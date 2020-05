Morning meeting AOF France / Europe - Le mois de mai débute mal

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont attendus en net repli à l'ouverture dans le sillage de Wall Street. Les investisseurs s'inquiètent du retour de la guerre commerciale alors que Donald Trump menace de relever les droits de douane contre la Chine. Le président américain entend riposter contre le pays, soupçonné d'avoir propagé le coronavirus. Alors que la récession mondiale s'annonce violente, l'impact du nouvelle guerre commerciale serait particulièrement dévastateur. Au chapitre des valeurs, bioMérieux a reçu le feu vert de la FDA pour son troisième test du Covid-19.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une grand bougie noire englobant celle de jeudi : il s'agit d'une figure de retournement. Cet avalement baissier, réalisé dans des volumes en progression à 4,65 milliards d'euros, volume assez faible pour une clôture mensuelle, vient mettre un terme à la sortie du triangle. De plus, la moyenne mobile à 50 jours n'a pas été franchie : les vendeurs sont revenus à la charge. Un retour sur le support à 4 333 points est donc possible dans les jours à venir.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BIOMERIEUX

bioMérieux a reçu l'autorisation d'utilisation en urgence (EUA - Emergency Use Authorization) de la FDA pour son panel Biofire RP2.1, qui inclut 22 pathogènes responsables d'infections respiratoires, dont le SARS-CoV-2 responsable de la maladie Covid-19. L'inclusion du SARS-CoV-2 dans ce panel permet d'identifier rapidement et en un seul test, les patients atteints d'un pathogène respiratoire courant ainsi que ceux atteints du Covid-19. Ce test détecte le SARS-CoV-2 en environ 45 minutes à partir d'un prélèvement nasopharyngé réalisé avec un écouvillon.

ARTEA

Le résultat net part du groupe d'Artel s'est établi à 10,76 millions d'euros, en hausse de 7% et le résultat opérationnel du groupe présent dans l'immobilier et l'énergie est ressorti à 22,29 millions, en progression de 8%. Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 25,4 millions d'euros contre 73,1 millions d'euros en 2018. Pour rappel, l'exercice précédent avait vu la cession pour 53 millions de l'immeuble Dreamview à Nanterre.

ASSYSTEM

A fin mars 2020, le chiffre d'affaires consolidé d'Assystem au premier trimestre est en repli de 2,2% à 122,9 millions d'euros, dont -5,3% en organique, +2,5% d'effet périmètre et +0,5% d'effet de la variation des taux de change. Le groupe d'ingénierie estime à 5,5% l'impact négatif de la pandémie Covid-19 sur la croissance organique du 1er trimestre, intégralement enregistré sur la 2ème quinzaine de mars. Il a par ailleurs été affecté à hauteur de 2,1 millions d'euros par des décalages de travaux sur le contrat KA.CARE en Arabie saoudite, qui devraient être compensés dans le temps.

RIBER

Riber a publié des revenus au premier trimestre 2020 en recul de 19% à 5,3 millions d'euros. La société précise qu'à fin mars, son chiffre d'affaires se répartit entre l'Europe à 62 %, l'Asie à 34 % et les États-Unis à 4 %. Le groupe indique qu'il reste en capacité de fabriquer et de livrer, tout en continuant à développer ses projets stratégiques. Il ajoute cependant, faire face à un ralentissement de son activité commerciale qui décale dans le temps certaines prises de commande notamment en Chine, sa première zone géographique, où le marché de la 5G reste toujours très porteur.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en avril en France est attendu à 9h50, en Allemagne à 9h55 et en zone euro, à 10h. L'indice Sentix du sentiment des investisseurs en zone euro en mai sera publié à 11h.

Aux Etats-Unis, les commandes à l'industrie en mars seront dévoilées à 16h.

Vers 8h30, l'euro recule de 0,13% à 1,0935 dollar.

Jeudi à Paris

Après avoir ouvert en hausse, les marchés européens ont finalement achevé cette journée riche en publications dans le rouge. Ce matin, le PIB de la zone euro est ressorti en baisse historique de 3,8%. Peu après, la BCE a maintenu ses taux inchangés, et s'est contentée d'annoncer des opérations de refinancement à long terme d'urgence pandémique et un assouplissement des conditions de refinancement pour les banques. Aux Etats-Unis, les chiffres du chômage n'étaient pas excellents non plus. Le CAC 40 a donc chuté de 2,12% à 4 572,18 points, et l'EuroStoxx50 a reculé de 2,40% à 2 924,08 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en net repli vendredi. Les investisseurs se sont inquiétés du regain de tension entre les Etats-Unis et la Chine. Donald Trump a évoqué l'hypothèse d'une nouvelle hausse des droits de douane contre Pékin, jugé coupable d'avoir propagé le Covid-19. A cet égard, le président américain assure avoir des preuves selon lesquelles le coronavirus provenait d'un institut de virologie chinois. Les actions ont également été pénalisées par les prévisions décevantes d'Amazon. Le Dow Jones a cédé 2,55% à 23 723,69 points, le Nasdaq, 3,2% à 8 604,95 points.