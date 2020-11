Morning meeting AOF France / Europe - Le reconfinement général pèse sur le moral des investisseurs

(AOF) - Les marchés actions européens devraient débuter la semaine sur une note prudente. Les investisseurs s'inquiètent de l'impact sur la fragile reprise des mesures de restriction imposées par les Etats européens pour tenter d'endiguer une deuxième vague. Après la France et l'Allemagne, l'Angleterre et le Portugal doivent se reconfiner. Par ailleurs, l'attentisme est de mise à la veille des élections présidentielles américaines. Au chapitre des valeurs, Sanofi a annoncé le rachat d'une biotech néerlandaise pour 308 millions d'euros.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie blanche avec une clôture au plus haut de la séance, réalisée dans des volumes notables à 3,7 milliards d'euros. Un pull-back se met en place en direction du gap et de l'ancien support à 4 693 points. Il faudra vérifier la polarité de ce soutien pour confirmer une possible dynamique baissière.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

SANOFI

Sanofi a signé un accord en vue d'acquérir la biotech néerlandaise Kiadis pour environ 308 millions d'euros. Le groupe français a proposé 5,45 euros par titre de la société spécialisée dans les médicaments innovants à base de cellules NK (natural killer) " prêtes à l'emploi ", pour le traitement de maladies engageant le pronostic vital. A la Bourse d'Amsterdam, Kiadis a clôturé vendredi à 1,464 euro, en baisse de 26,4% depuis le début de l'année.

FNAC-DARTY

Vendredi soir, Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty a annoncé la fermeture de l'ensemble des rayons culture des magasins Fnac dans toute la France à compter du samedi 31 octobre et pour les prochains 15 jours. Le dirigeant a pris acte de l'impossibilité d'une ouverture de l'ensemble des acteurs de la vente de livres, par ailleurs souhaitée et soutenue par la Fnac. L'ensemble des activités essentielles telles que permises par le gouvernement resteront ouvertes en magasin. Fnac Darty maintient également en totalité les dispositifs de Click&Collect dans tous ses magasins.

SUPERSONIC IMAGINE

SuperSonic Imagine, société spécialisée dans l'imagerie médicale par ultrasons (échographie), annonce que l'Assemblée générale ordinaire de ses actionnaires s'est tenue le 30 octobre 2020. Les actionnaires ont adopté l'ensemble des résolutions, dont le projet de transfert de la cotation des titres du marché réglementé Euronext Paris vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris. Il a été délégué tous pouvoirs au Conseil d'administration de la société pour réaliser ledit transfert.

THERMADOR GROUPE

Les nouvelles mesures de confinement annoncées par les pouvoirs publics conduisent Thermador Groupe à reprendre une communication de crise visant à vous informer en temps réel de notre niveau d'activité. Comme en mars 2020, les équipes de l'entreprise spécialisée dans la commercialisation d'accessoires pour le chauffage central et la sécurité sanitaire sont en place physiquement ou à distance pour assurer le service auprès de ses clients, lesquels restent ouverts pour soutenir l'économie et sauvegarder l'emploi.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice Sentix de la confiance des investisseurs en novembre en zone euro est attendu à 9h30. L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en octobre pour le France est attendu à 9h45. Celui pour l'Allemagne à 9h50 et celui pour la zone euro, à 10h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h45 de l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en octobre. Les dépenses de construction en septembre sont attendues à 16h.

Vers 8h30, l'euro cote 1,1641 dollar, en repli de 0,29%.

Vendredi à Paris

Longtemps incertains, les principaux marchés européens ont finalement clôturé en petite hausse grâce en partie au rebond du PIB européen. Pas de quoi oublier un mois d'octobre marqué par le retour de la pandémie. Le CAC 40 a gagné 0,54% à 4 594,24 points. Cependant en une semaine, l'indice aura abandonné plus de 6%. Sur un mois, le repli atteint 4,3%, soit sa plus mauvaise performance depuis le chaos de mars dernier. Dans le reste de l'Europe, le tableau est encore un petit peu plus noir. L'Euro Stoxx 50 a certes grappillé 0,1% mais accuse une chute hebdomadaire de 7,8% (-7,6% en un mois).

Vendredi à Wall Street

Vendredi, les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge. La séance a été particulièrement difficile pour les valeurs technologiques. Les investisseurs ont été échaudés par les perspectives de quelques grands noms du secteur, en particulier Apple et Facebook. Ils ont en revanche été agréablement surpris par les données économiques du jour ressortie au dessus des attentes, dont la consommation des ménages. Insuffisantes cependant pour vraiment peser sur la tendance. Le Dow Jones a cédé 0,59% à 26 501,60 points. Le Nasdaq a perdu 2,45% à 10 911,59 points.