Morning meeting AOF France / Europe - Légère progression en vue en attendant Jerome Powell

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère hausse alors que Wall Street a finalement terminé hier soir sur une note positive. De nombreuses statistiques américaines seront publiées aujourd'hui, dont l'enquête ADP sur l'emploi privé, mais les investisseurs attendent surtout la décision de politique monétaire de la Fed à 19 heures. Si un statu quo est anticipé, les intervenants scruteront à la loupe les déclarations de son président, Jerome Powell. En attendant, les prises de risques devraient rester limitées.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Stellantis

Stellantis a adapté son équipe de direction pour soutenir ses nouvelles activités stratégiques en Chine. À compter de ce jour, Grégoire Olivier prend la responsabilité du nouveau "bureau de liaison" créé avec Leapmotor et reportera directement à Carlos Tavares, CEO de Stellantis. Il sera également membre du conseil d’administration de Leapmotor. Le constructeur automobile a annoncé jeudi dernier qu'il prévoyait d'investir près de 1,5 milliard d’euros pour l’acquisition d’environ 20 % du constructeur chinois de véhicules électriques Leapmotor, ce qui en fera un actionnaire de référence.

Schneider Electric

Schneider Electric a finalisé la cession précédemment annoncée de son activité de capteurs industriels, Telemecanique Sensors, à Yageo. La transaction en numéraire valorise Telemecanique Sensors à 723 millions d'euros en valeur d'Entreprise. Elle a été finalisée le 31 octobre 2023 et jusqu'à cette date, Telemecanique Sensors était comptabilisé dans l’activité Automatismes industriels.

Ipsos

Ipsos annonce l'acquisition de CBG Health Research Ltd (CBG) de Reach Aotearoa, un fournisseur clé de services de recherche, d'études et de télémédecine en Nouvelle-Zélande. Le spécialiste des études de marché et des sondages d'opinion renforce ainsi sa présence dans le secteur public. Les enquêtes de population à grande échelle de CBG fournissent des preuves critiques aux clients du secteur, notamment sur des sujets clés tels que l'éducation, la santé publique, les transports et les enjeux sociaux.

Jacquet Metals

Jacquet Metals, distributeur d'aciers spéciaux, annonce la réalisation de l’acquisition de plusieurs sociétés de distribution auprès de Swiss Steel Group, un leader mondial de la production d’aciers longs spéciaux. À la suite de l'autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations, Jacquet Metals a réalisé l'acquisition de sociétés en République Tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Lituanie, Estonie et Lettonie.

Les chiffres macroéconomiques

L'enquête ADP sur l'emploi privé en octobre aux Etats-Unis sera publiée à 13h15, suivie à 14h45 par l'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur manufacturier en octobre.

L'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en octobre, les dépenses de construction en septembre et le rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes en septembre seront publiés à 15 heures.

Enfin, la décision de politique monétaire de la Fed sera connue à 19 heures.

Ce matin, l'euro perd 0,10% à 1,0569 dollar.

Hier à Paris

A l'exception du Footsie, les marchés ont bouclé la séance en hausse au terme d'une journée riche en statistiques. L'inflation en zone euro a ralenti plus que prévu en octobre, tombant à son plus faible niveau depuis plus de deux ans. Aussi, avant la Fed demain, l'économie de la zone euro s'est contractée de façon inattendue au troisième trimestre. Côté valeurs, Bouygues a brillé à la faveur de résultats trimestriels meilleurs que prévu. Thales a fermé la marche. Le CAC 40 a progressé de 0,89% à 6 885,65 points tandis que l'EuroStoxx 50 a gagné 0,75% à 4 058,35 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fini en légère hausse alors que les investisseurs découvriront mercredi la décision de politique monétaire de la Fed, dans un contexte de tensions au Moyen-Orient. Sur le plan économique, la confiance des consommateurs et les prix immobiliers ont surpris favorablement. Coté valeurs, Caterpillar a fini à la dernière place du Dow Jones, après la publication d’objectifs décevants. Le Dow Jones a gagné 0,38% à 33 052,87 points et le Nasdaq Composite, 0,48% à 12 851,24 points. En octobre, ils ont respectivement reculé de 1,4% et de 2,8%.