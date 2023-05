Morning meeting AOF France / Europe - Légère hausse attendue ; Wall Street et Londres fermés

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en légère hausse pour le coup d'envoi d'une semaine marquée par le fermeture des marchés anglais et américains pour cause de lundi férié. Les investisseurs sont portés par un certain optimisme après l'accord de principe conclu sur le relèvement du plafond de la dette publique aux Etats-Unis, qui doit désormais être soumis aux votes du Congrès. Dans ce contexte, Wall Street a clôturé vendredi sur une note enthousiaste. Sur le marché du pétrole, le cours du baril était bien orienté ce matin, progressant de 1,18 %.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Elis

L’assemblée générale mixte des actionnaires, qui s’est tenue le 25 mai 2023, a approuvé le versement d’un dividende d’un montant de 0,41 euro par action au titre de l’exercice 2022 et a décidé d’offrir à chaque actionnaire une option pour le paiement de ce dividende en numéraire ou en actions nouvelles. Les actionnaires qui n’auront pas exercé leur option pour le paiement du dividende en actions nouvelles le 16 juin au plus tard (ou, pour les actionnaires inscrits dans les comptes nominatifs purs tenus par la société, le 14 juin au plus tard) percevront leur dividende intégralement en espèces.

Guerbet

Guerbet annonce à la suite de l'Assemblée générale du 26 mai 2023 et de la tenue d'un Conseil d'administration la nomination de Didier Izabel en qualité de Président du Conseil d'administration. Le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale précise que Didier Izabel, administrateur indépendant depuis 2014, succède à Marie-Claire Janailhac-Fritsch, Présidente du Conseil de Guerbet depuis 2013, dont le mandat est venu à expiration. Diplômé de l'école Polytechnique et Ingénieur des Mines, il a réalisé l'ensemble de son parcours dans la banque d'affaires.

Orpea

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé avoir octroyé les dérogations au dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique visant les titres Orpea à un groupement mené par la Caisse des Dépôts (CDC). Dans un avis réglementaire, l'AMF a indiqué prendre acte que le groupe de maisons de retraite et de clinique était dans "une situation avérée de difficulté financière".

Scor

Scor a placé avec succès une nouvelle obligation catastrophe (Atlas Capital DAC Series 2023-1), qui lui fournit une couverture pluriannuelle de 75 millions de dollars contre les risques de tempêtes aux États-Unis et de tremblements de terre aux États-Unis et au Canada, ainsi que les tempêtes européennes. La période de risque couverte s'étend du 1er juin 2023 au 31 mai 2026. Cette émission a reçu l'agrément des autorités réglementaires irlandaises. Cette obligation comprend des composantes développement durable en ligne avec les exigences de due diligence des investisseurs.

Les chiffres macroéconomiques

Marchés américains et britanniques fermés pour le lundi de Pentecôte.

Vers 8h30, l'euro progresse de 0,11% à 1,0742 dollar.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes ont terminé la dernière séance de la semaine dans le vert. Un accord semble sur le point d'être trouvé aux Etats-Unis pour régler le problème du plafond de la dette. A Paris, Casino a fini lanterne rouge au SBF120 après l’annonce de l’ouverture d’une procédure de conciliation pour restructurer sa dette. Coface a fini en tête de l'indice. Après quatre séances consécutives en repli, l'indice CAC 40 a gagné 1,24% à 7 319,18 points, réduisant ses pertes sur la semaine à 2,31%. L'indice Eurostoxx50 s'est adjugé 1,59% à 4 337,50 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé sur une note positive pour la dernière séance de la semaine. L'optimisme a dominé les échanges sur fond de progression des discussions sur le relèvement de la dette américaine. Les statistiques du jour ont été globalement meilleurs que prévu, notamment la confiance des ménages. Au chapitre des valeurs, Marvell Technology, nouveau fabricant de semi-conducteurs, a bondi de plus de 32%. Le Dow Jones a gagné 1% à 33 093, 34 points tandis que le Nasdaq s'est adjugé 2,19% à 12 975,69 points. Les marchés sont fermés ce lundi en raison d'un jour férié.