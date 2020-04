Morning meeting AOF France / Europe - Le pétrole est la bête noire des marchés financiers en ce début de semaine

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en repli ce mardi matin à cause de l'or noir. La forte baisse de la demande et le niveau important des stock de pétrole aux Etats-Unis ont fait chuter les contrats à terme pour le mois de mai sur le WTI en territoire négatif pour la première fois de leur histoire. Côté statistiques, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques au mois d'avril sera dévoilé durant la matinée. Au chapitre des valeurs, Carrefour réduit son dividende au titre de l'exercice 2019 de 50%.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe un doji, bougie sans corps avec une mèche basse. Cette bougie traduit un équilibre entre acheteurs et vendeurs. Néanmoins, la mèche basse a comblé le gap haussier dans des volumes toujours élevés à 4,50 milliards d'euros, indiquant que les acheteurs semblent toujours contrôler le marché. Il manque juste un signal, par le franchissement en clôture de 4 603 points, pour ouvrir un nouveau potentiel de hausse vers 4 925 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

JCDECAUX

JCDecaux SA a annoncé avoir placé, hier, 1 milliard d'euros d'obligations en deux tranches. La première tranche, de maturité 4,5 ans, a été fixée à 235 points de base au-dessus du taux de swap, ce qui porte le coupon 2%. La seconde tranche est de maturité 8 ans et de coupon 2,625% (275 points de base au-dessus du taux de swap). Le spécialiste de la communication extérieure ajoute que la sursouscription de cette opération est de 3 fois.

CARREFOUR

Carrefour a annoncé que dans le contexte exceptionnel de pandémie de Covid-19, son conseil d'administration, lors de sa séance du 20 avril 2020, a décidé de réduire de 50% le dividende proposé au titre de l'exercice 2019, par rapport à ce qui avait été initialement annoncé le 27 févier 2020. Ainsi le dividende sera de 0,23 euro par action, contre 0,46 euro par action initialement prévu et 0,46 euro par action versé en 2019 au titre de l'exercice 2018. Il sera proposé en numéraire ou en titres, au choix de l'actionnaire, et sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale du 29 mai 2020.

MEDIAN TECHNOLOGIES

Median Technologies a annoncé avoir reçu le versement d'un montant de 15 millions d'euros au titre de la première tranche du prêt accordé par la Banque Européenne d'Investissement (BEI) le 18 Décembre 2019. L'accord financier permet à la société d'emprunter jusqu'à 35 millions d'euros. Les deuxième et troisième tranches, chacune d'un montant de 10 millions d'euros, pourront être tirées à la discrétion du spécialiste de l'imagerie médicale, sous réserve de l'atteinte d'un ensemble de critères de performance opérationnels et financiers convenus avec la BEI.

GROUPE BEL

Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19, le groupe Bel a décidé de réduire le dividende proposé au titre de 2019. Il sera ainsi proposé à la prochaine Assemblée Générale Mixte annuelle la distribution d'un dividende de 3,50 euros par action, soit une baisse de près de 30% par rapport au dividende distribué au titre de l'exercice 2018. Ce dividende sera détaché le 20 mai et versé le 22 mai 2020.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques au mois d'avril sera dévoilé à 11h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs attendent les ventes de logements anciens en mars à 16h.

Vers 8h15, l'euro recule de 0,28% à 1,0842 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont débuté la semaine sous le signe de la prudence avant la publication de statistiques majeures dans les prochains jours, dont les indices des directeurs d'achat. La séance a surtout été marquée aujourd'hui par la poursuite de la baisse des cours du pétrole : le baril de Brent a cédé 5,17% à 26,79 dollars. L'effondrement de la demande pèse. A Paris, les chiffres d'affaires Vivendi et de Fnac-Darty au premier trimestre ont été bien accueillis. L'indice CAC 40 a gagné 0,65% à 4 528,30 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,31% à 2 897,28 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fortement souffert à cause du pétrole. En effet, la baisse de la demande et le fort niveau des stock d'or noir aux Etats-Unis ont fait s'effondrer les contrats à terme pour le mois sur le WTI en territoire négatif, ce qui constitue une première historique. A cela s'ajoutent les mauvais résultats d'entreprises à venir pour le premier trimestre. Dans cet environnement, les valeurs technologiques (IBM, Cisco) s'en sont mieux sortis. Au son de la cloche, le Dow Jones a perdu 2,44% à 23 650,44 points et le Nasdaq Composite a reculé de 1,03% à 8 560,73 points.