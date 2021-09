Morning meeting AOF France / Europe - Léger rebond attendu juste avant la réunion de la Fed

(AOF) - Les marchés européens devraient ouvrir dans le vert ce mardi, après la chute d'hier liée à la débâcle du promoteur chinois Evergrande. Les indices ne devraient toutefois pas récupérer l'intégralité de leurs pertes dans les premiers échanges. La rudence restera de mise alors que s'ouvre également aujourd'hui la réunion de la Fed, qui communiquera demain sur l'avenir de son programme de rachat de titres. Sur les marchés, l'IPO très attendue d'UMG à Amsterdam, l'une des plus importantes en Europe cette année, fera l'évènement.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Getlink

Eurotunnel et CargoBeamer ont signé un partenariat afin de lancer un nouveau service de transport 100% ferroviaire de fret non accompagné sur le détroit, au départ de Calais et à destination d'Ashford. Le prolongement de l'autoroute ferroviaire au départ de Perpignan vers Ashford s'inscrit comme une suite logique dans l'optique de développement d'un futur réseau intermodal international entre la Manche et la méditerranée.

Hexaom

Hexaom a réalisé un bénéfice net de 11,6 millions d'euros au premier semestre 2021, soit un quasi-triplement (+197,4%) sur un an, pour une marge nette qui ressort à 2,3% contre 1% au premier semestre 2020. Le résultat opérationnel du groupe de construction de maisons individuelles progresse quant lui de 165,6% à 16,2 millions d'euros, avec une marge opérationnelle qui a plus que doublé : elle s'établit à 3,2% sur le semestre contre 1,5% l'an passé. Le chiffre d'affaires, déjà connu, s'élève à 499,6 millions d'euros, en hausse de 25%.

Streamwide

Au premier semestre, Streamwide a vu son résultat net augmenter de 6% à 1,85 million d'euros et son résultat opérationnel courant de 25% à 2,25 millions d'euros. " Dans un contexte d'investissements soutenus, la rentabilité opérationnelle du premier semestre 2021 ressort à un niveau élevé, identique à celui de l'année 2020 ", se réjouit la société. Dans le même temps, les revenus ont progressé de 20% à 7,86 millions d'euros.

Vivendi-UMG

Universal Music Group, la filiale de Vivendi spécialisée dans la production musicale, doit se lancer en bourse demain. Euronext a annoncé que son prix d'introduction était fixé à 18,50 euros par action. Vivendi, qui doit redistribuer 60% du capital de sa pépite à ses actionnaires, avait la semaine passée entamé les dernières démarches en vue de cette introduction. Le groupe visait notamment sur une capitalisation de 33 milliards d'euros au premier jour de cotation.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs se contenteront, à 14h30, des permis de construire et mises en chantier en août aux Etats-Unis.

Vers 8h15, l'euro grappille 0,05% à 1,1736 dollar.

Hier à Paris

C'est une vague d'aversion au risque d'ampleur qui a déferlé ce lundi sur les Bourses européennes. Les investisseurs ont manifesté leur inquiétude face au risque systémique que représente un potentiel défaut de paiement du géant immobilier chinois Evergrande. S'y ajoutent les incertitudes sur l'évolution de la crise sanitaire, ainsi que sur la politique monétaire de la Fed, qui doit rendre ses conclusions mercredi. Au son de la cloche, le CAC 40 a abandonné 1,74% à 6 455,81 points et l'EuroStoxx50 a perdu 2,01% à 4 047,97 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont chuté lundi, pénalisés, comme les autres Bourses mondiales par les inquiétudes à propos du groupe immobilier chinois Evergrande. Les investisseurs se sont demandés si la crise serait cantonnée à la Chine et rapidement maîtrisée ou si elle aura des ramifications au niveau mondial. Ils ont été d'autant plus enclins à réduire leur exposition aux actions que la Fed pourrait préciser mercredi ses intentions concernant l'avenir de ses achats d'actifs. A la clôture, le Dow Jones a perdu 1,78% à 33 970,47 points et le Nasdaq Composite a cédé 2,19% à 14 713,90 points.