développement et au renforcement des expertises actuelles plutôt qu'à des opérations de croissance externe. Ce ratio est ressorti à 11,5% à fin septembre. Les engagements en matière de dividende sont inchangés : taux de distribution minimum de 60% et distribution du capital excédentaire.

EURONEXT

Euronext a enregistré au troisième trimestre un résultat net, part du groupe, de 63,5 millions d'euros, en progression de 25,8 %, grâce à la consolidation de la Bourse d'Oslo et sa bonne gestion des coûts. L'Ebitda de la Bourse paneuropéenne a, lui, augmenté de 23 % à 108 millions d'euros, soit une marge d'Ebitda en amélioration de 1,2 point à 59,4 %. Les revenus ont bondi de 20,4 % à 181,7 millions d'euros, dont 25,5 millions d'euros pour la Bourse d'Oslo. La croissance interne a atteint 2,5 %.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent la calance commerciale et la production industrielle en septembre en France à 8h45. A 16 heures, ils prendront connaissance de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en novembre

Ce matin, l'euro est stable à 1,1049 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens prolongent leur tendance haussière, toujours soutenus par de bonnes nouvelles sur le front des négociations commerciales. Les Etats-Unis et la Chine ont fait des progrès en se mettant d'accord pour lever les tarifs douaniers supplémentaires qu'ils sont imposés mutuellement si un accord était trouvé. Ce plus grand optimisme sur la signature d'un accord s'est traduit par une hausse des taux longs, qui a dopé les banques. Le CAC 40 a clôturé en hausse de 0,41% à 5 890,99 points, inscrivant au passage un nouveau plus haut annuel. L'EuroStoxx50 a gagné 0,49% à 3 706,68 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont inscrit de nouveaux records à Wall Street, mais ils ont réduit leurs gains en fin de séance. Les Etats-Unis et la Chine ont fait des progrès dans leurs négociations commerciales en se mettant d'accord pour lever les tarifs douaniers supplémentaires qu'ils sont imposés mutuellement si un accord était trouvé. La tension sur les taux longs qui s'en est suivie a bénéficié aux valeurs bancaires. Côté valeurs, Expedia a explosé en vol. L'indice Dow Jones a progressé de 0,66% à 27 264,80 points et le Nasdaq Composite a gagné 0,28% à 8 434,52 points.