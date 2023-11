Morning meeting AOF France / Europe - Léger rebond en vue pour les indices européens

(AOF) - Les Bourses européennes devraient évoluer en légère hausse ce lundi à l'ouverture. Le CAC 40 devrait avancer de 0,31%. Cette semaine, les investisseurs surveilleront la publication des données sur l'inflation aux Etats-Unis (mardi) et en zone euro (vendredi). Autre indicateur attendu en zone euro qui sera communiqué mardi : le PIB. Coté valeurs, Orpea annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant d’environ 3,9 milliards d’euros. Cette annonce devrait faire réagir son titre en Bourse.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Cafom

Le chiffre d'affaires annuel du groupe Cafom s'élève à 407,6 millions d'euros, en croissance de 2,5%, et "enregistre son plus haut niveau en 5 ans". Le spécialiste de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer souligne que son pôle Outre-Mer "témoigne d'une bonne capacité de résistance" dans "un contexte de baisse conjoncturelle de la consommation de produits non alimentaires" (-0,7% à 245,7 millions d'euros). L'activité e-Commerce en Europe continentale a réalisé un chiffre d'affaires en progression de 7,8% à 161,9 millions d'euros, "grâce à la digitalisation croissante du secteur".

Lagardère

Lagardère Publicité News annonce une prise de participation au capital d'Odace, maison de création spécialisée dans la production de contenus et le social média. Cet investissement, porté par Lagardère Publicité News, s'inscrit dans la stratégie du pôle média de Lagardère de renforcer sa capacité de production vidéo. Le groupe Lagardère Média News et sa régie souhaitent ainsi s'appuyer sur l'expertise d'Odace, connue pour la création de formats sur-mesure hautement éditorialisés et sa parfaite maîtrise des réseaux sociaux.

Orpea

Orpea annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant d’environ 3,9 milliards d’euros. L’Augmentation de Capital d’Apurement s’inscrit dans le cadre du plan de sauvegarde accélérée arrêté par le Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre le 24 juillet 2023. Elle a pour objectif l’apurement (par conversion en capital et/ou remboursement) de l’intégralité de l’endettement non sécurisé de la société, d’un montant d’environ 3,9 milliards d’euros.

Valeo

Conformément à l’accord signé par les deux groupes, Tecnobus reprendra le site de Ferentino de Valeo avant la fin de l’année. Le groupe français est présent à Ferentino depuis 1974 où il produit des technologies pour la gestion thermique des véhicules, et en particulier des unités de climatisation (HVAC), pour les constructeurs italiens. Cependant, avec l’accélération de l’électrification, l’activité du site a lentement diminué car les constructeurs se concentrent désormais sur les véhicules électriques qui n’utilisent pas les systèmes produits sur le site.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, les données sur les prévisions économiques de l'Union européenne seront communiquées à 11h.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont fini en baisse. Hier, le président de la Fed Jerome Powell a indiqué que la banque centrale américaine "n'hésiterait" pas à relever encore ses taux si nécessaire. De son coté, Christine Lagarde a déclaré cet après-midi qu'"un maintien des taux permettrait de faire baisser l'inflation à 2%". Le secteur des spiritueux a été été pénalisé par l'avertissement de Diageo et le luxe par les résultats décevants de Richemont. Scor a reculé après des résultats décevants. Le CAC 40 a perdu 0,96% à 7 045,04 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 0,73% à 4 198,52 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont terminé en nette hausse. Jérôme Powell a déclaré hier n'être "pas sûr" d'avoir relevé suffisamment les taux pour ramener l'inflation à son objectif de 2 %. Coté valeurs, Capri a réculé de plus de 2% suite à la publication de ses résultats financiers décevants au deuxième trimestre fiscal 2024. Ses revenus s'élèvent à 1,29 millards de dollars en recul de 8,6% par rapport à l'an dernier à la même période. L'inflation américaine en octobre sera connue mardi. Le Dow Jones a gagné 1,15% à 34 283 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 2,05% à 13 798 points.