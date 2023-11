Morning meeting AOF France / Europe - Légère progression en vue avant de nombreuses statistiques

(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir sur une légère hausse. Cette séance s'annonce particulièrement riche en statistiques économiques, avec en particulier l'inflation en zone euro, les revenus et la consommation des ménages américains en octobre. L'indice des prix PCE en octobre aux Etats-Unis est aussi particulièrement attendu. Du côté des valeurs, Rémy Cointreau a confirmé ses objectifs annuels, révisés à la baisse fin octobre. Les taux longs européens prolongent leur recul.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Rémy Cointreau

Au premier semestre, Rémy Cointreau a enregistré une chute de 49,5% de son résultat net part du groupe à 113 millions d’euros. Le résultat opérationnel courant a reculé de 43% en organique à 169,1 millions d’euros. Le groupe français de spiritueux souligne que ce résultat se compare à une base de comparaison record. Rémy Cointreau a souffert de la baisse du chiffre d’affaires, "partiellement compensée par une réduction des coûts de structure". La marge opérationnelle courante a reculé 9,8 points en organique à 26,6%.

Quadient

Quadient, spécialisé dans le matériel logistique et le traitement du courrier, a fait état d'un chiffre d’affaires consolidé en croissance de 2%, atteignant 785 millions d’euros lors des neuf premiers mois de l’exercice 2023. Le chiffre d’affaires de l’Amérique du Nord (57 % du chiffre d’affaires du groupe) s’est élevé sur cette même période à 447 millions d’euros, en croissance organique de 4,4 % et en hausse de 1,1 % en données publiées.

SII

Au cours du premier semestre, clos fin septembre, de l’exercice 2023/2024, SII a généré un résultat net, part du groupe, en progression de 18,1% à 41,09 millions d’euros. Le résultat opérationnel a augmenté de 9,1% à 48,45 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 9% contre 9,33%, un an plus tôt. Déjà publié, le chiffre d'affaires s'est élevé à 538,4 millions d'euros, en hausse de 12,8%. Le groupe employait 10984 personnes à la fin du semestre, en augmentation de 243 employés.

Eiffage

La Métropole de Toulon Provence Méditerranée a retenu le groupement Eiffage Concessions et Sodeports, pour le contrat portant sur le réaménagement, le développement, l’entretien, la gestion et l’exploitation, pour une durée de 30 ans, des ports de plaisance de la rade de Toulon. Le montant global d’investissement s’élève à près de 80 millions d’euros sur toute la durée du contrat, auxquels s’ajouteront les dépenses de gros entretien.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent à 8h45 pour la France l'indice des prix à la production, les dépenses de consommation des ménages en biens et l'inflation en octobre. Le PIB détaillé du troisième trimestre sera également dévoilé.

Le nombre de chômeurs en Allemagne en novembre sera connu à 9h55 et l'inflation en novembre en zone euro à 11 heures.

Aux Etats-Unis, les revenus et la consommation des ménages en octobre, l'indice des prix PCE en octobre et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiés à 14h30. L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago sera connu à 15h45 et les promesses de ventes de logements à 16 heures.

Ce matin, l'euro perd 0,05% à 1,0968 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont fini en légère hausse grâce à un ralentissement plus important que prévu de l'inflation allemande. Elle a ralenti à 3,2% en novembre, ressortissant sous le consensus de 3,5%. Cette bonne nouvelle a provoqué un nouveau reflux des taux longs. Aux Etats-Unis, la croissance au troisième trimestre a surpris favorablement. A Paris, TotalEnergies a été pénalisé par la dégradation de la recommandation de Jefferies. L'indice CAC 40 a clôturé sur un gain de 0,24% à 7267,64 points tandis que l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,54% à 4371,49 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont fini proches de l'équilibre. Hier, le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a évoqué une possible baisse des taux de la Fed l'an prochain. Le PIB américain a enregistré une croissance plus soutenue que prévu au troisième trimestre, selon une seconde estimation. Pour autant, le Livre Beige de la Fed a signalé un ralentissement ces dernières semaines. Côté valeurs, General Motors a progressé grâce à un programme de rachat d'actions de 10 milliards. Le Dow Jones a gagné 0,04% à 35430,42 points et le Nasdaq Composite a cédé 0,16% à 14258,49 points.