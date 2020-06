Morning meeting AOF France / Europe - Le vert reste de mise

(AOF) - La hausse des marchés actions européens pourrait se prolonger à l'ouverture. Les Bourses continuent d'être soutenues par l'espoir d'une reprise rapide de l'activité et les actions des banques centrales. A cet égard, la BCE devrait relever demain le montant de ses rachats d'actifs. Les investisseurs réagiront aujourd'hui à une salve d'indicateurs qui témoigneront sans doute de la décorrélation grandissante entre les marchés financiers et l'économie.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une grande bougie blanche après l'ouverture d'un gap haussier dans des volumes en progression à 4,4 milliards d'euros. Les cours ont approché la borne basse du gap baissier de mars, qui constitue un premier obstacle psychologique. Le troisième gap haussier indique aussi que le mouvement haussier démarré sur le support majeur à 4 194 points est complet. La tendance reste haussière mais il faut commencer à se méfier.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

NOVACYT

Novacyt a réglé toutes ses dettes en cours envers Harbert European Growth Capital (HEGC) et Vatel Capital SAS (Vatel). Selon les termes des accords, Novacyt s'acquittera de ses obligations financières auprès de HEGC et de Vatel avant la fin du mois de juin 2020. Ce faisant, le groupe réglera, en espèces et par l'émission de nouvelles actions ordinaires, un total de 7 millions d'euros de dette principale fournie par ces deux prêteurs.

ALBIOMA

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'Albioma, qui s'est tenue le 29 mai dernier, a approuvé le versement d'un dividende de 0,70 euro par action au titre de l'exercice 2019, avec une option pour le paiement en actions nouvelles, à hauteur de 50 % du dividende mis en distribution, soit 0,35 euro par action, le solde du dividende étant, en cas d'exercice de l'option, versé en numéraire.

ASSYSTEM

Assystem S.A. a annoncé l'acquisition de 100% de Corporate Risk Associates (CRA), spécialiste en conseil en gestion des risques associés à la sûreté, aux opérations et aux facteurs humains au RoyaumeUni, qui a enregistré un chiffre d'affaires de 3,7 millions de livres sterling (4,1 millions d'euros) lors de son exercice clos au 31 mars 2020.

TECHNICOLOR

A la suite de ses communiqués des 26 mai et 1er juin derniers, Technicolor a annoncé mardi soir avoir obtenu l'ouverture d'une procédure de conciliation afin d'encadrer ses discussions avec ses créanciers et les investisseurs potentiels. Le Président du Tribunal de Commerce de Paris a ouvert le 2 juin une procédure de conciliation à l'égard de la société Technicolor SA, pour une durée maximum de 2 mois, et a désigné la SELARL FHB, prise en la personne de Maître Hélène Bourbouloux et de Maître Gaël Couturier, en qualité de conciliateur.

Les chiffres macroéconomiques

En France, les indices définitifs des directeurs d'achat (IHS Markit) pour le secteur des services et composite de mai sont attendus à 9h50. Ceux pour l'Allemagne à 9h55 et ceux pour la zone euro, à 10h. Le taux de chômage en Allemagne en mai sera également dévoilé à 10h. Le taux de chômage en avril et les prix à la production en avril pour la zone euro seront, eux, publiés à 11h.

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi privé en mai?? sera dévoilée à 14h15. Les indices définitifs des directeurs d'achat (IHS Markit) pour le secteur des services et Composite de mai (définitif) seront publiés à 15h45 tandis que l'indice ISM pour le secteur des services et les commandes à l'industrie en avril seront dévoilés à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,32% à 1,1207 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont continué d'être portées par la perspective d'un rebond de l'économie alors que nombreux pays accélèrent leur déconfinement. A cet espoir s'ajoutent les mesures de relance exceptionnelles prises par les banques centrales. Dans ce cadre, les investisseurs spéculent sur la révision à la hausse du montant de son programme d'urgence PEPP, actuellement de 750 milliards d'achats d'euros d'ici à fin 2020. Au chapitre des valeurs, les foncières spécialisées dans les centres commerciaux ont brillé. Le CAC 40 a gagné 2,02% à 4 858,97 points, l'Euro Stoxx 50, 2,5%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont poursuivi leur progression mardi. Les investisseurs apprécient toujours les effets positifs pour l'économie de la sortie progressive de confinement. Dans ce cadre, ils relèguent au second plan les tensions civiles grandissantes dans les grandes villes américaines (Donald Trump a menacé de déployer l'armée) et la persistance des frictions entre la Chine et les Etats-Unis. Au chapitre des valeurs, MoneyGram a flambé grâce à la spéculation. Le Dow Jones a gagné 1,05% à 25 742,65 points. Le Nasdaq a progressé de 0,59% à 9 608,37 points.