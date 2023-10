Morning meeting AOF France / Europe - Légère hausse en vue des indices, la BCE au programme de la semaine

Les marchés actions américains ont nettement reculé à la clôture. La situation au Proche-Orient reste au cœur des préoccupations des investisseurs. Ils s'inquiètent d'un risque d'escalade dans la région une fois déclenché l'assaut d'Israël sur la bande de Gaza. Autre valeur refuge, le rendement des emprunts d’Etat se replie. Le 10 ans américain a perdu 6,8 points de base à 4,92%. Sur le plan des valeurs, American Express a dévoilé une performance trimestrielle meilleure que prévu. Le Dow Jones a perdu 0,86% à 33 127,28 points et le Nasdaq Composite a reculé de 1,53 % à 12 983,81 points.

Les marchés européens ont nettement baissé lors de la dernière séance de la semaine, toujours affectés par le conflit au Moyen-Orient. Le rendement du 10 ans américain a reculé de 8 points de base à 4,9% tandis que le cours du pétrole Brent a gagné 0,48% à 93,50 dollars le baril. Coté statistiques, les prix à la production ont baissé plus fortement que prévu en Allemagne. Côté valeurs, EssilorLuxottica a fini en tête du CAC 40 au lendemain de revenus en ligne avec les attentes au troisième trimestre. Le CAC 40 a perdu 1,52% à 6 816,22 points et l'Eurostoxx50 a reculé de 1,5% à 4 028,78 points.

Teleperformance, entreprise mondiale des services aux entreprises en solutions digitales, annonce qu'au cours de la Période d'Offre, 98.448.171 Actions représentant environ 98,45 % du capital social en circulation de Majorel ont été apportées dans le cadre de l'offre et que toutes les autres conditions de l'offre (y compris les Autorisations des Autorités de la Concurrence) ont été remplies. De ce fait, Teleperformance déclare le caractère inconditionnel de l'Offre (doet gestand) et la période de réouverture de l'offre débutera le 23 octobre 2023 pour une durée de deux semaines.

Les revenus locatifs du troisième trimestre d'Immobilière Dassault s’élèvent à 6,9 millions d'euros, en progression de 8,8% par rapport au troisième trimestre 2022. Sur l’ensemble des 9 premiers mois de l’année 2023, les revenus locatifs du groupe immobilier s’inscrivent en hausse de 7,9% par rapport à la même période de 2022, pour atteindre 20,7 millions d'euros. A périmètre constant, les revenus locatifs progressent de 8,8% et " sont principalement portés par l’évolution favorable des indices de révision et la signature de nouveaux baux en 2022, dont le plein effet se manifeste en 2023 ".

Eurofins Scientific SE a annoncé son intention de lancer un nouveau programme de rachat de ses propres actions pour un montant maximum représentant jusqu'à 2% de son capital social. Un premier programme s'est déroulé entre le 3 octobre 2022 et le 8 août 2023. Le nouveau programme débuterait le 25 octobre 2023 et durerait jusqu'au 24 octobre 2025, sous réserve du renouvellement de l'autorisation de ce programme de rachat d'actions par l'Assemblée générale annuelle de la société qui se tiendra en avril 2024.

Carmila affiche des loyers nets à périmètre constant en progression de 4,2% par rapport aux neufs premiers mois 2022. La foncière spécialisée dans les centres commerciaux a confirmé que le résultat récurrent par action est attendu à 1,57 euro en 2023, soit une croissance organique du résultat récurrent de 8%. Les chiffres d’affaires des commerçants avancent de 6% et la fréquentation de 3% par rapport aux neuf premiers mois 2022, alors que 602 baux ont été signés sur les neuf premiers mois.

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues en légère hausse dans un contexte géopolitique toujours tendu lié au conflit entre Israël et le Hamas. Le CAC 40 devrait gagner 0,26% à l'ouverture. L'indice phare de la place parisienne a perdu 2,68% la semaine dernière, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis début juillet. La semaine sera marquée par le discours de la BCE jeudi sur l'évolution future de sa politique monétaire. La Banque centrale devrait choisir le statu quo sur ses taux. Coté valeurs, Teleperformance annonce que l'offre sur Majorel sera rouverte ce lundi pour une durée de 2 semaines.

