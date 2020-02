Morning meeting AOF France / Europe - Légère reprise attendue; de nombreux résultats d'entreprises à Paris

(AOF) - Les marchés actions européens devraient légèrement rebondir à l'ouverture. Après leur bond de lmercredi, les chiffres des personnes contaminées en Chine sont retombés jeudi. 5 090 nouveaux cas ont été recensés. A Paris, les résultats continueront d'animer la séance. Depuis hier soir, Vivendi, M6, EDF, Renault, Crédit Agricole et j'en passe ont présenté leurs comptes annuels. Sur le plan macroéconomique, l'Allemagne a stagné au quatrième trimestre 2019. La croissance de la zone euro pour la même période est attendue à 11 heures.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie blanche avec une longue mèche basse sur le gap haussier : c'est un pull back. Les acheteurs sont revenus défendre la tendance haussière avec conviction, comme en témoignent les volumes en hausse à 3,73 milliards d'euros. La dynamique devrait se poursuivre en direction des résistances de 2007 à 6 168 puis 6 254 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

EDF

Le résultat net part du groupe 2019 d'EDF s'est élevé à 5,155 milliards d'euros contre 1,18 milliard en 2018. Il a bénéficié de l'amélioration de son résultat financier, soutenu par la variation positive de juste valeur du portefeuille des actifs, et d'une amélioration de sa performance opérationnelle. L'Ebitda a progressé de 12,1% (8,4% en organique) à 16,7 milliards d'euros, supérieur au consensus Refinitiv s'élevant à 16,3 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires est en hausse de 4%, dont 3,5% en organique, à 71,32 milliards d'euros.

VIVENDI

Vivendi a publié un chiffre d'affaires 2019 de 15,898 milliards d'euros en hausse de 5,6% à charge et périmètre constants. Le résultat net ajusté est en progression de 50,5% à 1,7 milliard d'euros. Le résultat opérationnel ajusté (Ebita), soutenu notamment par la croissance de Canal+ à l'international et Havas, ressort à 1,526 milliards, en hausse de 10,8% à données constantes. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2019 s'élève à 4,575 milliards d'euros, en hausse de 2,4% à charge et périmètres constants.

M6

M6 a publié des recettes publicitaires 2019 de 1,107 milliard d'euros. Elles sont en progression de 3,8% et sont à leur plus haut historique. Le groupe audiovisuel français affiche un résultat opérationnel courant (Ebita) consolidé de 284,4 millions d'euros en hausse de 6,9%. Le résultat net sur l'exercice ressort en baisse de 5,1% à 172,7 millions d'euros. La marge opérationnelle du groupe est de 19,5%, en hausse de 80 points de base. M6 a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,456 milliard en hausse de 2,4%.

AKWEL

Akwel a réalisé jeudi soir son point d'activité 2019. Ainsi, l'équipementier automobile a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires consolidé de 1, 1 milliard d'euros, en hausse de 3,7 % en données publiées et de 4,4 % à périmètre et taux de change constants. Le groupe met en avant une surperformance d'environ 9 % par rapport à la production automobile mondiale. La croissance est portée par les activités refroidissement, admission d'air et carburant.

Les chiffres macroéconomiques

L'économie allemande a stagné au quatrième trimestre après une hausse de 0,2% au troisième trimestre, a annoncé l'office fédéral des statistiques. Le PIB était attendu en hausse, selon le consensus Reuters. Sur l'ensemble de 2019, l'Allemagne a connu une croissance de seulement 0,6%.

Les investisseurs attendent la croissance au quatrième trimestre et la balance commerciale en décembre en zone euro à 11 heures.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail en janvier sont attendues à 14h30, la production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en janvier à 15 heures et l'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan en février à 16 heures.

Ce matin, l'euro s'effrite de 0,04% à 1,08365 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens finissent dans le rouge ce jeudi. Les investisseurs ont été échaudés par la nouvelle méthodologie des autorités chinoises dans le dépistage du coronavirus, qui a fait grimper le bilan à 14 840 nouveaux infectés et 242 décès en 24 heures. La séance a également été animée par de nombreux résultats d'entreprises, dont ceux de Legrand et Orange, salués par les marchés, ou d'Airbus et Capgemini, qui ont été sanctionnés. Après avoir perdu jusqu'à plus de 1% en cours de journée, le CAC 40 finit en baisse de 0,19% à 6 093,14 points et l'EuroStoxx50, lui, -0,20% à 3 846,74 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en légère baisse. Le coronavirus s'est rappelé aux mauvais souvenirs des investisseurs, mais ces derniers font le gros dos. Alors que l'épidémie semblait ces derniers jours sur la pente descendante, un changement de méthodologie dans son décomptage a entraîné une forte hausse des cas en Chine. 14 840 nouveaux cas de contamination ont été recensés. Des résultats d'entreprises ont aussi déçu. La forte baisse de Cisco a ainsi pesé sur l'indice Dow Jones, qui a reculé de 0,43% à 29 423,31 points. Le Nasdaq Composite a cédé 0,14% à 9 711,97 points.