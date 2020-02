Morning meeting AOF France / Europe - Le rebond se prolonge

(AOF) - Les principaux marchés actions européens devraient poursuivre leur rebond ce mardi dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques. Le Nikkei a gagné ce mardi 0,49% et surtout, la Bourse de Shanghai, a grimpé de 1,3% après avoir

cédé lundi 7,72%. Les investisseurs espèrent que la Chine parviendra, comme elle l'assure, à contenir le coronavirus. Pour autant, l'impact de l'épidémie sur l'économie chinoise s'annonce significatif, tout du moins à court terme. Au chapitre des valeurs, Bpifrance Participations a acquis 2,2% de Worldline auprès d'Atos.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie blanche avec des mèches haute et basse dans des volumes plutôt élevés à 3,37 milliards d'euros. Les acheteurs tentent de stabiliser l'indice français sans réel succès pour l'instant. Une poursuite de la correction est attendue en direction des soutiens à 5 777 puis 5 719 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

WORLDLINE

Atos, qui soutient le rapprochement entre Worldline et Ingenico, a cédé environ 23,9 millions d'actions Worldline, pour un montant d'environ 1,5 milliard d'euros, dans le cadre d'un placement privé. Le prix de ce placement a été fixé à 61,5 euros par action Worldline. Bpifrance Participations a acquis 4 millions d'actions dans le cadre de l'opération, soit environ 2,2% du capital social de Worldline. Atos poursuit la réduction de sa participation au capital de Worldline, engagée en 2014 et reconduite au cours de l'année 2019.

ARTEA

Artea a annoncé la signature de 9 nouveaux baux pour un total de 14 400 mètres carrés sur des immeubles de bureaux en VEFA. Ces immeubles doivent être livrés au cours des deux prochaines années, mais plusieurs d'entre eux sont déjà largement pré-commercialisés: à Lille-Lesquin (pré-commercialisés à 73%), à Aix (100%) et à Sophia (70%). Les baux, ayant une durée ferme de plus de 9 ans, représentent un loyer annuel de 2,6 millions d'euros, permettant ainsi d'assurer la croissance future du pôle foncière du groupe Artea.

AWOX

A l'issue de son exercice 2019, AwoX a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 30,7 millions d'euros, en progression de 64%. Le Groupe Chacon a contribué pour 20,6 millions d'euros au chiffre d'affaires annuel du spécialiste de la maison connectée. AwoX confirme l'amélioration progressive de sa marge d'Ebitda, avec une progression attendue de la rentabilité au second semestre 2019 par rapport au premier semestre, sous l'effet des premières synergies.

BONDUELLE

Bonduelle a publié des revenus au 1er semestre de son exercice 2019-2020 de 1,442 milliard d'euros en hausse de 0,6% à taux de change et périmètre constants (+2,5% en publiées). Le groupe précise que " l'évolution de l'activité du 1er semestre, en deçà des attentes initiales du groupe en Europe, l'impact des campagnes agricoles délicates de l'été et de l'automne 2019 ainsi que l'alerte sanitaire aux Etats-Unis limiteront les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité opérationnelle courante du groupe en 2019-2020 au bas de la fourchette communiquée en octobre 2019."

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs se contenteront à 16h des commandes à l'industrie en décembre aux Etats-Unis.

Vers 8h30, l'euro cède 0,05% à 1,1054 dollar.

Hier à Paris

Après le net repli enregistré la semaine passée et la déconfiture des marchés chinois du jour, les Bourses européennes ont rebondi ce lundi. Les indices se sont appuyés sur les signaux encourageants envoyés par les indices PMI manufacturier en Europe et l'ISM manufacturier américain. Pour autant, l'épidémie du coronavirus ne cesse de s'étendre en Chine et dans le monde, suscitant l'inquiétude. Côté valeurs, Ingenico a bondi suite à l'offre de rachat faite par Worldline. Au son de la cloche, le CAC 40 a avancé de 0,45% à 5 832,51 points et l'EuroStoxx 50 a pris 0,56% à 3 661,27 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont rebondi après leur repli de la semaine dernière. Les investisseurs ont positivement réagi à l'annonce par la Chine de mesures de soutiens économiques supplémentaires face à l'épidémie de coronavirus. La Banque centrale du pays a ainsi injecté l'équivalent de 154 milliards d'euros de liquidités sur les marchés. Les opérateurs ont également été rassurés par la hausse supérieure aux attentes de l'ISM manufacturier en janvier, signe de l'amélioration de la conjoncture. Le Dow Jones a gagné 0,51% à 28 399,81 points, le Nasdaq Composite, 1,34% à 9 273,40 points.