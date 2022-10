Morning meeting AOF France / Europe - Léger rebond en vue mais les marchés restent versatiles

(AOF) - Les marchés européens devraient ouvrir en légère hausse, avec prudence. La publication hier des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis y incite. Encore trop élevés, ces derniers montrent que la lutte de la Fed contre l'inflation va encore nécessiter des efforts. En Europe, les taux longs se tendent à nouveau (+9 pts à 2,03% pour le Bund allemand ce matin). Les contrats à terme sur indices suggèrent que le Dax pourrait progresser de 1,31%, le FTSE 100 de 0,67% et l'EuroStoxx 50 de 1,34%. Quant au CAC 40 à Paris, il pourrait regagner 1,2% selon les premières indications disponibles.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Aramis

Acteur européen de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers, Aramis Group annonce ce jour la finalisation de l'acquisition d'Onlinecars en Autriche, leader en Autriche de la vente de véhicules reconditionnés. En juin dernier, Aramis Group avait annoncé s'engager à acquérir, sous conditions suspensives mineures notamment d'anti-concurrence, l'intégralité du capital d'Onlinecars. Les conditions suspensives ayant été levées, les deux sociétés ont pu conclure définitivement leur rapprochement.

Colas

Conformément à l’accord signé le 9 août 2022, Colas Rail a acquis le 4 octobre 100% des parts du groupe familial Hasselmann, basé en Thuringe et spécialisé dans la construction de voies ferrées et d’infrastructures ferroviaires. Les trois sociétés du groupe Hasselmann opèrent principalement sur des lignes ferroviaires classiques dans les régions du centre de l'Allemagne, situées de la Hesse à la Saxe, et pour le compte de la Deutsche Bahn. Le groupe employant près de 300 personnes a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros.

Esker

Esker et SEIITRA s'allient pour accélérer la dématérialisation des documents. Grâce à ce partenariat, les technologies d’Intelligence Artificielle (IA) du premier viennent enrichir le nouveau module Dématérialisation des documents entrants de Powimo. Lancé en 2019, Powimo est une offre logicielle, destinée aux professionnels de l’immobilier, administrateurs de biens et bailleurs sociaux, qui équipe plus de 12 000 utilisateurs pour gérer 4 millions de lots. Avec les technologies d’IA d’Esker, les factures sont numérisées et rendues accessibles directement dans Powimo.

Safran

Safran Landing Systems, acteur mondial des systèmes d'atterrissage et de freinage, inaugure ce jour, à Vélizy-Villacoublay, ExceLAB, un laboratoire d'essais 4.0 parmi les plus avancés au monde, en présence d'Alexandra Dublanche, vice-présidente de la région Ile-de-France, Ross McInnes, président du conseil d'administration de Safran, Olivier Andriès, directeur général de Safran et Cédric Goubet, président de Safran Landing Systems.

Les chiffres macroéconomiques

8h00 en Allemagne

Commandes à l'industrie en août

11h00 en zone euro

Ventes au détail en août

13h30 en zone euro

Publication du compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la BCE

14h30 aux Etats-Unis

Inscriptions hebdomadaires au chômage

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en baisse. La création d'un nombre plus élevé que prévu d'emplois au mois de septembre outre-Atlantique a provoqué un net redressement des taux longs. Les marchés en ont donc subi le contre-coup. L'Opep+ a décidé de réduire sa production de 2 millions de barils par jour. En réaction à cette décision, le cours du baril de WTI a gagné 1,96% à 88,19 dollars. Le CAC 40 a cédé 0,90% à 5 985,46 points et l’EuroStoxx50 a reculé de 1,13% à 3 445,23 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en baisse, après l'enquête ADP publiée hier. Celle-ci a montré que le mois dernier, le nombre d'emplois créés dans le secteur privé a été plus élevé que prévu. La politique d'austérité monétaire de la Fed ne fait pas encore totalement effet. Interviewée hier par Bloomberg TV, Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, a martelé que la banque centrale allait poursuivre ses efforts pour juguler l'inflation. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,14% à 30 273,87 points, tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,25% à 11 148,64 points.