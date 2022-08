Morning meeting AOF France / Europe - Le calme après la tempête

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse à l'ouverture. Après deux séances difficiles, les investisseurs reprennent leurs esprits. A Tokyo, le Nikkei vient de clôturer sur un gain de 1,14%. Un apaisement facilité par le repli du dollar et du rendement du 10 US. Vers 8h25, l'euro flirte en effet avec la parité tandis que le Bon du Trésor américain cède 2,6 points de base à 3,078%. Au chapitre économique, les actions pourraient réagir à la première estimation de l'inflation allemande d'août à 14h et à la confiance du consommateur américain, à 16h.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Sanofi

La FDA a accepté d'accorder un examen prioritaire à la demande de licence de produit biologique (Biologics License Application, BLA) relative à l'efanesoctocog alpha (BIVV001) de Sanofi pour le traitement de l'hémophilie A, un trouble de la coagulation rare et dangereux pour la vie. La décision de la FDA devrait intervenir le 28 février 2023. Sanofi et la biotech Sobi collaborent au développement et à la commercialisation de l'efanesoctocog alpha.

Freelance.com

Freelance.com a enregistré sur le deuxième trimestre un chiffre d’affaires de 201,5 millions d'euros, en progression de 77,9% par rapport au même trimestre de l’exercice 2021. Cette évolution est portée à la fois par la poursuite d’une excellente dynamique sur le périmètre historique et par l’intégration d’Helvetic Payroll. La plateforme de recrutement pour consultants signe à cette occasion un 26ème trimestre consécutif de croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires, dont 20 supérieurs à 20%.

Valneva

Valneva, qui a signé hier l'une des principales progressions du SBF 120 (+1,4% à 9,38 euros) avant de se replier en fin de séance de 0,84%, a dévoilé de nouvelles données favorables pour son vaccin Covid-19 VLA2001 en tant que rappel hétérologue, plus précisément en tant que rappel au vaccin d'AstraZeneca. Le vaccin de Valneva a renforcé l'immunité des participants ayant reçu celui d'AstraZeneca pour leur première série de vaccinations.

Verimatrix

Verimatrix, fournisseur de solutions de sécurité coté sur Euronext, et Telestream acteur mondial des solutions de contrôle, de test et de mesure de la qualité vidéo, annoncent que Surveyor ABR Active, la technologie de contrôle de l’expérience qualité (QoE) et de la qualité de service (QoS) du streaming ABR de Telestream iQ, intègre Verimatrix Streamkeeper℠ Multi-DRM, disponible dans la Verimatrix Secure Delivery Platform.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, la première estimation de l'inflation pour le mois d'août est attendue à 14h.

Les investisseurs prendront connaissance à 16h de l'indice de confiance du consommateur américain par le Conference Board pour le mois d'août.

Vers 8h20, l'euro gagne 0,81% à 1,000 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont terminé en repli sur fond de resserrement de la politique monétaire outre-Atlantique. L'austérité pourrait aussi être de mise en septembre en Europe, si la BCE met ses pas dans ceux de la Fed. Les valeurs technologiques ont un peu souffert à l'instar de Teleperformance en retrait (- 2,73%), à l'inverse des valeurs pétrolières (TotalEnergies, CGC, Arkema) bien orientées dans le sillage de la hausse du baril de Brent (+1% à 100,83 dollars). Le CAC 40 a reculé de 0,83% à 6 222,28 points, tandis que l’Euro Stoxx 50 a cédé 0,90% à 3 571,21 points.

Hier à Wall Street

Lundi, Wall Street a poursuivi sa baisse après le net repli accusé vendredi. Les investisseurs s’inquiètent de l’impact du resserrement monétaire sur la croissance après les propos très volontaristes de Jerome Powell. D’autant que certains membres de la BCE militent également pour une hausse significative des taux sur le Vieux Continent en septembre. Dans ce contexte, le rendement du 10 ans US a grimpé une nouvelle fois, pénalisant les valeurs technologiques. Le Dow Jones a abandonné 0,57% à 32 098,99 points. Le Nasdaq a perdu 1,02% à 12 017,67 points.