Morning meeting AOF France / Europe - Légère hausse attendue avant la BCE et divorce à l'italienne

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère hausse à quelques heures de la décision politique monétaire de la BCE. Cette dernière va relever ses taux de 25 points de base, voire peut être même de 50 points, mais elle devrait également communiquer sur son outil anti-fragmentation. Il doit limiter la hausse du coût des emprunts d’Etat des pays les plus endettés de la zone euro, en particulier l’Italie. Or Rome se dirige vers des élections anticipées après la démission de Mario Draghi. Par ailleurs, la saison des résultats débute véritablement en France, avec notamment Thales et Publicis.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Thales

Thales a rehaussé ses objectifs 2022 de croissance grâce à un bon premier semestre. L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité cible une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 3,5% et 5,5%, correspondant à un chiffre d'affaires dans la fourchette de 17,1 à 17,5 milliards d'euros, contre une croissance interne de 2% à 6%, soit des revenus entre 16,6 et 17,2 milliards d'euros. Le ratio prises de commandes rapportées au chiffre d'affaires est attendu " sensiblement supérieur à 1 " contre " supérieur à 1 " auparavant.

Argan

Le résultat net récurrent part de groupe d'Argan a progressé de 5%, à 58,2 millions d'euros au premier semestre. Les revenus locatifs ont augmenté de 7% à 81,7 millions d’euros. Le patrimoine livré (hors actifs immobiliers en cours de développement) s’établit à 3,3 millions de mètres carrés au 30 juin 2022. Sa valorisation s’élève à 4,03 milliards d'euros hors droits (4,24 milliards d'euros droits compris) en hausse de 8% par rapport au 31 décembre 2021. Le taux d’occupation du patrimoine est de 99%, stable par rapport à fin décembre 2021.

Mersen

Le groupe Mersen, présent sur les segments des spécialités électriques et des matériaux avancés, a annoncé le relèvement de ses objectifs pour l’année 2022. Le groupe prévoit désormais une croissance organique comprise entre 8% et 10%, contre 3-6% précédemment ainsi qu'une marge opérationnelle courante autour de 10,5% du chiffre d'affaires, contre autour de 10% auparavant. L'ex-Carbone Lorraine a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 923 millions d'euros en 2021.

Valneva

La société spécialisée dans les vaccins a fait savoir que la Commission européenne a approuvé un avenant à l'accord d'achat anticipé qu'elle a signé en novembre 20211 pour le vaccin inactivé à virus entier contre la Covid-19 de Valneva, VLA2001. L'avenant sera signé après une période obligatoire de cinq jours pendant laquelle les États membres participants peuvent se retirer de cet accord.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent le climat des affaires en juillet en France, mais surtout la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne à 14h15.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour juillet sont attendus à 14h30.

Ce matin, l'euro gagne 0,45% à 1,0225 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont limité leurs pertes grâce à l'orientation positive de Wall Street. La Russie a remis la pression sur l'Europe à propos de son approvisionnement en gaz. Le gazoduc Nord Stream va reprendre du service après sa maintenance, a indiqué Vladimir Poutine, qui a aussi menacé de le refermer... A la Bourse de Paris, les valeurs technologiques ont bénéficié de la forte progression du Nasdaq Composite. L’indice CAC 40 a cédé 0,27% à 6184,66 points, tandis que l’EuroStoxx50 a perdu 0,13% à 3 582,74 points. Les investisseurs attendent désormais les décisions de la BCE.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fini en hausse, soutenus par les valeurs technologiques. Alors que la saison des résultats bat son plein, ceux de Netflix ont été bien accueillis grâce à sa prévision de retour à la croissance du nombre de ses abonnés. La performance de Baker Hughes a en revanche été sanctionnée. Du côté de l'économie, les ventes de logements anciens ont déçu, souffrant de la hausse des taux d'intérêt. L'indice Dow Jones a clôturé sur une progression de 0,15% à 32 874,84 points, mais le Nasdaq Composite a fait encore mieux : +1,58% à 11 897,65 points.