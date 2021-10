Morning meeting AOF France / Europe - Le retour de l'aversion pour le risque

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en baisse à l’ouverture dans le sillage des clôtures négatives des places asiatiques. A Tokyo, le Nikkei vient de terminer sur un repli de 1,05%. Hier, les investisseurs ne se sont guère souciés de la hausse des taux et du pétrole. Ce matin en revanche, la donne semble avoir changé. Au chapitre des valeurs, Rexel a réalisé une acquisition significative aux Etats-Unis.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Rexel

Rexel a conclu un accord pour l'acquisition de Mayer, un important distributeur de produits et services électriques dans l'est des États-Unis, renforçant ainsi sa présence sur le premier marché mondial de la distribution électrique. Basée à Birmingham en Alabama, fondée en 1930 et détenue par la famille Collat, la société Mayer opère 68 agences dans 12 États, avec une forte présence en Alabama, en Floride, en Géorgie, et en Pennsylvanie. Elle emploie 1 200 salariés et a généré un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars sur les douze derniers mois à fin août 2021.

Kalray

Kalray a réalisé une perte de 7,63 millions d'euros au cours du premier semestre 2021, alors que celle-ci était de 5,3 millions un an plus tôt. Le fabricant de semi-conducteurs a notamment vu ses charges courantes progresser de 19% à 8,97 millions d'euros, et ses dotations aux amortissements s'élever à 5,83 millions (+46%). Ces dernières reflètent les investissements effectués sur la dernière génération de processeur Coolidge.

SMCP

Dans un avis publié par l’AMF, la société Glas a déclaré avoir franchi à la hausse, le 4 octobre dernier, les seuils de 5%, 10%, 15% et 20% du capital et des droits de vote et 25% des droits de vote de la société SMCP. Glas détient ainsi 23,08% du capital et 28,99% des droits de vote de SMCP. Glas a précisé ne pas envisager d’acquérir des actions supplémentaires de SMCP, ni d’en prendre le contrôle.

Neoen

Neoen a annoncé mardi la mise en service de la centrale solaire Altiplano 200. D’une puissance de 208 MWc, ce parc solaire a été construit dans la province de Salta en Argentine, à 4 000 mètres d’altitude. Cette centrale est détenue à 100% par Neoen. « Altiplano bénéficie de l’un des meilleurs ensoleillements au monde et produira 650 000 MWh d’électricité verte par an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 215 000 habitants », a expliqué Neoen. Cette centrale solaire est la deuxième plus grande du pays.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, les ventes au détail en août sont attendues à 11h.

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé en septembre sera dévoilée à 14h15 tandis que l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera publiée à 16h30.

Vers 8h30, l'euro cède 0,15% à 1,1581 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont accéléré leurs gains dans le sillage du début tonitruant de Wall Street. Les investisseurs sont rassurés par la résistance des économies en Europe et aux Etats-Unis. Les indices PMI (des services et composite) de septembre ont en effet favorablement surpris. Sur le marché des taux, la pression ne retombe pas, bien au contraire, mais n'empêche pas les valeurs technologiques de rebondir. Cette hausse des taux profite par ailleurs aux valeurs bancaires qui tirent les indices. Le CAC 40 a gagné 1,52% à 6 576,28 points et l'Euro Stoxx 50, +1,71% à 4 064,86 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions ont nettement rebondi mardi. Ils ont été soutenus par des indices des directeurs d’achat favorables pour les services en septembre. Sa croissance aurait même connu une accélération inattendue, selon l’ISM. Ces indicateurs avancés de l’économie et l’environnement inflationniste actuel ont entrainé une hausse des taux longs (5 points de base) et des financières. La nouvelle hausse de l’or noir a profité aux pétrolières. Grâce à ces deux secteurs, le Dow Jones a gagné 0,92% à 34 3414,67 points. Le Nasdaq Composite a progressé de 1,25% à 14 433,83 points.