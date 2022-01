Morning meeting AOF France / Europe - La volatilité reste de mise

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus proches de l'équilibre à l'ouverture. Au chapitre économique, la croissance française est ressortie à 7% en 2021, soit sa plus forte progression depuis 1969. Le PIB reste cependant inférieur de 1,6% à son niveau de 2019. Les investisseurs devraient rester nerveux. Ils cherchent à évaluer les conséquences du durcissement annoncé de la politique monétaire de la Fed sur les actifs à risque. Sur le front des valeurs, le luxe devrait être entouré après l'annonce par LVMH, le numéro un mondial du secteur, de résultats 2021 records.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Latécoère

Latécoère a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 379,8 millions d'euros, en baisse de 24,1 % à taux de change et périmètre constants et de 8,1% à données publiées. La croissance organique et à données publiées est légèrement supérieure à l’objectif communiqué lors de la publication des résultats semestriels en septembre 2021, malgré l’arrêt de la chaine d’assemblage du Boeing 787. L'année 2021 a été impactée sur toute sa durée par la crise du Covid-19, après une année 2020 affectée à partir du second trimestre.

Alten

Alten a connu un net rebond de son activité en 2021. Le chiffre d'affaires a atteint 2,93 milliards d'euros, en croissance de 25,4 %, dont 13,7 % en France et 32,9 % à l’International. Cette forte progression a été réalisée pour moitié environ grâce aux acquisitions, et pour moitié grâce à une croissance organique soutenue. À périmètre et change constants, la croissance est de 12,9% (+ 8,4% en France et + 15,7% hors de France). A données constantes, l’activité croît de 23,2% (17,7% en France et 26,6% à l’International) au quatrième trimestre.

JCDecaux

JCDecaux a publié un chiffre d'affaires 2021 de 2,74 milliards de dollars, en hausse de 18,7% sur un an (+18,5% en organique). Rien qu'au quatrième trimestre, le spécialiste de la communication extérieure et du mobilier urbain a généré 955,8 millions d'euros de revenus, en hausse de 37,5% (+34,7% en organique). La division de Mobilier Urbain (environ 52% de l'activité) a connu une croissance de 27,3%, dont +37,8% au dernier trimestre. Le Transport a crû de 8,2% (+42,8% au T4) et l'Affichage de 15,4% (+26% au T4).

LVMH

LVMH a décroché de nouveaux records en 2021. Ainsi, le groupe de luxe a publié un bénéfice net (part du groupe) de 12,04 milliards d’euros l’an dernier, soit une hausse de 156 % par rapport à 2020 et de 68% par rapport à 2019. De son côté, le résultat opérationnel courant s’établit à 17,15 milliards d’euros, soit plus du double de 2020 et en hausse de 49% par rapport à 2019. La marge opérationnelle courante ressort à 26,7 %, en hausse de 8 points par rapport à 2020 et de 5 points par rapport à 2019.

Les chiffres macroéconomiques

Le PIB du quatrième trimestre en Allemagne est attendu à 10h. L'indice du sentiment économique en zone euro pour le mois de janvier est prévu à 11h.

Aux Etats-Unis, le revenu et la consommation des ménages en décembre ainsi que l'indice des prix PCE pour le même mois sont attendus à 14h30. L'estimation finale de l'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan en janvier sera révélée à 16h.

Vers 8h30, l'euro cède 0,1% à 1,1135 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en hausse dans le sillage de la bonne orientation de Wall Street. Les investisseurs ont pris acte du changement radical de ton de la Fed. Priorité est désormais donnée à l’inflation. La hausse des taux est donc prévue en mars. Par ailleurs, les marchés ont bien réagi à l'accélération impressionnante de la croissance américaine au dernier trimestre. Enfin, la salve de publications de résultats du jour a été de bonne qualité, tant aux Etats-Unis qu'en Europe. Le CAC 40 a gagné 0,38% à 7 023,8 points. L'EuroStoxx 50 a progressé de 0,11% à 4 169,29 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en baisse après pourtant une bonne moitié de séance. La nervosité des investisseurs est liée au changement radical de ton de la Fed et à son impact incertain sur les actifs à risque. Priorité est désormais donnée à l’inflation avec une hausse des taux prévue en mars. L'accélération de la croissance américaine au dernier trimestre et la salve de publications de résultats d'entreprises globalement supérieurs aux attentes n'ont pas permis de rassurer les opérateurs. Le Dow Jones a cédé 0,02% à 34 160,78 points. Le Nasdaq a reculé de 0,4% à 13 352,78 pts.