Morning meeting AOF France / Europe - Légère hausse attendue des indices

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en légère hausse pour cette séance du 15 août, jour férié de l’Assomption. Ce matin, la banque centrale chinoise a réduit de manière inattendue ses taux directeurs pour la deuxième fois en trois mois. Toujours en Chine,les ventes au détail et la production industrielle de juillet sont ressorties en-deçà des attentes. Plusieurs statistiques figurent au programme de ce mardi outre-Atlantique, à l’instar des ventes au détail de juillet, un chiffre qui permettra de jauger de la résistance de l'économie américaine aux hausses de taux.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Danone

Danone a démarré la semaine sur une note positive hier (+0,70% à 54,91 euros) alors que selon une source de marché, Bernstein a revu à la baisse son opinion. Initialement neutre, le conseil du broker est désormais à vendre. Auparavant situé à 55 euros, l'objectif de cours est abaissé et passe à 50 euros.

L'Oréal

Dans un marché ayant clôturé hier en légère hausse, L'Oréal a glané 0,78% à 415,50 euros. Selon une source de marché, Bernstein réajuste son opinion de neutre à achat. L'objectif de cours est modifié à la hausse à 440 euros contre 425 euros auparavant.

Voltalia

Voltalia, spécialiste des énergies renouvelables, annonce l’ouverture d’un nouveau bureau en Albanie, à Tirana. Cette initiative s'inscrit dans une volonté d’accompagner sa forte croissance dans le pays. Le nouveau bureau de Voltalia, situé dans l'édifice appelé European Trade Center à Tirana, accueille actuellement 23 collaborateurs. L'équipe est majoritairement composée d'Albanais mais elle comprend aussi des profils venant d'autres pays européens.

Les chiffres macroéconomiques

Au Royaume-Uni, le taux de chômage en juillet est ressorti à 4,2% contre un consensus de 4% après 4% en juin, selon l'Office National de la Statistique (ONS).

L'indice Zew du sentiment économique en août en zone euro sera dévoilé à 11h00.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail en juillet seront communiquées à 14h30.

Vers 8h45, l'euro progressé de 0,17% à 1,0925 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé sur une note positive sur fond de très faibles volumes d' échanges, veille de l'Assomption oblige. Si aucune statistique ne figurait dans l'agenda du jour, les investisseurs prendront notamment connaissance au cours de la semaine du PIB de la zone euro au titre du deuxième trimestre ou encore de l'inflation en zone euro. Au chapitre des valeurs, Valneva a chuté après un report de la décision de la FDA dans le cadre de son vaccin contre le chikungunya. Le CAC 40 a gagné 0,12% à 7 348, 84 points tandis que l'EuroStoxx50 a avancé de 0,08% à 4 234,78 euros.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé la première séance de la semaine sur une note positive. L'action Nvidia a bondi de plus de 7% dans le sillage d'une note favorable de Morgan Stanley qui a profité à l'ensemble du secteur technologique et aux valeurs à forte croissance. Les investisseurs prendront connaissance ce mardi des données sur les ventes de détail aux Etats-Unis et sur l'indice Empire State de la Fed de New-York. Le Dow Jones a glané 0,07% à 35 307,63 points tandis que le Nasdaq a progressé de 1,05% à 13 788, 33 points.