Morning meeting AOF France / Europe - Le calme après la tempête

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse à l'ouverture de la dernière séance d'une semaine durant laquelle les Bourses ont été secouées en raison des turbulences bancaires. Le soutien financier dont a bénéficié hier Credit Suisse auprès de la Banque centrale suisse puis le fait que 11 banques américaines, dont JPMorgan ont accepté d'injecter 30 milliards de dollars dans les caisses de First Republic Bank, au bord de l'effondrement, ont contribué à apaiser les marchés. Hier toujours, la BCE a opté pour une hausse de taux d'un demi-point et s'est voulue rassurante.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Casino

Casino a fait connaître ce vendredi le prix fixé de la vente de sa participation dans la chaîne de supermarchés brésilienne Assai à 16 réals brésiliens (2,87 euros) par action, pour un total de 723,2 millions d'euros. Comme précisé dans un communiqué, 254 millions actions Assaí ont été allouées dans le cadre du placement. Le distributeur français possédera, à l'issue de la transaction, une participation de 11,7% du capital d'Assai et ne contrôlera donc plus la société. Le réglement-livraison des titres cédés est prévu le 21 mars 2023.

Rubis

Rubis annonce que son résultat brut d'exploitation 2022 est de 669 millions d'euros en progression de 26 %. En 2022, Rubis Photosol, consolidé sur neuf mois à partir du 1er avril 2022, a contribué à hauteur de 18 millions d'euros au résultat brut d'exploitation du groupe. Son résultat opérationnel courant s'affiche à 509 millions d'euros, en hausse de 30 % comparé à 2021, bien au-delà du record de l’exercice 2019 à 412 millions d'euros. Son résultat net ajusté s'élève à 326 millions d'euros, soit une hausse de 11 % et son BPA ajusté dilué est de 3,16 euros en augmentation de 10%.

Transgene

Transgene, société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer, annonce disposer de 26,8 millions d’euros de trésorerie au 31 décembre 2022, qui lui donne une visibilité financière jusqu’au début de 2024. La perte nette ressort à 32,80 millions d’euros contre -19,53 millions en 2021. La perte nette par action ressort en conséquence à - 0,33 euro en 2022, contre une perte nette par action de 0,21 euro en 2021. La perte opérationnelle a été de 29,9 millions contre - 23,52 millions en 2021.

Wendel

Wendel affiche un actif net réévalué, qui mesure la valeur de son portefeuille d'actifs, au 31 décembre 2022 de 7,456 milliards d'euros, soit 167,9 euros par action, en repli de 9,2%. La société d'investissement explique ce repli par la baisse des marchés actions dans la valeur des actifs cotés. En revanche, la valeur des actifs non cotés a progressé de 10% sur l'année, à périmètre constant.

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation en février sera connue en zone euro à 11h00.

Aux Etats-Unis, la production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en février seront connus à 14h15.

Aux Etats-Unis, l'indice des indicateurs avancés en février et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en mars seront communiqués à 15h00.

Vers 8h30, l'euro progresse de 0,51% à 1,0666 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont progressé malgré la décision de la BCE de maintenir son cap sur les taux en dépit des difficultés du secteur bancaire. La BCE a décidé d'augmenter ses trois taux d'intérêt directeurs de 50 points de base car " l'inflation devrait rester trop forte pendant une trop longue période ". En dépit du soutien accord à Credit Suisse par la Banque nationale suisse, les banques françaises ont fini en ordre dispersé. L'indice CAC 40 a finalement gagné 2,03% à 7 025,72 points et l'EuroStoxx50 s'est adjugé 2,21% à 4 124,07 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert. Les Bourses ont été rassurées par l'intervention d'un groupe de banques américaines pour soutenir l'établissement régional First Republic. La séance avait pourtant démarrée dans le rouge. Les grandes banques ont surfé sur la vague, à l'instar de Bank of America (+3,46%) et de Wells Fargo (+3,84%), qui font toutes deux partie du groupe venu au secours de First Republic. Le Dow Jones a progressé de 1,17% à 32 246 points tandis que le Nasdaq a gagné 2,48% à 11 717 points.