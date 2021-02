Morning meeting AOF France / Europe - Légère baisse attendue, L'OREAL et la FDJ en vedette

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en léger recul alors que Wall Street a fini hier avec un biais positif. Les résultats des entreprises continueront d'animer les marchés, mais ils sont moins nombreux que ces derniers jours. A Paris, les investisseurs réagiront aux résultats de L'Oréal, de la FDJ ou encore d'Eutelsat. Le sort de la séance pourrait bien se décider avec la confiance des consommateurs américains en février, qui sera connue à 16 heures. L'euro est en légère hausse et le pétrole en léger recul.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une nouvelle petite bougie noire, réalisée dans des volumes corrects à 3,4 milliards d'euros. La consolidation se poursuit donc lentement, sans réel mouvement d'accélération. Cela met en valeur la force de l'impulsion démarrée autour de 5 343 points : elle devrait reprendre après la temporisation actuelle vers de nouveaux sommets.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

EUTELSAT

Au premier semestre, clos fin décembre, Eutelsat a réalisé un résultat net, part du groupe, en recul de 2,3% à 137 millions d'euros. L'Ebitda de l'opérateur de satellites s'élève à 482 millions d'euros contre 496 millions d'euros un an plus tôt, en baisse de 2,7%. La marge d'Ebitda s'est établie à 76,7% (76,7% à taux constant) comparé à 77,8% un an plus tôt.

L'OREAL

L'Oréal a réussi à stabiliser sa rentabilité opérationnelle en 2020 en dépit de la baisse de son activité. L'année dernière, le résultat net, part du groupe, a baissé de 5% à 3,56 milliards d'euros. Le résultat d'exploitation du numéro un mondial des cosmétiques a reculé de 6,1% à 5,20 milliards d'euros. Il a représenté 18,6 % du chiffre d'affaires, de même qu'en 2019. Si les marges des divisions Produits Professionnels et L'Oréal Luxe, se sont légèrement tassées, celles de sa principale division, Produits Grand Public, a légèrement progressé, de même que celle de Cosmétique Active.

AKWEL

Akwel a réalisé jeudi soir son point d'activité au titre du quatrième trimestre 2020. Ainsi, l'équipementier-systémier pour l'industrie automobile a réalisé un chiffre d'affaires de 288,1 millions d'euros sur la période, soit une hausse de 4,8% à données publiées sur un an et de +13,6% à périmètre et taux de change constants.

RUBIS

Rubis a publié un chiffre d'affaires pour le compte du quatrième trimestre 2020 de 928 millions d'euros, en chute de 28% sur un an. Sur l'année, il ressort en repli de 25% à 3,9 milliards d'euros. L'activité Énergie (87% de l'activité) a été pénalisée par les mesures de confinement à l'échelle mondiale et leur impact sur le segment aviation. Les volumes distribués des produits gaz liquéfiés, bitume, fioul commercial, aviation, marine et lubrifiants, ont ainsi chuté de 16% à 5,05 millions de mètres cubes, dont 1,33 millions (-12%) au dernier trimestre.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent seulement l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan de février (préliminaire) à 16 heures.

Ce matin, l'euro perd 0,10% à 1,2123 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé sur une hausse prudente jeudi soir, après une séance marquée par les très nombreux résultats annuels. La journée a également été rythmée par les inscriptions hebdomadaires au chômage américain, ressorties en baisse moins marquée que prévue, confirmant les inquiétudes de Jerome Powell hier soir. Il affirmait alors que le marché du travail était encore loin d'être stabilisé. Au final, le CAC 40 a reculé de 0,02% à 55 669,82 points, pénalisé par la nouvelle chute spectaculaire d'URW (-12,95%), alors que l'Euro Stoxx 50 a progressé de de 0,54% à 3 667,93 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a fini proche de l'équilibre, avec un biais positif grâce aux valeurs technologiques. Le Dow Jones marqué une pause après avoir atteint des niveaux records. Pourtant, le président de la Fed a répété que sa politique monétaire resterait accommodante afin de soutenir une économie affaiblie par la crise du Covid-19. Les inscriptions hebdomadaires au chômage en sont une illustration : elles reculent moins que prévu et demeurent à des niveaux élevés. Le Dow Jones a clôturé en retrait de 0,02 % à 31 430,70 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,38% à 14 025,77 points.