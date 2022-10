Morning meeting AOF France / Europe - Léger repli attendu avant les PMI et l'enquête ADP sur l'emploi aux Etats-Unis

(AOF) - Les marchés européens devraient se replier après leur net rebond d'hier. Cette séance sera marquée par de nombreuses statistiques économiques. Les investisseurs attendent la nouvelle estimation des indices des directeurs d'achat pour les secteurs des services et composite en septembre en Europe et aux Etats-Unis. Toujours outre-Atlantique, l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé en septembre est aussi très attendue. Ces indicateurs seront étudiés sous le prisme de l’impact qu’ils pourraient avoir sur la trajectoire des taux de la Fed. L'Opep+ se réunit par ailleurs aujourd'hui.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

STMicroelectronics

STMicroelectronics construira en Italie une unité intégrée de fabrication de substrats en carbure de silicium (SiC) dans le but de répondre à la demande croissante en composants SiC de ses clients pour les applications des secteurs de l’automobile et de l’industriel dans le cadre de la transition vers l’électrification et de la poursuite d’un rendement énergétique accru. L'investissement de 730 millions d'euros sur cinq ans, bénéficiera du soutien financier de l'État italien dans le cadre du plan national de relance et de résilience.

Bouygues

Bouygues détient désormais la société Equans, acteur des services multi-techniques regroupant le génie électrique, le génie climatique, le génie mécanique et la robotique, les systèmes d’information et de télécommunication, la gestion des installations (facility management), ainsi que la ville intelligente (smart city). Cette acquisition permet à Bouygues de se positionner en tant qu'un acteur mondial sur ce marché dont les activités sont au cœur des transitions environnementale, industrielle et numérique.

Mersen

Mersen, acteur mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, annonce l'inauguration de sa nouvelle usine située à Cheonan en Corée du Sud, lors d'une cérémonie qui se tiendra le mercredi 5 octobre. Ce site va permettre à Mersen de répondre aux besoins en forte croissance du marché des semi-conducteurs. Ces nouvelles installations vont lui permettre de doubler ses capacités de production en Corée du Sud.

EDF

Goldman Sachs Bank Europe SE et Société Générale, agissant pour le compte de l’Etat français, ont déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les titres EDF. Le prix de 12 euros par action a été confirmé. A ce jour, l’initiateur de l’offre détient 83,69% du capital et 89,13% des droits de vote de la société. L’initiateur s’engage irrévocablement à acquérir la totalité des 803 469 846 actions EDF existantes ou susceptibles d’être émises qu’il ne détient pas directement et indirectement.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent la production industrielle en août en France à 8h45.

Les indices des directeurs d'achat pour les secteurs des services et composite pour septembre seront connus à 9h50 pour la France , 9h55 pour l' Allemagne , 10 heures pour l'euro et 15h45 pour les Etats-Unis .

Toujours aux E tats-Unis, l'enquête ADP sur l'évolution de l'emploi dans le secteur privé en septembre sera publiée à 14h45 et la balance commerciale en août à 14h30.

Ce matin, l' euro perd 0,19% à 0,9965 dollar .

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont prolongé leur rebond en ce début du mois d'octobre, soutenus par la baisse des taux longs et les rachats à bon compte. Tous les actifs ont progressé : or, argent, pétrole, cryptomonnaies... Même l'euro s'est joint à la fête pour se rapprocher de la parité. La hausse du jour est générale : 40 des 40 valeurs de l'indice CAC 40 ont fini en hausse. Pour autant, rien n'a changé d'un point de vue fondamental s’agissant des perspectives économiques et d’inflation. Le CAC 40 a gagné 4,24% à 6 039,69 points et l’EuroStoxx50 a progressé de 4,20% à 3 482,58 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont prolongé leur rebond, soutenus notamment par le repli des taux longs. La décision de la Banque d'Australie d'augmenter ses taux moins que prévu et la plus forte baisse depuis 2,5 années des offres d'emplois en août ont alimenté les anticipations d'un ralentissement du rythme des hausses des taux de la Fed. Pour autant, rien n'a véritablement changé d'un point de vue fondamental par rapport à la semaine dernière où les Bourses avaient chuté. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 2,80% à 30 316,32 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 3,34% à 11 176,41 points.