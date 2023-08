Morning meeting AOF France / Europe - Légère progression attendue grâce à Wall Street : le 10 ans US progresse toujours

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendus en légère hausse dans le sillage de Wall Street, qui a connu une seconde partie de séance plus favorable. Les valeurs technologiques ont en particulier été recherchées, ce qui pourrait être également le cas sur le Vieux Continent. Pour autant, le rendement du 10 ans américain ne cesse de progresser pour atteindre à 4,349%, un plus haut depuis 2007 à quelques jours du symposium des banquiers centraux de Jackson Hole. Leurs interventions, et en particulier celle de Jerome Powell, seront analysées dans les moindres détails.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Orpea

Après le premier tirage de 200 millions d’euros réalisé le 2 juin dernier (Crédit D1A), un deuxième tirage de 200 millions d’euros au titre du financement " new money ", consenti par les principaux partenaires bancaires du groupe à Orpea S.A. et à ses filiales Niort 94 et Niort 95, vient d'être effectué. Ce montant correspond à la totalité du Crédit D1B. Ces fonds permettront de financer les besoins généraux du spécialiste des maisons de retraite et le service de la dette.

Ubisoft

Ubisoft a annoncé un accord lui donnant les droits de Cloud Streaming de Call of Duty et de tout autre titre d’Activision-Blizzard actuel ou à venir au cours des 15 années suivant l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft. Cet accord permettra à l'éditeur français de jeux vidéo de proposer l'accès aux jeux d'Activision Blizzard en "cloud streaming" à un plus grand nombre de joueurs dans le monde entier. Ces droits sont perpétuels.

Worldline

A Paris, deuxième plus forte baisse du CAC 40 lundi, Worldline a perdu 1,05% à 30,06 euros dans le sillage d'Adyen. A la Bourse d’Amsterdam, le spécialiste du paiement a continué d'être pénalisé par ses mauvais résultats semestriels, qui ont provoqué une chute historique de près de 39% de son titre jeudi. Echaudés par cette publication décevante, plusieurs analystes ont abaissé leur recommandation sur Adyen. AlphaValue a aujourd'hui abaissé le sien d'Acheter à Accumuler et son objectif de cours de 1 372 euros à 1 126 euros.

Accor

Accor a annoncé lundi la nomination de Gilda Perez-Alvarado à la direction stratégique du Groupe. Actuellement Directrice générale du cabinet de conseil spécialisé JLL (Jones Lang LaSalle) Hotels & Hospitality, Gilda intégrera à compter du 1er octobre 2023 le Comité de direction d’Accor. Basée à Paris, elle aura pour responsabilités la stratégie mondiale, les relations avec les propriétaires d’hôtels et les partenariats stratégiques, et rendra compte directement à Sébastien Bazin, Président-Directeur général.

Les chiffres macroéconomiques

Les ventes de logements anciens en juillet aux Etats-Unis seront publiées à 16 heures.

Ce matin, l'euro gagne 0,17% à 1,0915 dollar.

Hier à Paris

Les bourses européennes ont rebondi à l'exception du FTSE 100. La Banque populaire de Chine (BPC) a abaissé lundi son taux préférentiel de prêt à un an de dix points de base, à 3,45% contre 3,55% auparavant. Une baisse de 15 points était cependant anticipée. Coté valeurs, TotalEnergies a affiché l'une des plus fortes hausses du CAC 40 après avoir signé un accord avec PTTEP. Coté statistiques, les prix à la production (PPI) en Allemagne a baissé plus que prévu en juillet. Le CAC 40 a gagné 0,47% à 7 198,06 points et l'Eurostoxx 50 s'est adjugé 0,24% à 4 223,21 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en ordre dispersé. Ils ont été soutenus par les valeurs technologiques et en particulier Nvidia, qui publiera ses comptes mercredi. Avant le symposium de Jackson Hole en fin de semaine et après la publication la semaine dernière des " minutes " de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, qui laisse prévoir un nouveau durcissement monétaire, le dix ans américain a gagné près de 9 points de base à 4,34%. Il a dépassé le point haut d’octobre 2022. Le Dow Jones a cédé 0,11% 34 463,69 points tandis que le Nasdaq a gagné 1,56% à 13 497,59 points.