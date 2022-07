Morning meeting AOF France / Europe - Légère hausse attendue après Microsoft et Alphabet, mais avant la Fed

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère progression. Si les résultats de Microsoft et d'Alphabet (Google) n'ont pas été à la hauteur du consensus, les investisseurs s'attendaient au pire. C'est donc un sentiment de soulagement, qui prédomine. Les résultats des sociétés, de plus en plus nombreux en France et en Europe, continueront d'animer la cote. A Paris, LVMH et Danone seront notamment à surveiller. Plus la séance avancera et plus les investisseurs auront à l'esprit, la décision de politique monétaire de la Fed, attendue à 20 heures.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Danone

A l'occasion de la publication de ses comptes du premier semestre marqué une activité dynamique, Danone a relevé sa prévision de croissance pour 2022. Le groupe d'agroalimentaire anticipé désormais une croissance du chiffre d'affaires entre 5 et 6% en données comparables contre de 3% à 5% auparavant. La marge opérationnelle courante devrait être supérieure à 12%. Au premier semestre, le résultat net, part du groupe, a reculé de 31% à 737 millions d’euros. En revanche, le résultat opérationnel courant a augmenté de 3,9% à 1,61 milliard d’euros.

LVMH

LVMH a vu son résultat net part du groupe augmenter de 23% à 6,532 milliards d’euros au premier semestre. Le résultat opérationnel courant du numéro un mondial du luxe a bondi de 34% à 10,235 milliards d’euros, Elle a représenté 27,9 % des ventes, en hausse de 1,3 point par rapport au premier semestre 2021. La division Mode et Maroquinerie, qui est la plus importante du groupe, a enregistré un résultat opérationnel courant en progression de 33% à 5,66 milliards d'euros.

Klépierre

Klépierre, leader européen des centres commerciaux, a annoncé une hausse de 19,1 % de son chiffre d'affaires au titre du premier semestre 2022, à 613,8 millions d'euros. Le cash flow net courant s'élève à 1,32 euros par action, en hausse de 83,7 %. De février à juin 2022, le chiffre d’affaires des commerçants a fortement augmenté. L’augmentation a été progressive tous les mois, soutenue par la fin des restrictions sanitaires et la reprise économique, pour atteindre 92 % des niveaux de 2019 en février et mars et 101 % au deuxième trimestre.

Axway

Axway a dévoilé un résultat net, part du groupe, de 2,4 millions d’euros au premier semestre contre 1,8 million d’euros, un an auparavant. Le résultat opérationnel d’activité du groupe informatique est passé en un an de 10,5 à 6,7 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 4,9 points, en recul de 2,7 points. Le chiffre d’affaires a atteint 136,4 millions d’euros, en recul de 5,8 % organiquement et de 1,4 % au total.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent le moral des ménages en juillet en France à 8h45. Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables en juin sont prévues à 14h30, les promesses de ventes de logements en juin à 16 heures et la décision de politique monétaire de la Fed à 20 heures.

Ce matin, l'euro gagne 0,17% à 1,0136 dollar.

Hier à Paris

Les indices européens ont clôturé en léger repli, affaiblis par le profit warning du géant de la distribution américaine, Walmart. Le CAC 40 a cédé 0,42% à 6 211,45 points et l'Euro Stoxx 50 a concédé 0,79% à 3 575,82 points. La baisse dominait également aux Etats-Unis où le Dow Jones baisse de 0,58% à 31 803,21 points vers 18h00. L'actualité des valeurs cotées a été riche à Paris avec des hauts (Edenred, Dassault Systèmes) et des bas (Eutelsat, Soitec). L'attention des investisseurs européens est désormais braquée vers les annonces de la Fed en matière de politique monétaire le 27 juillet.

Hier à Wall Street

Les marchés américains confirmé leurs pertes en seconde partie de séance, affaiblis par le secteur de la distribution. Walmart a en effet lancé un avertissement sur ses résultats. Ce profit warning illustre les difficultés du consommateur américain confronté à une inflation élevée. Mais les résultats de société ont aussi réservé leur lot de bonnes surprises : Coca-Cola, UPS… Les données économiques du jour ont pour leur part déçu, notamment la confiance des consommateurs en juillet. Le Dow Jones a perdu 0,71% à 31 761,64 points et le Nasdaq Composite, 1,87% à 11 562,57 points.