Morning meeting AOF France / Europe - Le soleil continue de briller, mais la saison des résultats approche

(AOF) - La hausse des principaux marchés actions européens pourrait se poursuivre ce matin. L'optimisme continue d'être alimenté par l'espoir d'une reprise rapide liée aux mesures exceptionnelles prises par les gouvernements et les banques centrales. Dans ce cadre, la propagation rapide et dangereuse du coronavirus ne semble plus inquiéter les investisseurs. Cette semaine, les investisseurs se tourneront vers les résultats d'entreprises pour le deuxième trimestre, avec les grandes banques américaines qui ouvriront le bal des publications. JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo sont attendus demain.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe que bougie blanche de grande taille dans des volumes toujours faibles à 2,90 milliards d'euros. Les acheteurs sont revenus sur le marché à proximité du support à 4 851 points pour défendre la tendance : cette bougie met fin à 5 bougies noires consécutives. La tendance haussière devrait reprendre en direction des précédents sommets à 5 197 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

NOVACYT

Novacyt a réalisé au premier semestre 2020 un chiffre d'affaires en hausse de plus de 900% à 72,4 millions d'euros (63,3 millions de livres sterling), 91% des ventes ayant été enregistrés au deuxième trimestre. Au premier semestre 2020, le groupe anticipe un Ebitda de plus de 45 millions d'euros (41 millions de livres sterling). Cela fait suite au lancement réussi de l'un des premiers tests moléculaires au monde pour la Covid-19, que la société a rapidement développé et lancé en janvier 2020.

ARGAN

Argan a publié un résultat net récurrent au premier semestre de son exercice 2020 en hausse de 59% à 50,6 millions d'euros contre 31,9 millions un an plus tôt. Les revenus locatifs de l'expert des plateformes logistiques premium ressort à 69,5 millions, en hausse de 54% par rapport au premier semestre 2019. Le résultat net sur la période est, en revanche, en baisse de 68% à 49,6 millions. Le groupe précise qu'il maintient son objectif de 140 millions de revenus locatifs pour l'exercice 2020, portés par la qualité de ses locataires évoluant dans des secteurs qui ont fait preuve de résilience.

ROCTOOL

Roctool a réalisé vendredi soir son point d'activité pour le premier semestre 2020. Ainsi, le spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites a publié un chiffre d'affaires de 2,6 millions d'euros sur la période, soit une baisse de 29 % par rapport au premier semestre 2019. Cette évolution s'explique par une baisse des commandes clients et un contexte logistique international particulièrement difficile au deuxième trimestre.

VINCI

Vinci a annoncé que le maître d'ouvrage Telt (Tunnel Euralpin Lyon Turin) a attribué au groupement d'entreprises piloté par Vinci Construction Grands Projets le contrat de construction du lot 5A du projet de liaison Lyon -Turin. La société précise que ce lot porte sur des travaux préparatoires au niveau du futur site de sécurité de Modane, situé au centre du tunnel de base de 57,5 km de long devant relier les gares internationales de Saint-Jean-de-Maurienne (France) et de Suse (Italie). Le chantier, d'une durée de trois ans, emploiera jusqu'à 250 personnes.

Les chiffres macroéconomiques

Aucun indicateur n'est attendu.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,23% à 1,1327 dollar.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes reprennent des couleurs ce vendredi. Si les marchés ont débuté la séance dans le rouge sur fond de prudence face au risque de seconde vague pandémique, les indice se sont ensuite ressaisis à l'annonce de résultats satisfaisants concernant le traitement contre le Covid-19 de la biotech américaine Gilead. Au chapitre des valeurs, Devoteam a flambé après l'annonce d'une OPA par ses fondateurs. A la clôture, le CAC 40 a avancé de 1,01% à 4 970,48 points et l'EuroStoxx 50 a progressé de 1,03% à 3 294,48 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé la semaine en hausse. Ils ont bénéficié de nouvelles favorables à propos du Covid-19 : Gilead a dévoilé des résultats favorables pour son traitement contre ce fléau et le nombre de morts en Floride a reculé jeudi dernier 93 contre 120 le jour précédent. Le Dow Jones a gagné 1,44% à 26 075,30 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 0,66% à 10 617,44 points. Par ailleurs, le rendement du 10 ans américain en séance à 0,57%, soit sont niveau le plus faible depuis le 22 avril.