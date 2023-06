Morning meeting AOF France / Europe - Légère hausse attendue des indices

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en légère hausse à l'ouverture. Hier, Wall Street a clôturé dans le vert sur fond de climat de prudence des investisseurs. En Chine, les exportations ont enregistré une forte contraction en mai tandis que les importations ont baissé plus lentement que prévu. D'après Reuters, la Chine a fait part aux très grandes banques du pays de réduire leurs taux de dépôt afin de stimuler l'économie. La semaine prochaine seront dévoilés les chiffres de l'inflation américaine et les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Claranova

Claranova annonce que sa filiale Avanquest a entamé des discussions avec plusieurs investisseurs potentiels pour la cession de ses activités non stratégiques en Europe. La société qui gère plusieurs participations majoritaires dans des groupes technologiques précise que cette cession concerne des activités « à moindre marge, devenues non stratégiques », positionnées sur des marchés moins porteurs et en perte de vitesse, qui « ne représentent plus qu’un chiffre d’affaires total d’environ 12 millions de dollars ». Les discussions vont se poursuivre sur le mois de juin.

Euroapi

Euroapi annonce un investissement de 50 millions d'euros pour l'installation d'une nouvelle unité de production de pointe sur son site de Budapest (Hongrie). Le spécialiste des principes actifs pour l'industrie pharmaceutique précise que le projet sera axé sur le " dégoulottage " de la capacité actuelle et la construction de nouveaux équipements de fabrication multi-usages qui permettront de plus que doubler la capacité globale de prostaglandines du site hongrois d'ici à 2027, en deux phases : environ 2/3 de l'investissement total sera concentré sur la période 2023-2025.

Onxeo

Onxeo, société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l'ADN tumoral (DDR) et les oncogènes pilotes, a approuvé au cours de son assemblée générale annuelle le changement de dénomination sociale en Valerio Therapeutics.

SII

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur,a fait part de ses résultats annuels de l’exercice 2022/2023. Le résultat net part du groupe s'affiche à 80,47 millions d'euros, en croissance de 35,4%. Le résultat opérationnel dépasse pour la première fois les 100 millions d'euros, à 100,7 millions d'euros, en progression de 27,3%. Le chiffre d’affaires ressort à 1,0225 milliard d'euros sur la période, en amélioration de 23,4% par rapport à 2021/2022. Au 31 mars 2023, le bilan fait ressortir une trésorerie nette renforcée à 163,9 millions d'euros, contre 128,6 millions.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle a augmenté de 0,3% en avril en Allemagne alors qu'elle était attendue à 0,6% contre -2,1% en mars, a indiqué Destatis.

En France, la balance commerciale en avril sera communiquée à 8h45 et celle aux Etats-Unis à 14h30.

Vers 8h30, l'euro perd 0,21% à 1,0674 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé en légère hausse. Le début de séance a été marqué par la décision inattendue de la Banque d'Australie de rehausser ses taux alors qu’on attendait une pause, et les statistiques du jour ont déçu, notamment les ventes au détail en zone euro, tandis que le pétrole est retombé. Côté valeurs, Publicis a pris la tête du CAC 40 après l'annonce de l'acquisition de Corra, un spécialiste du e-commerce. L’indice CAC 40 a clôturé en hausse de 0,11% à 7 209 points tandis que l’EuroStoxx50 a grappillé 0,05 % à 4 295,42 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé sur une note positive. Un climat de prudence a dominé cette séance durant laquelle aucun indicateur économique ne figurait à l'agenda. Les investisseurs découvriront la semaine prochaine les chiffres de l'inflation et la décision de politique monétaire de la Fed. Au chapitre des valeurs, Coinbase a plongé de 12,09% après les poursuites judiciaires dont il fait l'objet auprès de la SEC, le gendarme boursier américain. Le Dow Jones a glané 0,03% à 33 573,28 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,36% à 13 276,42 points.