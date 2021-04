(AOF) - Les marchés européens sont attendus proches de l'équilibre, avec un biais positif. Les indices américains ont confirmé en seconde partie de séance leur bonne orientation. Après les statistiques américaines favorables d'hier, le regain de vigueur de l'économie mondiale se confirme avec l'annonce d'une progression de 18,3% du PIB chinois au premier trimestre. L'économie chinoise bénéficie cependant d'un effet de base favorable, ayant enregistré une contraction historique de 6,8%, un an auparavant. Le marché des taux sera à suivre après sa forte détente de jeudi, en particulier aux Etats-Unis.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie blanche avec des petites mèches haute et basse, réalisée dans des volumes normaux à 3,1 milliards d'euros. Cette bougie ne traduit aucun emballement dans la tendance haussière, juste une progression régulière et soutenue. Cette dynamique devrait se prolonger en direction de la résistance à 6 287 points dans les jours à venir.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain a annoncé la signature d'un accord concernant PAM Chine, aux termes duquel il cède 67% de son activité Canalisation en Chine à un consortium mené par le management local. La transaction, qui devrait être clôturée au cours de l'été 2021, valorise l'entreprise à environ 100 millions d'euros. PAM Chine comprend une usine de production à Ma'anshan, dans l'est du pays, emploie près de 1 100 salariés et a généré en 2020 un chiffre d'affaires de 170 millions d'euros pour un résultat d'exploitation de 9 millions d'euros.

FDJ

Malgré un environnement toujours marqué par la crise sanitaire, La Française des Jeux (FDJ) est parvenue à tirer son épingle du jeu lors du premier trimestre 2021. L'opérateur de jeux d'argent et de paris sportifs en ligne a ainsi enregistré des mises en hausse de 11,8 % sur un an, à 4,6 milliards d'euros, et un chiffre d'affaires en progression de 5,2 %, à 538 millions d'euros.

L'OREAL

L'Oréal a réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires de 7,61 milliards d'euros, en croissance de 5,4%. A données comparables, l'activité du numéro un mondial des cosmétiques a progressé de 10,2%. L'Oréal Luxe clôt le trimestre en progression de 14,6 % à données comparables, à 2,77 milliards d'euros. Dans un marché en amélioration, la Division Cosmétique Active a enregistré une croissance à 28,7 % à données comparables, à 1,02 milliard. La Division des Produits Professionnels affiche une progression de 21 % à données comparables, à 848,3 millions d'euros.

FNAC DARTY

Fnac-Darty a réalisé un chiffre d'affaires de 1,818 milliard d'euros au premier trimestre 2021, en hausse de 21,7% à données comparables et de 22% à données publiées. Cette performance jugée solide par le distributeur de produits culturels, de loisir et d'équipements pour la maison a été réalisée en dépit des restrictions sanitaires dans l'ensemble des pays où il opère. L'activité a été soutenue par les ventes réalisées sur le canal digital (+45%), qui représente désormais 28% du chiffre d'affaires, ainsi que par le report d'une partie des ventes des magasins fermés vers ceux restés ouverts.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent l'inflation et la balance commerciale en mars de la zone euro à 11 heures.

Aux Etats-Unis, les permis de construire et les mises en chantier en mars seront connus à 14h30, suivis à 16 heures de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en avril.

Ce matin, l'euro perd 0,03% à 1,1968 dollar.

Hier à Paris

Les bourses européennes ont prolongé leur mouvement de hausse grâce à des nouvelles favorables en provenance de l'économie américaine et des entreprises. Plusieurs données américaines, dont les ventes au détail, ont surpris par leur vigueur. Les entreprises n'ont pas été en reste question bonnes nouvelles. Les banques Bank of America et Citigroup, ont dévoilé des résultats meilleurs que prévu, et à Paris, Publicis a affiché une croissance organique inattendue. Le CAC 40 a terminé sur un gain de 0,41% à 6 234,14 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 0,45% à 3 994 points

Hier à Wall Street

Le S&P 500 et le Dow Jones ont inscrit de nouveaux records grâce plusieurs indicateurs économiques très positifs. En particulier, les ventes au détail ont progressé bien plus que prévu grâce aux mesures de relance, dont l'envoi de chèques aux ménages les plus défavorisés. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont pour leur part reculé de manière inattendue. La plus forte baisse du rendement du 10 ans depuis novembre a soutenu les valeurs technologiques. L'indice Dow Jones a gagné 0,90% à 34 035,99 points et le Nasdaq s'est adjugé 1,31% à 14 038,76 points.