Morning meeting AOF France / Europe - Les actions sous la pression des taux longs

(AOF) - Les marchés européens devraient prolonger leur mouvement de baisse en dépit de l'amélioration de la tendance à Wall Street en seconde partie de séance. Les actions restent sous la pression des taux longs, qui ne cessent de monter depuis la Fed, mercredi dernier. Le rendement du 10 ans américain a ainsi dépassé 4,56% ce matin et son équivalent allemand, 2,80%. Dans ce contexte, la confiance des consommateurs du Conference Board en septembre et les ventes de logements neufs en août aux Etats-Unis seront à surveiller avec attention. Sur le marché des changes, l'euro se stabilise sous 1,06 dollar.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Sanofi

L’autorité sanitaire américaine, la Food and Drug Administration (FDA) a accepté d’accorder un examen prioritaire à la demande de licence supplémentaire de produits biologique relative à Dupixent (dupilumab) pour le traitement de l’œsophagite à éosinophiles de l’enfant âgé de 1 à 11 ans, a indiqué Sanofi. La FDA devrait rendre sa décision le 31 janvier 2024. « Dupixent est le premier et le seul médicament approuvé aux États-Unis pour le traitement de l’œsophagite à éosinophiles de l’adulte et de l’enfant de 12 ans et plus, pesant au moins 40 kg », a précisé le groupe pharmaceutique.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica a annoncé le lancement de Helix, une nouvelle division du groupe, destinée à aider les professionnels de la vue à tirer parti des technologies de dernière génération pour gérer plus efficacement leur activité. Présentée comme une « plateforme intelligente et interconnectée », Helix permettra d’adresser tous les besoins numériques des professionnels de la vue « de manière intégrée, de la prise de rendez-vous aux commandes, en passant par les services de télé-optométrie et d’assurance complémentaire santé ».

Figeac Aéro

Figeac Aéro a annoncé la nomination de Pierre Albert au poste de Directeur des opérations nord-américaines et Activités de diversification, à compter du 18 septembre 2023. Sous la responsabilité de Thomas Girard, Directeur général adjoint de l’équipementier aéronautique, Pierre Albert a pour mission de piloter et superviser le développement des filiales nord-américaines du groupe - à savoir les sites de Wichita aux États-Unis et Chihuahua au Mexique - ainsi que des filiales regroupées au sein de la division Activités de Diversification (MTI, Tofer et Mecabrive).

Carmat

Carmat affiche une perte nette de 26,7 millions d’euros au 1er semestre, contre 26 millions il y a un an. Le concepteur du coeur artificiel ajoute qu’au 30 juin 2023, sa trésorerie s’établit à 23,8 millions d'euros, contre 51,4 millions au 31 décembre 2022, et devrait lui permettre de financer ses activités, « jusqu’à fin octobre 2023 ». La société indique travailler " activement sur différentes options de financement de manière à sécuriser à court-terme les ressources financières nécessaires à la poursuite de son développement au-delà de cet horizon ".

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en juillet aux Etats-Unis à 16 heures. Il sera suivi de la confiance des consommateurs du Conference Board en septembre et des ventes de logements neufs en août à 16 heures.

Ce matin, l'euro perd 0,12% à 1,0581 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé en forte baisse. Elle intervient sur fond de poursuite des tensions sur les taux longs, avec un 10 ans américain à plus de 4,5%. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde a expliqué que " les taux d'intérêt seront fixés à des niveaux suffisamment restrictifs aussi longtemps que nécessaire ".Côté valeurs, Aperam a affiché un des plus forts replis du SBF 120 après avoir réduit ses prévisions pour le troisième trimestre vendredi dernier. Le CAC 40 a perdu 0,85% à 7 123,88 points et l'Eurostoxx 50 a reculé de 1,01% à 4 164,51 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en hausse en dépit de la forte augmentation des taux longs. A près de 4,54%, le rendement du 10 ans a progressé de 10 points de base et a inscrit un nouveau plus haut depuis 2007. Le message de la Fed de la semaine dernière que les taux d’intérêt resteront élevés pendant plus longtemps est resté prégnant. Du côté des valeurs, les investisseurs ont apprécié l’investissement d’Amazon dans Anthropic. Le Dow Jones a clôturé sur un gain de 0,13% à 34 006,68 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,45% à 13 271,32 points.

15h00 aux Etats-Unis

Indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en juillet

16h00 aux Etats-Unis

Confiance des consommateurs du Conference Board en septembre

Ventes de logements neufs en août

