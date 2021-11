Morning meeting AOF France / Europe - Légère hausse en vue pour les actions, les cryptos sous pression

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère hausse alors que la nuit a été marquée par un sommet virtuel entre les présidents américain et chinois. Si rien de concret n'a débouché de cette entrevue, celle-ci est considérée comme une bonne nouvelle du fait des tensions entre les deux pays. La nuit a aussi été marquée par un coup de tabac sur le marché des cryptos. A Paris, les investisseurs réagiront aux performances trimestrielles de Bouygues et du nouveau venu, OVHCloud. En début d'après-midi, les ventes au détail aux Etats-Unis seront l'un des marqueurs de cette séance.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bouygues

Bouygues a dévoilé des résultats neuf mois en progression, en ligne avec leur niveau d'avant-crise. Le résultat net part du Groupe s'établit à 807 millions d'euros, en repli de 4,8% par rapport à 2019. Il intègre notamment une contribution d'Alstom de 219 millions (contre 238 millions sur la même période en 2019). Le résultat opérationnel courant s'établit à 1,141 milliard, en progression de 23 millions par rapport aux neuf premiers mois 2019, grâce à l'amélioration de la profitabilité de TF1 et Colas, et à la hausse des volumes et des ABPU chez Bouygues Telecom.

Kering

Bottega Veneta a nommé Matthieu Blazy directeur de la Création à compter de lundi. Il présentera sa première collection pour Bottega Veneta en février 2022. Né à Paris en 1984, Matthieu Blazy est diplômé de La Cambre, à Bruxelles. Il a commencé sa carrière dans la mode en tant que designer Homme pour Raf Simons, avant de rejoindre Maison Martin Margiela pour prendre en charge la ligne « Artisanal » et les défilés Prêt-à-Porter Femme.

Touax

A l’occasion de son point d’activité au titre des neuf premiers mois de l’année 2021, Touax a fait état de « perspectives favorables » avec une hausse progressive attendue des produits retraités des activités et de la rentabilité. Le loueur d'actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) indique que ses trois métiers de location longue durée de matériels continuent de se montrer « résilients et porteurs ».

Valneva

Valneva présentera son candidat vaccin contre le chikungunya, VLA1553, les 18 et 19 novembre 2021 lors de la conférence annuelle de l'American Society of Tropical Medicine & Hygiene (ASTMH). Le directeur médical de la biotech, Juan Carlos Jaramillo, y fera une présentation le vendredi 19 novembre. Début août, Valneva avait annoncé des résultats positifs pour l'étude pivot de Phase 3 de VLA1553.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent l'inflation d'octobre en France à 8h45 et le PIB du troisième trimestre de la zone euro à 11 heures.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail d'octobre seront connues à 14h30 et la production industrielle d'octobre à 15h15. Ces statistiques seront suivies à 16 heures des stocks des entreprises de septembre et de l'indice NAHB du marché immobilier pour novembre.

Ce matin, l'euro grappille 0,04% à 1,1373 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé dans le vert ce lundi, prenant ainsi la direction d’une septième semaine consécutive de hausse. Si l’inflation mettra plus de temps à refluer que prévu, la présidente de la BCE a déclaré qu’un resserrement monétaire trop précoce pourrait freiner la reprise de la zone euro. Outre une perspective de politique monétaire accommodante pour encore longtemps, le moral des investisseurs a été soutenu par les statistiques favorables du jour. Au son de la cloche, le CAC 40 a gagné 0,53 % à 7 128,63 points et l’EuroStoxx 50 s'est adjugé 0,25% à 4 381,38 points.

Hier à Wall Street

Les bourses new-yorkaises ont fini en légère baisse du fait d'un manque de catalyseurs. Les résultats d'entreprises commencent en effet à se faire plus rares et seul l'indice Empire State était inscrit sur l'agenda économique du jour. Celui-ci a d'ailleurs connu un fort rebond au mois de novembre. Le reste de la semaine sera un peu plus chargé, avec notamment la publication des ventes au détail mardi, qui tenteront de faire oublier la poussée de l'inflation. L'indice Dow Jones a cédé 0,04% à 36 087,45 points et le Nasdaq Composite a perdu 0,04% à 15 853,85 points.