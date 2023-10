Morning meeting AOF France / Europe - Le rouge devrait rester la couleur dominante, le 10 ans allemand à 3%

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en légère baisse, toujours sous l’emprise de taux élevés pour plus longtemps. Tokyo a perdu 2,28% ce matin. Les taux longs continuent de progresser, avec un rendement du 10 ans américain à 4,865%, en hausse de 6 points de base. Son équivalent allemand a dépassé 3%, en augmentant de 4 points de base. Les investisseurs attendent la nouvelle estimation des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services en septembre des deux côtés de l’Atlantique. L'enquête ADP à 14h15 sera aussi cruciale pour la tendance finale.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Sanofi

Sanofi et Teva Pharmaceuticals, filiale américaine de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ont conclu une collaboration en vue du codéveloppement et de la co-commercialisation du TEV’574, un actif qui fait actuellement l’objet d’essais cliniques de phase IIb pour le traitement de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn, deux maladies inflammatoires de l’intestin. Cette collaboration s'inscrit dans la stratégie du groupe pharmaceutique français en immunologie, qui consiste à étudier des mécanismes d’action innovants pour le traitement de maladies inflammatoires chroniques.

Air France-KLM

Air France-KLM a été sélectionné dans le cadre du processus de sollicitation de financement lancé par la compagnie scandinave SAS. L'investissement d'Air France-KLM représenterait un total de 144,5 millions de dollars américains, dont 109,5 millions investis en actions ordinaires et 35 millions en obligations convertibles garanties. À l'issue de la transaction, Air France-KLM détiendrait une participation minoritaire d’un maximum de 19,9 % dans le capital social d’SAS AB.

Haffner Energy

Haffner Energy a lancé une nouvelle offre d’équipement de production de gaz renouvelable pour accélérer la décarbonation de l’industrie. Cette nouvelle proposition, développée en décuplant la puissance de sa solution Synoca, vient élargir le marché adressable à court terme par Haffner Energy dans l’industrie. En Europe, plus de 14.000 sites consomment du gaz naturel fossile pour leurs besoins thermiques industriels de process ou pour alimenter des réseaux de chauffage urbain et générer de l’électricité verte à la demande.

Teleperformance

Teleperformance annonce avoir rejoint le programme AI Lighthouse. Le gestionnaire de centre d'appels collaborera à la conception et au développement de nouvelles applications d’intelligence artificielle générative (GenAI) dans le domaine de la gestion de l’expérience client et des services informatiques pour accroître la productivité ainsi que la satisfaction des employés et des consommateurs.

Les chiffres macroéconomiques

La nouvelle estimation de l'indice des directeurs d'achat pour le secteur des services en septembre sera publiée à 9h50 en France, à 9h55 en Allemagne et à 10 heures en zone euro. Les ventes au détail en août et les prix à la production en août pour la zone euro seront connus à 11 heures.

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi privé en septembre sera publiée à 14h15. L'indice des directeurs d'achat pour le secteur des services en septembre de S&P Global sera communiqué à 15h45 et l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le même secteur et le même mois à 16 heures. Les commandes à l'industrie en août sont aussi attendues à 16 heures.

Ce matin, l'euro perd 0,09% à 1,0458 dollar.

Hier à Paris

En attendant demain la publication des indices PMI services en septembre en France et en zone euro, les marchés européens ont encore reculé face au niveau élevé des taux. Le rendement du 10 ans allemand est en hausse d’un peu plus de 2 points de base à 2,94%, il est au plus haut depuis 2011. Son équivalent américain a atteint 4,74%, son plus haut de 16 ans. Un rapport JOLTS meilleur que prévu a électrisé les taux. Le CAC 40 a reculé de 1,01% à 6 997,05 points affichant son plus bas niveau depuis la mi-mars. L'EuroStoxx50 a cédé 1% à 4 096,33 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fortement baissé alors que rien ne semble pouvoir arrêter la progression des taux longs. Le rendement du 10 ans américain a gagné ainsi près de 11 points de base à 4,795%, soit son niveau le plus élevé depuis 2007. Les investisseurs ont en effet pris connaissance d’une hausse inattendue des offres d'emplois en août aux Etats-Unis (rapport JOLTS). Le Dow Jones a perdu 1,29% à 33 002,38 points et le Nasdaq Composite a reculé de 1,87% à 13 059,47 points. A la différence d'hier, les " 7 magnifiques " n'ont pas permis pas au Nasdaq de résister à la hausse des taux.