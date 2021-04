Morning meeting AOF France / Europe - Léger repli attendu avant les PMI

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère baisse; la tendance s'étant dégradée à Wall Street en seconde partie de séance. La presse a évoqué le " grand méchant loup " d'une hausse de l'imposition sur les gains en capital. Si les résultats continueront à animer les marchés, la tendance sera aussi influencée par la publication des indices des directeurs d'achats (PMI) en Europe et aux Etats-Unis, à partir de 9h15. A Paris, les investisseurs réagiront notamment aux performances trimestrielle de Rémy Cointreau, Savencia, Seb, Vivendi... La liste est très longue.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une seconde bougie blanche : les acheteurs, déjà revenus sur le support à 6 151 points, confirment leur présence. La reprise actuelle est proche de la résistance à 6 287 points ainsi que du gap baissier resté ouvert. Ce niveau est la clef de l'analyse : pour développer une nouvelle impulsion haussière, il faut franchir ces obstacles en clôture. La résistance à 6 460 points serait alors visée.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

REMY COINTREAU

Rémy Cointreau a réalisé un chiffre d'affaires de 1,01 milliard d'euros sur l'année 2020/21, en progression de 1,8% en organique. En données publiées, le chiffre d'affaires est en repli de 1,4%, intégrant une évolution défavorable des devises (-3,5%) et un effet périmètre positif de 0,3% lié aux acquisitions de JR. Brillet et J. de Telmont. Après un recul au premier semestre, l'activité a significativement rebondi au second semestre et a enregistré, au quatrième trimestre, une forte croissance organique de 15,1%.

VIVENDI

Le chiffre d'affaires de Vivendi au premier trimestre 2021 s'élève à 3,901 milliards d'euros, en hausse de 5% sur un an, à taux de change et périmètre constants (tcpc) par rapport au premier trimestre 2020. Cette augmentation résulte principalement de la hausse de 9,4% d'Universal Music Group (UMG) et d'un bond de 40,1% d'Editis (à 163 millions d'euros), partiellement compensée par le ralentissement des autres activités, en particulier Vivendi Village, toujours impactées par les conséquences de la crise sanitaire. En données réelles, il a progressé de 0,8 %.

VINCI

Vinci a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2021 de 10,2 milliards d'euros, en progression de 5% sur un an. L'activité de la Construction s'est bien portée, avec une croissance de 10% à 5,26 milliards d'euros, quand Vinci Energies a progressé de 7,3% à 3,41 milliards. Les Concessions ont en revanche chuté de 22,2%, à 1,33 milliard d'euros, plombées par de Vinci Aéroport (-70,1%), pénalisé par les restrictions sanitaires. Les Autoroutes ont pour leur part légèrement reculé (-0,4%) à 1,11 milliard d'euros.

SEB

Les ventes du Groupe Seb pour le premier trimestre 2021 se sont établies à 1,852 milliard d'euro, en hausse de 27,4 % sur un an. Cette progression inclut une croissance de 30,9 % à taux de change et périmètre constants (+449 millions d'euros), un effet devises de -5,6 % (-81 millions d'euros) et un effet périmètre de +2,1 % (+30 millions d'euros liés à StoreBound). Elle a été soutenue par l'activité Grand Public, en progression de 39,1% à tcpc, en raison d'une demande très soutenue de petits électroménager et articles culinaires ainsi que par les ventes en ligne.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent les Indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services à 9h15 pour la France, 9h30 pour l'Allemagne, 10 heures pour la zone euro et 15h45 pour les Etats-Unis.

Les ventes de logements neufs en mars aux Etats-Unis sont attendues à 16 heures.

Ce matin, l'euro gagne 0,07% à 1,2027 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont fini en hausse une séance animée par les résultats; la BCE n'ayant pas réservé de surprise. Sa politique est et restera ultra accommodante. En France, les performances d'Orange et de Renault ont été sanctionnées tandis qu'Hermès a inscrit un nouveau plus haut historique grâce au boom de ses ventes. Les bonnes vibrations du jour de la terre ont bénéficié aux valeurs vertes, notamment à Veolia et McPhy Energy. L'indice CAC 40 a clôturé en progression de 0,91% à 6 267,28 points tandis que l'EuroStoxx a gagné 0,99% à 4 015,94 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en baisse, la tendance s'étant nettement dégradée en seconde partie de séance. Selon la presse, l'administration Biden envisagerait de nettement augmenter le taux d'imposition des gains en capital. Il passerait à 39,6%. Auparavant, les marchés étaient pratiquement stables. Ils n'ont notamment pas réagi au recul inattendu des inscriptions hebdomadaires au chômage. Le Dow Jones a clôturé en repli de 0,94% à 33 815,90 points et le Nasdaq Composite a aussi perdu 0,94% à 13 818,41