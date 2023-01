Morning meeting AOF France / Europe - Léger repli attendu : les statistiques économiques en vedette

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en légère baisse. Wall Street a terminé hier en hausse même si les minutes du dernier comité de politique monétaire ont montré que ses membres ne prévoient pas de baisse des taux en 2023. Plusieurs statistiques économiques sont à surveiller, dont les prix à la production en zone euro et le rapport ADP sur l'emploi privé en décembre aux Etats-Unis. A Paris, Interparfums devrait bénéficier du nouveau relèvement de ses objectifs 2022.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Interparfums

Compte tenu d’une demande toujours aussi élevée et d’un rythme de livraison extrêmement satisfaisant au cours de ces dernières semaines, Interparfums a de nouveau relevé ses objectifs 2022. Le fabricant de parfums vise désormais des ventes entre 705 et 710 millions d’euros, en progression de plus de 25%, contre de 670 à 680 millions d’euros auparavant, en augmentation d’environ 20%. La marge opérationnelle devrait dépasser les 17% contre 17% attendus.

Tonnellerie François Frères

Le groupe Tonnellerie François Frères annonce que son résultat net s’inscrit en croissance de 149 % sur ce premier semestre, à 38,7 millions d'euros, soit une marge nette de 16,7 %. Le Résultat Opérationnel Courant est en progression de 127 % à 44,6 millions d'euros avec des volumes d’activité et des indexations tarifaires qui ont permis de bien appréhender les effets inflationnistes sur les matières premières et les coûts logistiques. Le Résultat Opérationnel se situe à 44,3 millions d'euros après absorption de charges nettes non courantes de 220 000 euros.

Vivendi

Gameloft, leader dans la création et l’édition de jeux, annonce la nomination d’Alexandre de Rochefort en tant que Chief Executive Officer. Il était précédemment General Manager et Chief Financial Officer de Gameloft. Deux nouveaux talents sont également nommés membres du Comité Exécutif : Hoang-Vi Klatchoian en tant que Chief Financial Officer et Pierre-Yves Berthet, précédemment VP M&A de Vivendi, en tant que Chief Strategy & Transformation Officer.

Stellantis

Stellantis s’allie à l’américain Archer pour la production du Midnight, l’aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux. Les deux sociétés travailleront ensemble pour construire le site de production de l’aéronef à Covington (Georgie, Etats-Unis), où la production doit démarrer en 2024. Stellantis fournit son expertise et sa technologie de fabrication de pointe, l’expertise de ses équipes et son capital : son objectif est de produire en série l’eVTOL d’Archer en tant que fabricant contractuel exclusif.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent les prix à la production en zone euro en novembre à 11heures. Aux Etats-Unis, le rapport ADP sur l'emploi privé en décembre sera publié à 14h15, les inscriptions hebdomadaires au chômage et la balance commerciale en novembre à 14h30, puis les indices des directeurs d'achat composite et des services en décembre à 15h45.

Ce matin, l'euro s'effrite de 0,01% à 1,0607 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé en nette hausse grâce à des données économiques favorables. L'inflation en France a ralenti plus que prévu en décembre, comme en Allemagne hier, une bonne nouvelle pour les investisseurs, qui s'inquiètent d'une BCE trop agressive. De plus, la contraction de l'activité dans la zone euro a finalement été plus faible que prévu en décembre. La baisse des taux longs permise par les bonnes nouvelles sur l'inflation a soutenu les valeurs du luxe en France (LVMH, Kering). Le CAC 40 a gagné 2,30% à 6 776,43 points et l'EuroStoxx50, 2,36% à 3 974,01 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini dans le vert au terme d'une séance volatile après la publication des minutes du dernier comité de politique monétaire de la Fed. Selon ce document, les membres de la Fed craignent que l'optimisme sur les marchés complique leur lutte contre l'inflation en améliorant les conditions financières. Par ailleurs, ils ne prévoient pas de baisse des taux en 2023. L'indice Dow Jones a clôturé en hausse de 0,40% à 33 269,77 points tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé 0,69% à 10 458,76 points.