Morning meeting AOF France / Europe - Léger repli attendu, Thales en vedette

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère baisse, affaiblis par la dégradation de la tendance aux Etats-Unis en seconde partie de séance. Le Nasdaq Composite a ainsi cédé un peu plus de 2%. Les résultats des entreprises continueront de dominer l’actualité en Europe et aux Etats-Unis. A Paris, Thales a rehaussé ses prévisions de croissance interne des revenus pour 2023. Safran se porte, lui, acquéreur de l’activité d’actionnement et de commandes de vol de Collins Aerospace. Les taux longs sont pratiquement stables, de même que l'euro.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Thales

" Compte tenu des perspectives solides pour la plupart de nos activités sur le second semestre, nous avons décidé d’ajuster à la hausse notre objectif annuel de croissance organique du chiffre d’affaires " a déclaré Patrice Caine, PDG de Thales à l'occasion de la publication des comptes semestriels. L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité vise désormais une croissance interne du chiffre d’affaires comprise entre 5% et 7%, correspondant à un chiffre d’affaires dans la fourchette de 17,9 à 18,2 milliards d’euros.

Aubay

Aubay a publié, pour son deuxième trimestre, un chiffre d’affaires de 131,9 millions d'euros en hausse de 2,3% à périmètre constant. Il a reculé de 1,3% à l'international et progressé de 5,9% en France. " Cette évolution est globalement en ligne avec les attentes du Groupe compte tenu d’un calendrier du deuxième trimestre défavorable (-2 jours ouvrés vs T2 2022) qui impacte ponctuellement comme anticipé la croissance ", précisé l’entreprise de services numériques.

Ubisoft

Ubisoft a confirmé ses objectifs annuels à l’occasion de l’annonce de ses revenus du premier trimestre, qui ont dépassé ses prévisions. L’éditeur jeux vidéo vise une forte croissance du net bookings, l'équivalent des revenus, et un résultat opérationnel ajusté de l'ordre de 400 millions d'euros. Le net bookings du premier trimestre 2023-24 a reculé de 8,7% à 267,7 millions d'euros alors qu’il était attendu aux alentours de 240 millions d'euros. Aucun jeu d'importance n’a été lancé au cours de cette période.

Quantum Genomics

Quantum Genomics est entré en négociation exclusive avec Vistacare Medical avec pour ambition de créer « un acteur de référence dans la prise en charge des plaies complexes ». Vistacare est une HealthTech française non cotée développant une technologie « révolutionnaire » pour le traitement de ces plaies complexes, brevetée dotée du marquage CE et déjà implantée dans plusieurs centres hospitaliers français. La clôture de l'opération de rapprochement est prévue pour le quatrième trimestre 2023. Le changement de nom de Quantum Genomics en Vistacare Medical est anticipé.

Les chiffres macroéconomiques

Les ventes au détail en juin ont progressé de 0,8% en juin alors qu'elles étaient anticipées en progression de 0,2% après une hausse de 0,1% en mai.

Ce matin, l'euro grappille 0,06% à 1,1141 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont enregistré une nouvelle séance de progression, en dépit de la baisse des valeurs technologiques. Ces dernières ont été pénalisées par le mauvais accueil réservé aux résultats noms de Netflix et Tesla, mais aussi par l'avertissement sur ses revenus de TSMC. Alors que le rythme des publications de résultats des sociétés s'est accéléré, Publicis vise désormais le haut de sa fourchette d'objectifs. L'indice CAC 40 a gagné 0,79% à 7 384,71 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,26% à 4 373,43 points,

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en ordre dispersé, focalisés par les résultats d'entreprises qui ont relégué au second plan les statistiques du jour. Les valeurs technologiques ont reculé dans le sillage des résultats de Netflix et Tesla. L'avertissement de TSMC sur ses ventes a pesé sur les semi-conducteurs. Au chapitre des indicateurs, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties moins élevées que prévu alors que l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie a déçu. Le Dow Jones a gagné 0,47% à 35 225,18 points tandis que le Nasdaq Composite a perdu 2,05% à 14 063,31 points.