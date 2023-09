Morning meeting AOF France / Europe - Léger repli attendu avant les indices des directeurs d'achat

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère baisse pour cette séance qui marquera le véritable début de la semaine avec le retour des investisseurs américains. La matinée sera marquée par la publication de la nouvelle estimation des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en août en Europe. En Chine, l'indice des directeurs d'achat pour les services (Caixin) a reculé plus que prévu à 51,8 en août. Il était attendu à 53,6 après 54,1 en juillet. Le cours du Brent recule légèrement ce matin, mais reste proche de 90 dollars le baril.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Orange

Orange a réalisé avec succès sa première émission obligataire indexée sur des indicateurs de performance durable, pour un montant nominal de 500 millions d'euros. Les obligations sont liées à l'objectif de l’opérateur télécoms de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (Scope 1, 2 et 3) de -45 % d'ici 2030 (par rapport à 2020) et à son engagement de fournir un soutien numérique et une formation à des bénéficiaires externes. Orange vise 6 millions de bénéficiaires entre 2021 et 2030.

Delta Plus Group

Au premier semestre, Delta Plus Group a généré un résultat net de 19,8 millions d’euros en progression de 29,7% et un résultat opérationnel de 28,3 millions d’euros, en augmentation 14,4%. Il représente 13,3% du chiffre d’affaires du spécialiste des équipements de protection individuelle contre 12,1% en 2022. S’agissant de l’amélioration de sa marge, Delta Plus Group met en avant l’accalmie observée sur le front des tensions inflationnistes, notamment concernant le prix du transport et de certaines matières premières.

Lacroix

Lacroix annonce un partenariat avec la société américaine Iconics pour lancer une nouvelle offre logicielle de supervision LX Scada pour un pilotage connecté, sécurisé et maîtrisé des réseaux d’eau et de chaleur (HVAC). Cette nouvelle offre conjugue l’expertise de Lacroix en matière de monitoring et de pilotage des réseaux d’eau et HVAC, et le savoir-faire technologique d’Iconics, éditeur logiciel reconnu sur les marchés des smart-grids, smart factories et smart buildings. Le lancement officiel se fera en octobre, à l’occasion des salons Pollutec (Lyon), IBS (Paris) et H20 (Italie).

Argan

Cargan-Log, la joint-venture conclue entre Argan et Carrefour, vient de mettre en chantier une nouvelle plateforme logistique de 82 000 mètres carrés qui sera louée à la division supply chain du distributeur dans le cadre d’un bail d’une durée ferme de 9 ans. Ce projet est développé sur une ancienne friche industrielle PSA. Les deux groupes précise qu’il prévoit la conservation des arbres existants et la plantation de plus de 11 000 autres selon le principe de la forêt " Miyawaki ".

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent la nouvelle estimation des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en août pour la France à 9h50, l'Allemagne à 9h55 et la zone euro à 10 heures. Les prix à la production en juillet en zone euro seront connus à 11 heures.

Ce matin, l'euro 0,18% à 1,0776 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont fini en légère baisse en ce jour de fermeture des marchés américains pour cause de Labor Day. Cette baisse est intervenue dans de faibles volumes étant donnée l'absence des investisseurs d'Outre-Atlantique. On attend notamment ce mercredi le Livre beige de la Fed sur la santé de l'économie, ainsi que les indices des directeurs d'achat pour le mois d'août. A Paris, Thales a bénéficié du soutien de Jefferies. L'indice CAC 40 a reculé de 0,24% à 7 279,51 points, tandis que l'EuroStoxx50 a perdu 0,15% à 4 276,03 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé pour cette dernière séance de la semaine avant une reprise des échanges programmée mardi, Labor Day oblige. Sur le volet de l'emploi, temps fort du jour, 187 000 emplois dans le secteur non agricole ont été recensés en août, soit un peu plus que les 170 000 prévus par le consensus. Le taux de chômage remonte de 0,3 point à 3,8%, contre une stabilité attendue. Côté valeurs, Lululemon a progressé à la faveur de ses perspectives favorables. Le Dow Jones a gagné 0,33% à 34 837 points tandis que le Nasdaq a cédé 0,02% à 14 031 points.