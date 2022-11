Morning meeting AOF France / Europe - Léger repli attendu, suspens pour le contrôle du Sénat aux Etats-Unis

Les marchés actions européens ont progressé sur fond de repli des taux longs et de poursuite de l’affaiblissement du dollar. Les Américains sont appelés aux urnes ce mardi pour ces élections qui vont décider de la majorité au Congrès pendant les deux prochaines années. Les investisseurs estiment que leurs résultats devraient avoir peu d'impact sur les marchés. A Paris, Carrefour et Renault, qui ont présenté leur plan stratégique, ont fini dans le rouge. En baisse dans la matinée, le CAC 40 a gagné 0,39% à 6 441,50 points tandis que l’EuroStoxx50 s’est adjugé 0,78% à 3 737,79 points.

Les investisseurs attendent les stocks des grossistes aux Etats-Unis en septembre à 16 heures et l'évolution hebdomadaire des stocks de produits pétroliers à 16 h30.

NRJ Group a dévoilé un chiffre d’affaires consolidé hors échanges, en hausse de +1,7% à 88,7 millions d'euros, au titre du troisième trimestre 2022. Le chiffre d’affaires du principal pôle d’activité du Groupe, la radio (NRJ, Chérie FM, Nostalgie et Rire & Chansons), s’élève à 54,2 millions d'euros, en augmentation de 4,4%. Sur la période, les chaînes gratuites du pôle Télévision du Groupe (NRJ 12 + Chérie 25) maintiennent leur part d'audience sur les cibles commerciales prioritaires.

Le chiffre d’affaires d’Orpea au troisième trimestre 2022 s’élève à 1,181 milliard d’euros, en progression de 6,4% dont 4% de croissance organique. Sur la zone France Benelux UK Irlande, la plus importante, la progression du chiffre d’affaires s’établit à 2,1%, essentiellement de nature organique (+1,6%) à 695,8 millions d’euros. « La croissance observée tant aux Pays-Bas qu’en Belgique a permis de compenser la légère baisse du chiffre d’affaires constatée en France (-0,6%) résultant d’une base de comparaison plus élevée sur la même période en 2021, avec une activité des maisons de retraites.

Veolia vise désormais le haut de sa fourchette d'objectifs d'Ebitda pour 2022, a indiqué le groupe de services collectifs à l'occasion de la publication de ses comptes 9 mois. La croissance organique de l’Ebitda est anticipée entre +4 % à +6 %. Les autres objectifs ont été confirmés. Il continue de tabler sur une solide croissance organique du chiffre d'affaires, sur un résultat net courant part du groupe autour de 1,1 milliard, en hausse de plus de 20 %, confirmant l'effet relutif d'environ 10 % sur le bénéfice net courant par action. Le leverage ratio est attendu autour de 3.

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en légère baisse. Selon les premiers résultats des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, les républicains sont en avance à la Chambre des représentants tandis que la bataille est serrée pour le contrôle du Sénat. Sur le marché des taux longs, le rendement du 10 ans américain perd 7 points de base à 4,14%. A Paris, les résultats des entreprises continuent de tomber. Les investisseurs réagiront notamment aux performances trimestrielles de Veolia et de Scor.

