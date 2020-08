(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère hausse avant plusieurs indicateurs d'importants. Les investisseurs prendront connaissance ce matin des indices directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en Europe. Ces mêmes indices pour le secteur manufacturier ont été révisés à la hausse par rapport à leur estimation initiale. En sera-t-il de même ? La question se pose plus particulièrement pour les indices des services aux Etats-Unis après la poussée du Covid-19. Autre rendez-vous, l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis en juillet sera publiée à 14h15.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une petite bougie noire dans relief ni indication particulière, le tout dans des volumes moyens à 3 milliards d'euros. Cette bougie reflète bien l'incertitude des intervenants de marché, partagés entre beaucoup de signaux contradictoires. Les fortes convictions sont compliquées à tenir sur les marchés européens. L'Or et le Nasdaq Composite n'ont pas ce type de souci, marquant de nouveaux sommets.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

EUROFINS

U.S. Clinical Diagnostics d'Eurofins a annoncé la date de lancement de son test groupé par PCR pour dépister le SARS-CoV-2 et réduire considérablement le prix du test par PCR pour les clients. Les tests groupés, utilisés traditionnellement dans les banques de sang, peuvent être désormais utilisés par diverses industries souhaitant réaliser un dépistage COVID-19 plus exact et plus rentable. Il s'agit des secteurs comme les grandes entreprises, les organisations sportives, les institutions d'éducation, les habitations collectives ou de soins infirmiers, ainsi que les usines.

TRANSGENE

Transgene a annoncé l'encaissement de 22,2 millions de dollars (19 millions d'euros) suite à la vente à un fonds d'investissement chinois d'une partie de sa participation minoritaire dans Tasly BioPharmaceuticals. La biotech précise que cette opération a porté sur 10,3 millions de titres de cette dernière, soit 38 % des parts qu'elle détient dans la société. Transgene souligne que cette transaction renforce sa position de trésorerie et consolide sa visibilité financière jusqu'en 2022.

ACCOR

Accor a enregistré au premier semestre une perte nette, part du groupe, de 1,51 milliard d'euros contre un profit de 141 millions d'euros un an plus tôt. Le groupe hôtelier a enregistré 1 milliard d'euros de charges non courantes, principalement des dépréciations d'actifs, soit 13% des actifs non-courants. Ces dépréciations sont le résultat des perspectives révisées de retour aux niveaux d'activité d'avant crise en 2023 et de l'augmentation des taux d'actualisation du fait de la volatilité des marchés.

NEURONES

Neurones a publié des revenus au premier semestre 2020 en croissance organique de 0,4% à 254,4 millions d'euros. L'expert des services informatiques souligne que dans le contexte très particulier du deuxième trimestre, en décroissance organique de 4,9% à 119,1 millions, le chiffre d'affaires a été finalement meilleur qu'anticipé. Ce, grâce notamment à la bonne résistance des volumes et au mix d'activités du groupe (proportion significative de contrats récurrents ou encore des clients globalement peu exposés).

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent les indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en juillet en France à 9h50, en Allemagne à 9h55, en zone euro à 10 heures et aux Etats-Unis à 15h45.

Ils seront aussi très intéressés par l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis en juillet à 14h15. La balance commerciale en juin sera connue à 14h30, l'ondices des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services à 16 heures et l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30.

Ce matin, l'euro gagne 0,06% à 1,1805 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturés en ordre dispersé ce mardi. Les craintes concernant l'évolution de la pandémie de Covid-19 freinant l'optimisme induit par les récentes publications d'indicateurs au-dessus des attentes. Les indices outre-Atlantique évoluent, pour leur part, sur une note prudente sur fond de négociations entre élus démocrates et républicains concernant le nouveau plan de relance. Au son de la cloche, le CAC 40 a progressé de 0,28% à 4 889,52 points tandis que le DAX 30 est en recul de 0,43% à 12 592,36 points vers 17h40.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont progressé légèrement en dépit de l'absence de nouveaux catalyseurs. Les investisseurs attendent d'en savoir plus à propos du nouveau plan de soutien à l'économie, à propos duquel les élus démocrates et républicains n'ont pas pour l'instant trouver d'accord. Au chapitre des valeurs, l'assureur AIG a reculé après avoir dévoilé des pertes au deuxième trimestre. Le Dow Jones a clôturé en progression de 0,62% à 26 828,47 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,36% à 10 941,17 points. Le rendement du 10 ans continue de s'affaiblir à environ 0,5%.