Morning meeting AOF France / Europe - Légère hausse en vue avant les PMI, Nvidia et Jackson Hole

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère hausse. La séance sera animée par les indices des directeurs d'achat Composite pour août des deux côtés de l'Atlantique. Les investisseurs resteront préoccupés par la publication des résultats de Nvidia aujourd'hui et par la tenue jeudi et vendredi du symposium des banquiers centraux de Jackson Hole. Ils espèrent obtenir à cette occasion des indices sur la trajectoire futures des taux d'intérêt. Le nombre d’actualités en provenance des entreprises reste faible.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

STMicroelectronics

STMicroelectronics, acteur mondial des semi-conducteurs, annonce l'obtention de la certification Vodafone NB-IoT pour ses modules ST87M01 NB-IoT et GNSS. Le ST87M01 combine la connectivité IoT cellulaire et la géolocalisation dans un module intégré miniaturisé, à faible consommation d'énergie et destiné à un large éventail d'applications IoT et smart-industrielles. Le ST87M01 a également été récemment certifié par le Global Certification Forum (GCF) qui promeut l'interopérabilité des produits mobiles et IoT.

Enertime

Enertime a annoncé le lancement d'une nouvelle offre de maintenance et réhabilitation de turbines à vapeur en France et à l'international pour des puissances jusqu'à 600 MW et la signature d'un premier contrat pour la maintenance d'une turbine de forte puissance en Belgique. " Le parc installé de turbines à vapeur industrielles (<135 MW) représente environ 500 turbines pour la France et 5 500 unités pour l'ensemble de l'Europe, pour un marché annuel européen pour leur maintenance d'environ 500 millions d'euros ", a précisé le fabricant français de turbomachines industrielles.

Ubisoft

Ubisoft a fini en tête du SBF 120 hier. L'éditeur français de jeux vidéo a annoncé un accord lui donnant les droits exclusifs mondiaux de streaming des jeux d'Activision Blizzard, dont Call of Duty, - à l'exception des droits non exclusifs de streaming dans l'Espace économique européen - pour tous les jeux actuels et existants du groupe américain, ainsi que pour ceux qui sortiront au cours des 15 prochaines années suivant l'acquisition de celui-ci par Microsoft. Ces droits sont perpétuels. Les détails financiers de l'accord n'ont pas été communiqués.

Virbac

" Nous serons en mesure de publier nos résultats de mi-année le 28 septembre avec un décalage de deux semaines ", annonce Virbac, invoquant la cyberattaque dont le groupe a fait l'objet le 19 juin. Le laboratoire spécialiste de la santé animale annonce parallèlement le rachat de 100 000 de ses propres actions (moins de 1,25% du capital) avec pour principal objectif de " réduire le capital de la société par annulation des titres achetés ". Le rachat se fera pour un prix unitaire d'achat n'excédant pas 270 euros et un volume total de rachat n'excédant donc pas 27 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent les indices des directeurs d'achat Composite S&P en août en France à 9h15, en Allemagne à 9h30, en zone euro à 10 heures et aux Etats-Unis à 15h45.

Les ventes de logements neufs en juillet aux Etats-Unis seront publiées à 16 heures, en même que la confiance des consommateurs de la zone euro en août.

Ce matin, l'euro gagne 0,07% à 1,0856 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont progressé, mais ils ont abandonné une partie de leurs gains dans l'après-midi sur fond de taux longs toujours élevés. Le rendement du 10 ans américain est resté proche de son plus haut depuis 2007 à 4,33% avant le symposium des banquiers centraux de Jackson Hole. Il débutera jeudi. Les résultats de Nvidia mercredis sont aussi très attendus. A Paris, Ubisoft a bénéficié d'un accord avec Activision Blizzard. Le CAC 40 a gagné 0,59% à 7 240,88 points et l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,88% à 4 262,17 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains terminé en ordre dispersé. Les investisseurs seront très attentifs à l'intervention de Jerome Powell lors du sommet des banques centrales de Jackson Hole. Il s'exprimera vendredi sur les perspectives économiques du pays. En attendant, le rendement du 10 ans américain demeure proche de son plus haut depuis 2007. Le secteur bancaire a, lui, souffert de la dégradation de la recommandation par S&P de plusieurs banques régionales. Le Dow Jones a reculé de 0,56% à 34 288,83 points et le Nasdaq a grappillé 0,06% 13 505,87 points.