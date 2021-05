Morning meeting AOF France / Europe - Le rebond devrait se poursuivre malgré le conflit au Proche-Orient

(AOF) - Le rebond des marchés actions européens pourrait se prolonger ce matin dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques. Le Nikkei de Tokyo vient de clôturer en hausse de 2,32%. Les investisseurs semblent désormais tempérer le risque inflationniste et du même coup, craignent moins une intervention plus rapide que prévu de la Fed. Dans ce cadre, les statistiques américaines du jour seront surveillées avec attention, notamment les ventes au détail d'avril et l'indice de confiance du Michigan. Pour l'heure, les marchés ne s'inquiètent guère des très graves tensions au au Proche-Orient.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une grande bougie blanche avec une longue mèche basse sur le support majeur à 6 151 points, renforcé par la moyenne mobile à 50 jours ascendante. Les volumes, à 2,9 milliards d'euros, sont plutôt élevés pour un jour férié. Les acheteurs sont revenus sur le marché et leur prise en main de la tendance sera confirmée par le débordement de la résistance à 6 300 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

GENSIGHT BIOLOGICS

GenSight Biologics a fait un point aujourd'hui sur l'impact de la pandémie de Covid19 sur ses opérations en 2021. "Bien que les conditions se soient améliorées dans de nombreuses régions, la crise du COVID-19 continue d'impacter les écosystèmes médicaux et réglementaires. GenSight se prépare à la commercialisation de Lumevoq d'abord en Europe en 2022, puis en Amérique du Nord un an plus tard, bien que le US Defense Production Act introduise un léger retard dans la fabrication de nos lots de validation, " a commenté Bernard Gilly, co-fondateur et directeur général de GenSight Biologics.

DANONE

Danone (+ 1,66% à 57,70 euros) a fini jeudi en tête du CAC 40 après avoir annoncé la finalisation de la cession stratégique de sa participation d'environ 9,8% dans le groupe laitier chinois Mengniu. Cette transaction fait suite à l'annonce du 28 février 2021 relative à la conversion par le groupe de sa participation indirecte de long-terme dans Mengniu, en une participation directe. L'opération s'est soldée par un produit de cession brut d'un montant de 15,4 milliards de dollars de Hong Kong, soit 1,6 milliard d'euros. Le règlement de l'opération aura lieu le 17 mai 2021.

GENFIT

Au 31 mars 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Genfit s'élevaient à 108,9 millions d'euros, contre 252,0 millions d'euros au 31 mars 2020 et 171, millions d'euros au 31 décembre 2020. La baisse de trésorerie sur le trimestre tient compte notamment du rachat par la société biopharmaceutique d'une partie des obligations convertibles en actions (OCEANEs) en janvier 2021 pour un montant de 47,5 millions d'euros.

SECHE ENVIRONNEMENT

Le 27 avril, se tenait le sommet 2021 des entreprises de croissance. À cette occasion la stratégie d'innovation de Séché Environnement dans le domaine de l'économie circulaire et de la production d'énergie à partir des déchets a été saluée par le prix Greentech & Énergies. Outre la croissance du chiffre d'affaires de 440 millions d'euros en 2015 à 560,5 millions d'euros en 2018 (il est de 673 millions en 2020) , ils ont examiné de nombreux critères : de la profitabilité à la responsabilité sociale, sociétale et environnementale, en passant par la création d'emploi ou encore l'innovation.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les ventes au détail en avril et les prix des importations en avril sont attendus à 14h30. La production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en mars seront dévoilés à 15h15. Enfin, la première estimation de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en mai et les stocks des entreprises en mars seront publiés à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,13% à 1,2097 dollar.

Hier à Paris

En forte baisse dans la matinée, les marchés actions européens se sont redressés dans le sillage du rebond de Wall Street et terminent dans le vert. La Bourse de Londres a fait exception en raison de sa forte exposition aux secteurs financier et des matières premières, en repli aujourd'hui. Le marché parisien a été soutenu par le rebond des valeurs technologiques, mais aussi du luxe et celles considérées comme défensives. Le CAC 40 a clôture en hausse de 0,14% à 6 288,33 points tandis que l'EuroStoxx50 a gagné 0,30% à 3 959,38 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont rebondi après trois séances de recul ; les investisseurs s'essayant à des achats à bon compte. Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans américain s'est légèrement détendu à 1,657%, allégeant la pression sur les valeurs technologiques. Au chapitre économique, les inscriptions hebdomadaires au chômage continuent de se replier et affiche leur plus faible niveau depuis la fin de la pandémie. L'indice Dow Jones a gagné 1,29% à 34 021,45 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,72% à 13 124,99 points.